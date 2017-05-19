Спори, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів

Адміністративні суди за своєю суттю є одними з найголовніших елементів судової влади незалежної України. На які спори не поширюється юрисдикція згаданих органів державної влади?





Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація життєвих обставин, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).





Чинним законодавством передбачено головні засади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України як демократичної держави. Зокрема ч. 1 ст. 124 Конституції України охоплює юридичну норму про те, що правосуддя в згаданій державі здійснюють виключно суди.





Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» правосуддя у вказаній державі здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.





Чіткий та недвозначний зміст даної норми в частині всебічного з’ясування юридичних фактів, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів, конкретизують інші закони. Що це означає?





Судова система незалежної та суверенної України є дуже багатогранною. Зокрема згадана складова включає в себе суди, що розглядають та вирішують різні за своїм змістом адміністративні справи.





Вищезазначеним органам державної влади притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з нормою, яка отримала своє закріплення в ч. 3 ст. 17 КАСУ, юрисдикція адміністративних судів тієї або іншої інстанції не поширюється на публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.