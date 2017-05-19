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Спори, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів
19.05.2017 07:34
Адміністративні суди за своєю суттю є одними з найголовніших елементів судової влади незалежної України. На які спори не поширюється юрисдикція згаданих органів державної влади?
Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація життєвих обставин, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).
Чинним законодавством передбачено головні засади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України як демократичної держави. Зокрема ч. 1 ст. 124 Конституції України охоплює юридичну норму про те, що правосуддя в згаданій державі здійснюють виключно суди.
Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» правосуддя у вказаній державі здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.
Чіткий та недвозначний зміст даної норми в частині всебічного з’ясування юридичних фактів, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів, конкретизують інші закони. Що це означає?
Судова система незалежної та суверенної України є дуже багатогранною. Зокрема згадана складова включає в себе суди, що розглядають та вирішують різні за своїм змістом адміністративні справи.
Вищезазначеним органам державної влади притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з нормою, яка отримала своє закріплення в ч. 3 ст. 17 КАСУ, юрисдикція адміністративних судів тієї або іншої інстанції не поширюється на публічно-правові справи:
1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;
3) про накладення адміністративних стягнень;
4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.
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