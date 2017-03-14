Окремі наслідки відсутності в заповідача права на легат

Вітчизняне законодавство гарантує заповідачу різні за своїм змістом права. Зокрема він може встановити в своєму заповіті спеціальне розпорядження, що називається «легатом». Які юридичні наслідки настануть для заповідача у випадку відсутності в нього згаданого права?





По-перше, спадкування за заповітом не міститиме в собі важливу вказівку. Зокрема вказаний інститут вітчизняного спадкового права не охоплюватиме спеціальне розпорядження, сутність якого в свою чергу полягає в покладенні заповідачем на спадкоємця обов’язку надати легатарію певну майнову вигоду (наприклад, передати у власність або в користування конкретну рухому річ, виплатити визначену грошову суму й т. д.).





По-друге, негативний вплив відчують окремі принципи спадкового права. Зокрема дія свободи заповіту зазнає значного звуження. Що це означає?





А). Одні розпорядження заповідачу буде дозволено зробити, а інші – ні. Наприклад, вищезгадана особа, заповівши своєму синові житловий будинок та легковий автомобіль, водночас не зможе зобов’язати згаданого спадкоємця придбати для її онука мобільний телефон і цифровий радіоприймач.





Б). Про одних осіб заповідачу буде дозволено подбати, а про інших - ні. Наприклад, він, заповівши своєму синові трикімнатну квартиру, цінні папери та грошові кошти, водночас не зможе зобов’язати такого спадкоємця надати в безоплатне та тимчасове користування одну з кімнат вказаної нерухомості своєму рідному братові, який в свою чергу проходить комплексне лікування від систематичного зловживання алкогольними напоями.