Окремі проблемні ньюанси тривалості щорічної основної відпустки

Невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин гарантовано всілякі за своїм сутністю юридичні можливості, однією з яких в свою чергу є право на щорічну основну відпустку. Яку тривалість вона може мати?





Юридична регламентація зазначеного питання відбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правове регулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, яку в свою чергу надано численному складу невоєнізованих працівників гірничорятувальних частин, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).





Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб.





Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.





Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок.





Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видів відпусток є щорічна основна відпустка.





Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору.





Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремих випадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо інша тривалість щорічної основної відпустки.





Одним з вищезазначених винятків можна назвати ефективний відпочинок, який гарантований невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин. Дане судження пояснюється тим, що згідно з ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищевказаних трудівників надається щорічна основна відпустка, тривалістю 24 календарних дні, з відповідним збільшенням за кожні 2 роки, що в свою чергу відпрацьовані зазначеними особами, на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.





Таким чином, невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин мають різноманітні можливості Зокрема їм надається щорічна основна відпустка, тривалість якої становлячи 24 календарних дні, водночас може збільшитися за кожні 2 відпрацьовані згаданими працівниками роки на 2 календарних дні, одначе не більше 28 календарних днів.