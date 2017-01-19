Найманим працівникам гарантовано право на щорічну основну відпустку. Яку загальну тривалість вона може мати?





Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація трудових правовідносин, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).

Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Дане судження пояснюється тим, що сумлінна праця згаданих осіб приносить істотну користь незалежній Україні, що трансформується в правову державу, та її волелюбному народу, що еволюціонує в законослухняну спільноту.





Працівники можуть скористатися всілякими юридичними можливостями, окремим з яких в свою чергу притаманний соціально-економічний характер. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок.





Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з ймовірних видів відпусток є щорічна основна відпустка.





Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору.





Отже, наймані працівники володіють різними юридичними можливостями. Зокрема вищевказані особи володіють правом на щорічну основну відпустку, загальна тривалість якої в свою чергу складає не менше 24 календарних дні за повний робочий рік, що, будучи відпрацьований вказаними працівниками, водночас обраховується з дня, в який такі особи уклали трудовий договір.