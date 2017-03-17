|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Окремі питання предмету заповідального відказу
17.03.2017 17:05
Чинне законодавство гарантує заповідачеві право на заповідальний відказ. Чи може предмет згаданого розпорядження охоплювати майно, що належить до складу спадщини?
Правове регулювання вищевказаного питання здійснюється за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація цивільних правовідносин, функціонуючих з приводу заповідального відказу, відбувається: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)), а також поточними законами (Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV (надалі по тексту – ЦК України)).
Вітчизняне законодавство закріплює різні за своєю сутністю можливості, яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Зокрема згідно зі вказівкою, яка передбачена ч. 1 ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Подібну за своєю суттю норму закріплюють інші нормативно-правові акти, які є одними з найважливіших частин вітчизняної системи приватного права. Наприклад, у відповідності до ч. 1 ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Кожній зі згаданих правомочностей властиві відповідні юридичні ознаки. Зокрема право розпорядження, будучи найбільш складним за своїм змістом, водночас може реалізовуватися у відповідному порядку різними способами, одним з яких в свою чергу згідно з ч. 1 ст. 1233 ЦК України визнано заповіт.
Право на вчинення згаданого правочину гарантовано виключно заповідачу. Зокрема, як закріплено ч. 1 ст. 1234 ЦК України, заповіт дозволено скласти фізичній особі з повною цивільною дієздатністю.
Даній особі чинне законодавство гарантує всілякі за своєю сутністю права. Зокрема у відповідності до ч. 2 ст. 1236 ЦК України заповідач може охопити своїм заповітом усю спадщину або її частину.
Зазначений правочин може охоплювати різні за своїм змістом вказівки. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 1237 ЦК України заповідачеві дозволено зробити в своєму заповіті заповідальний відказ.
Вищевказаному розпорядженню притаманні відповідні юридичні ознаки. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 1 ст. 1238 ЦК України, предметом заповідального відказу може бути передання відказоодержувачеві у власність або за якимось іншим речовим правом майнового права чи речі, що належить або не належить до складу спадщини.
Таким чином, заповідальному відказу притаманні різні юридичні ознаки. Зокрема багатогранний предмет вказаного розпорядження може охоплювати різноманітні юридичні дії, окремі з яких, наприклад, полягають в переданні спадкоємцем відказоодержувачеві у власність або за іншим речовим правом майнового права чи речі, що в свою належить до складу спадщини.
теги: заповідальний відказ, заповідач, заповіт, майнове право, річ, розпорядження, склад спадщини, спадщина.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада Власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.