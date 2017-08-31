Українське вугілля росте в ціні

Із 1 вересня цього року буде діяти нова індикативна ціна на вугілля українського видобутку на державних шахтах – 2200 грн (без ПДВ та транспортування). Рішення було ухвалено під час засідання робочої групи при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

На практиці такий крок Міненерговугілля є лише підтвердженням тісного взаємозв’язку вартості вугільної продукції в цілому на світових ринках ( API2, API) та вартості вугілля в Україні. Росте ціна вугілля у тому ж таки Роттердамі ( API2 ), - який вже вивчили всі депутати та медіа, - а за нею росте також ціна вугілля на шахтах нашої країни. Якщо Україна вийшла на світовий ринок вугілля та стає учасником імпортних операцій із купівлі такого вугілля (у ПАР, США, Польщі), то це означає, що ринок вугілля в Україні уже працює.

При цьому вартість електроенергії для населення, яке також вже вивчило слова «Роттердам» та індекси вугілля, жодним чином не зміниться. Адже чотири етапи підвищення електроенергії для населення завершилися у квітні 2017 р. і наразі НКРЕКУ жодним чином не підтверджує подальше підвищення. До того ж, у структурі тарифу електроенергії лише 2% займає електроенергія із вугілля, а тому підвищення вартості вугілля не може вплинути на тариф для народу.

Якщо у січні 2017 р. ціна вугілля у Роттердамі ( API2 ) коштувала з доставкою в Україну близько 2600 грн, то за методикою розрахунку ОРЦ (оптова ринкова ціна) – 1800 грн, а ціна Міненерговугілля – 1700 грн. То вже у травні ціна у Роттердамі ( API2 ) становила 2100 грн, за методикою розрахунку ОРЦ – 2030 грн, ціна Міненерговугілля – 2000 грн. Тепер же на вересень ситуація виглядає наступним чином: ціна у Роттердамі ( API2 ) становила 2370 грн, за методикою розрахунку ОРЦ – 2113 грн, ціна Міненерговугілля – 2000 грн.

Якщо глянути на собівартість видобутку вугілля, то там тим паче можна побачити логічне «обґрунтування» росту ціни українського вугілля. Адже собівартість і далі доволі висока: у січні 2017 р. – 2347 грн., у травні – 3163 грн., на вересень – 2978 грн. Фактично увесь цей час ціна встановлена Міненерговугілля не піднімалася вище 1700-2000 грн., що означає різницю між собівартістю і регульованим тарифом у 700-980 грн.

Ціни в Україні тепер завжди будуть тягнутися до світових ринків і з цим доведеться змиритися. Водночас, не слід відкидати можливостей пошуку альтернативних джерел поставок вугілля, яке буде здатне по ціні та калорійності конкурувати із українським чи африканським вугіллям. Держава робить такі спроби, але наразі вони не особливо успішні.

В цілому, безумовно, «ринок» працює не ідеально, але в умовах перманентної кризи із імпортними поставками та невизначеності із поставками вугілля з Донбасу – це дає можливість функціонувати як шахтам, так і тепловим електростанціям.