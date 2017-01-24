Тривалість щорічної основної відпустки інвалідів III групи

Працівникам, визнаним інвалідами III групи, чинне законодавство гарантує ті або інші можливості, однією з яких є право на щорічну основну відпустку. Яка саме тривалість притаманна зазначеному відпочинку?





Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація трудових правовідносин, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, право на яку в свою чергу мають фізичні особи, визнані інвалідами III групи, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).





Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб.





Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.





Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок.





Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видів відпусток є щорічна основна відпустка.





Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору.





Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки. Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремих випадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо інша тривалість щорічної основної відпустки.





Одним з вищезазначених винятків можна назвати ефективний відпочинок, яким можуть скористатися інваліди III групи. Така думка пояснюється тим, що згідно з ч. 7 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному зі вказаних трудівників надається щорічна основна відпустка, тривалість якої в свою чергу становить 26 календарних днів за кожен відпрацьований ними робочий рік.





Отже, інваліди III групи мають різні за своєю суттю юридичні можливості. Зокрема згаданим особам гарантовано право на щорічну основну відпустку, тривалістю 26 календарних днів за кожен відпрацьований ними робочий рік.