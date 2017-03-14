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Утрата статуса гражданина Украины-резидента впервые признана судом
14.03.2017 18:03
19 декабря 2016 года Печерским районным судом г. Киева было принято решение об удовлетворении заявления физического лица – гражданина Украины про установление факта утраты ним статуса гражданина Украины - резидента и приобретения статуса гражданина Украины - нерезидента.
Сложность вопроса состоит в отсутствии юридической процедуры для подтверждения факта утраты гражданином Украины статуса резидента/приобретения статуса нерезидента. Вместе с тем, данный статус имеет большое значение, поскольку для резидентов и нерезидентов действует разный порядок открытия банковских счетов за пределами Украины, порядок осуществления инвестиций за границу, а также декларирования доходов, полученных за пределами Украины.
В соответствии с ч. 2 ст.256 Гражданского процессуального кодекса Украины, факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав физических лиц, если законом не определено другого порядка их установления, могут быть установлены в судебном порядке.
В украинской правовой системе международный договор имеет высшую силу по отношению к акту законодательства Украины. Исходя из этого, главным документом, на который ссылался суд при установлении факта утраты резидентности заявителя было соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, в которой проживает заявитель (в нашем случае это соответствующее Соглашение между Правительством Украины и Правительством Объединённых Арабских Эмиратов, ратифицированное Законом Украины № 1013-IV от 19.06.2003 г., далее – «Соглашение»).
В соответствии со ст. 4 Соглашения, если физическое лицо является резидентом обоих Договорных Государств (является резидентом по национальному законодательству как Украины, так и ОАЭ), его статус определяется в соответствии с такими правилами:
a) лицо считается резидентом той Договорной Страны, где оно имеет постоянное жилье. Если постоянное жилье есть в обеих Договорных Странах, лицо считается резидентом той Договорной Страны, где имеет более тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов);
b) если Договорная Страна, в которой он имеет центр жизненных интересов, не может быть определена, или, когда лицо не имеет постоянного жилья ни в одной из Договорных Стран, оно считается резидентом той Договорной Страны, где обычно проживает.
В соответствии с данными правилами, на статус резидента ОАЭ заявителя указывали следующие фактические обстоятельства:
· Заявитель является собственником жилой недвижимости на территории ОАЭ, в которой он постоянно проживает и оплачивает счета за коммунальные услуги. В Украине же заявитель снят с регистрации места проживания с января 2016 года;
· Супруга заявителя также проживает на территории ОАЭ. Кроме того, заявитель является собственником компании, которая ведет хозяйственную деятельность на территории ОАЭ, с связи с чем центр жизненных интересов заявителя находится на территории ОАЭ;
· На протяжении 2015 года заявитель находился на территории Украины всего 14 дней;
· В 2015 году заявитель был принят на консульский учет в посольстве Украины в ОАЭ;
· В 2016 году Министерство финансов ОАЭ выдало заявителю свидетельство о налоговой резидентности, в соответствии с которым он оформил визу резидента и является налоговым резидентом ОАЭ.
Проверив данные обстоятельства суд удовлетворил заявление и установил, что гражданин Украины утратил статус гражданина Украины - резидента и приобрел статус гражданина Украины - нерезидента с 01 января 2016 года.
Следует также отметить, что суд отклонил доводы заинтересованного лица о том, что статус нерезидента может подтверждаться исключительно паспортом гражданина Украины для выезда за границу со штампом об оформлении выезда на постоянное место жительства и принятием на консульский учет в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Гражданин, имеющий паспорт для выезда за границу с отметкой о выезде на постоянное место жительства, фактически может проживать и на территории Украины, в то время как гражданин, имеющий паспорт для выезда за границу без соответствующей отметки, может без ограничения времени фактически проживать на территории другой страны. Отсутствие пребывания гражданина на консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях также не может рассматриваться как бесспорный признак постоянного проживания такого гражданина в Украине, поскольку в соответствии с п. 1.7 Правил ведения заграничными дипломатическими учреждениями Украины консульского учета граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся за рубежом и детей - граждан Украины, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за границей, утвержденных Приказом Министерства иностранных дел Украины от 17.11.2011 года № 337, постановка на консульский учет осуществляется на добровольной основе.
Следовательно, процедура оформления выезда гражданина Украины за границу на постоянное место жительства не может отождествляться с процедурой подтверждения его статуса резидента или нерезидента. А это значит, что на сегодняшний день обращение в суд является пока единственным путем установления юридически значимого для гражданина Украины факта – приобретения статуса нерезидента.
теги: украина, суды, резидент, нерезидент
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