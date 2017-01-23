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Київщину - в пілотні регіони для впровадження медичної реформи
23.01.2017 19:36
З початку року Україну штормить конфлікт між реформаторською командою Ульяни Супрун із МОЗ та людьми, які відстоюють старі неефективні підходи у діяльності вітчизняної медичної галузі.
Речі потрібно називати своїми іменами. Об'єктивно з серпня місяця ця команда зуміла зробити більше, ніж всі попередні з 2014 року. Та й до нього. За час роботи нової команди МОЗу затверджено дві концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я, ухвалено 10 надважливих постанов, винесених на розгляд профільним міністерством. Ці документи охоплюють широкий спектр питань: від госпітальних округів до питань державного реєстру лікарських засобів, від перерозподілу медичної субвенції на місця до розблокування будівництва Охмадиту. Динаміка змін дуже позитивна.
Дефіцит медичних препаратів внаслідок начебто запізно проведених закупівель носить об'єктивні причини і має несистемний характер. Адже викликаний вкрай малими термінами роботи команди Супрун на чолі міністерства і напрацюванням якісно нових нормативних актів, які регулюють ці закупівлі. Впевнений, що якщо не буде протидії, то за підсумками 2017 року таких проблем не буде. Більше того, щоб не допустити такої ситуації в майбутньому, ми готові включитися в підтримку команди МОЗ на законодавчому рівні у Верховній Раді.
Сьогодні на етапі створення перебуває міжфракційне депутатське об'єднання «Київщина», і одним з пріоритетів є саме підтримка в регіоні медичної реформи, ініційованої командою Супрун. Нова політика зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань, побудована за принципами децентралізації та субсидіарності, нарешті має зробити медичну галузь корисною і рятівною для людей.
У столичному регіоні нині формується потужна команда, є сильний губернатор з чіткою позицією боротьби проти корупції. Ця команда поділяє ті ж самі принципи роботи, якими керуються у МОЗ.
Зважаючи на це, офіційно звертаюся до пані виконуючої обов'язки розглянути Київську область як кандидата пілотного регіону для впровадження медичної реформи. З нашого боку, можу запевнити, ви матимете повну підтримку та розуміння.
теги: МОЗ
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