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Добились отмены Правил приема сточных вод в систему канализации
09.06.2017 22:48
В период 2015-2016 годов в Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины поступало большое количество обращений субъектов хозяйствования относительно отключения предприятий от системы канализации (тампонирование канализации) и выставления счетов с дополнительной платой за превышение допустимой концентрации веществ в стоках. Одесское отделение АМКУ создало рабочую группу, в состав которой вошли представители субъектов хозяйствования, бизнес-ассоциаций и Одесской городской организации работодателей.
Субъекты хозяйствования неоднократно отмечали, что отключение предприятий от системы канализации несет очень негативные последствия для бизнеса. Такие действия могут привести к прекращению хозяйственной деятельности, а на таких рынках как производство продуктов питания, предоставления услуг общественного питания или медицинских услуг, может вообще привести к полному закрытию бизнеса. Особенно ярким примером является отключение гостиниц от системы канализации в период курортного сезона.
За результатами деятельности рабочей группы были выявлены некоторые недостатки в действующем законодательстве, в том числе в «Правилах приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов Украины», положения которого создавали условия для нарушения прав субъектов хозяйствования и препятствовали (делали невозможным) защиту их прав во время проведения отбора проб сточных вод.
Во время проведения «Дня конкуренции» (https://www.youtube.com/watch?v=6kXV6r8KAq4&t=3402s) Председатель Одесского отделения АМКУ Кравец Юрий довел до общественности предложения рабочей группы. В дальнейшем Одесская городская организация работодателей и ряд других общественных организаций – члены рабочей группы направили указанные предложения в центральные органы власти.
10 марта в
В Правилах № 37 было указано, что в случае выявления превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ, которые сбрасываются в канализационную систему, водоканал направляет предприятиям результаты лабораторных анализов стоковых вод, сообщает о начислении дополнительной платы за сброс сточных вод и/или предлагает платить по повышенному тарифу за сброс ненормативно-очищенных сточных вод в местную канализационную сеть. В случае неуплаты указанной суммы водоканал осуществляет отключение субъектов хозяйствования от услуг централизованного водоотведения (тампонирование канализации).
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