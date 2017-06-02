Право на обов'язкову частку неповнолітніх дітей спадкодавця

Відомо, що обов’язкова частка в спадщині є одним з істотних обмежень впливу принципу свободи заповіту. Чи мають неповнолітні діти спадкодавця право на вказану частину спадкового майна?





Правове регулювання вищевказаного питання здійснюється за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація цивільних правовідносин, які функціонують з приводу обов’язкової частки, відбувається: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)), а також поточними законами (Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV (надалі по тексту – ЦК України)).





Всі суб’єкти правових відносин володіють тими чи іншими можливостями, скориставшись якими вони можуть задовольнити свої різноманітні потреби. Зокрема згідно з нормою, яка передбачена ч. 1 ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.





Чіткий та недвозначний зміст вищезазначеної норми в частині обмеження дії принципу свободи заповіту шляхом гарантування окремим спадкоємцям права на обов’язкову частку, роз’яснюють інші закони. Що це означає?





Чинне законодавство гарантує заповідачу різні за своїм юридичною суттю можливості, яким в свою чергу властивий майновий чи немайновий характер. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 2 ст. 1235 ЦК України, вказана особа може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.





Однак треба знати про те, що даному правилу властивий істотний виняток. Зокрема ч. 3 ст. 1235 ЦК України закріплено безпосередню вказівку про те, що заповідачу не дозволено позбавити права на спадкування окремих осіб, які в свою чергу володіють правом на обов?язкову частку в спадщині.





Зазначену можливість гарантовано не всім учасникам правових відносин. Зокрема згідно з нормою, яка передбачена абз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України, незалежно від змісту заповіту право на обов’язкову частку в спадщині мають такі учасники цивільно-правових відносин:

· малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;

· непрацездатна вдова чи непрацездатний вдівець спадкодавця;

· непрацездатні батьки спадкодавця.





Отже, окремим спадкоємцям національним законодавством гарантовано певні преференції. Зокрема, як передбачено абз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України, неповнолітні діти спадкодавця мають право на обов’язкову частку в спадщині.