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Підстави повернення позовної заяви в адміністративному процесі
11.05.2017 17:18
Національне законодавство покладає на суддю адміністративного суду різні за своєю юридичною сутністю майнові та особисті немайнові обов’язки. За наявності яких життєвих обставин згадана особа зобов’язана постановити ухвалу про повернення позивачеві позовної заяви?
Правове регулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація фактів, що є підставами для повернення позивачу адміністративного позову, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)).
Чинним законодавством передбачено головні засади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України як демократичної держави. Зокрема ч. 1 ст. 124 Конституції України охоплює юридичну норму про те, що правосуддя в згаданій державі здійснюють виключно суди.
Подібна за своєю суттю норма отримала своє закріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» правосуддя у вказаній державі здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.
Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування юридичних фактів, які є достатніми підставами для термінового повернення суддею адміністративного позову позивачеві, отримав відповідні роз’яснення в іншому нормативно-правовому акті. Що це означає?
Далеко не завжди відкривається провадження в адміністративній справі. Зокрема у відповідності до ч. 3 ст. 108 КАСУ позовна заява повертається позивачеві, якщо:
1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;
2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;
3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
6) справа не підсудна цьому адміністративному суду;
7) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень до закінчення строку, передбаченого частиною пятою статті 99 цього Кодексу.
теги: Адміністративний позов; адміністративна справа, повернення позовної заяви; суддя адміністративного суду.
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