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Окремі аспекти тривалості щорічної основної відпустки
26.01.2017 07:41
Промислово-виробничому персоналу вугільної промисловості гарантовано всілякі за своїм сутністю юридичні можливості, однією з яких в свою чергу є право на щорічну основну відпустку. Яку тривалість вона може мати?
Юридична регламентація зазначеного питання відбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правове регулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, яку в свою чергу надано численному промислово-виробничому персоналу вугільної промисловості, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).
Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб.
Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.
Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видів відпусток є щорічна основна відпустка.
Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору.
Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремих випадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо інша тривалість щорічної основної відпустки.
Одним з вищезазначених винятків можна назвати ефективний відпочинок, гарантований промислово-виробничому персоналу вугільної промисловості. Дане судження пояснюється тим, що згідно з ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищевказаних трудівників надається щорічна основна відпустка, тривалістю 24 календарних дні, з відповідним збільшенням за кожні 2 роки, що в свою чергу відпрацьовані зазначеними особами, на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.
Отже, промислово-виробничий персоналу вугільної промисловості володіє різними можливостями. Зокрема йому надається щорічна основна відпустка, тривалість якої становлячи 24 календарних дні, водночас може збільшитися за кожні 2 відпрацьовані згаданими працівниками роки на 2 календарних дні, одначе не більше 28 календарних днів.
теги: вугільна промисловість, наймані працівники, промислово-виробничий персонал, право на відпочинок, робочий рік, трудові відносини, трудовий договір, щорічна основна відпустка.
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