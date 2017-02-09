Тривалість щорічної основної відпустки трударів лісової промисловості

Працівникам лісової промисловості гарантовано різноманітні можливості, однією з яких в свою чергу визнається право на щорічну основну відпустку. Яку саме тривалість вона може мати?





Юридична регламентація зазначеного питання відбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правове регулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, яку в свою чергу надано трудівникам, які складають багаточисельний персонал лісової промисловості, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).





Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб.





Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.





Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок.





Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видів відпусток є щорічна основна відпустка.





Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору.





Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремих випадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо інша тривалість щорічної основної відпустки.





Одним з вищезазначених винятків можна назвати ефективний відпочинок, яким можуть скористатися багаточисельні працівники лісової промисловості. Вказана думка пояснюється тим, що згідно з ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищевказаних трудівників надається щорічна основна відпустка, тривалість якої становить 28 календарних дні за відповідним Списком робіт, професій і посад, затверджених в свою чергу Кабінетом Міністрів України.





Отже, працівники лісової промисловості мають різноманітні можливості. Зокрема їм надається щорічна основна відпустка, тривалість якої становить 28 календарних дні згідно з відповідним Списком робіт, професій та посад, що в свою чергу затверджені Кабінетом Міністрів України.