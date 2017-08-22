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Манипуляции «Нафтогаза» вокруг тендера Еврокомиссии по ПХГ
22.08.2017 09:22
Еврокомиссия объявила результаты тендера в проекте комплексного изучения подземных хранилищ газа Украины. Победителем стала компания McKinsey and Company Ukraine LLC. Как оказалось, «Нафтогаз Украины» в июле сознательно обнародовал ложную информацию о данном тендере и назвал победителями французского оператора ПХГ (Storengy) и юридическую фирму (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang).
Обман и недостоверные данные «Нафтогаза» по тендеру в проекте комплексного изучения подземных хранилищ газа Украины могут стать основанием для отмены, расследования и повторного проведения тендера среди добросовестных компаний.
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Сознательная манипуляция и ложь «Нафтогаза» по результатам международного и одного из крупнейших тендеров, который проводила Еврокомиссия, может преследовать цель скрыть следы коррупции в компании. В то же время, такими действиями «Нафтогаз» только подтвердил снижение своей репутации как компании, которая проводит реформы на газовом рынке.
Имеющаяся информация свидетельствует, что при проведении тендера участие компаний Storengy и CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang было скрыто от всех остальных участников, что является фактически преступлением. И как следствие всего это должно привести к отмене тендера. Также заявленная «Нафтогазом» победа Storengy и CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang сразу оказалась «липовой» и «обманчивой», поскольку эти компании не были представлены в «shortlist» - список отобранных компаний. А это значит, что Storengy и CMS Cameron McKenna не могут выполнять работы на сумму более 15% (300 тыс. евро) от суммы тендера.
При этом значительное количество специалистов рынка тендеров ЕС разделяет мнение, что эти компании для «отвода глаз», а основную работу будут выполнять другие фирмы. К тому же, Storengy и CMS Cameron McKenna не попали бы даже в «shortlist», поскольку они могут не обладать всеми необходимыми европейскими документами по подземным газохранилищам.
Следует также понимать, что не произошло ошибки. «Нафтогаз Украины» умышленно скрыл реального победителя тендера на изучение подземных хранилищ газа Украины. Речь может идти даже о фальсификации процесса тендера и введения в заблуждение Еврокомиссию, которая предоставляет 2 млн. евро для компании McKinsey and Company Ukraine LLC, которая и стала победителем. Кстати, сумма в 2 млн. евро является рекордом на подобные консультационные проекты. Более того, за последние несколько лет во всем мире на газовом рынке не было предоставлено проектов по консультациям на сумму 2 млн. евро. Ранее Еврокомиссия тратила на подобные проекты в среднем до 200-300 тыс. евро.
Почему компания McKinsey and Company Ukraine LLC победила в тендере на 2 млн. евро? Ответ находится на поверхности. Руководство «Нафтогаза» очень хорошо и близко знает компанию McKinsey. Так, с 2016 в. McKinsey выполняет роль внешнего консультанта для разработки стратегии развития «Нафтогаза». При этом «Нафтогаз» засекретил цели, содержание и, главное, стоимость услуг McKinsey. По имеющейся информации стратегия «Нафтогаза» может стоить больше 20 млн. грн. (700 тыс. долл.). Также нынешний председатель правления «Укргаздобыча» Олег Прохоренко до своего назначения работал партнером McKinsey Ukraine. Все эти цепочки должны были бы заинтересовать как правоохранительные органы, так и антикоррупционные (НАБУ, САП).
История «Нафтогаза» и его руководства
продолжает обрастать сомнительными и скандальными делами, которые со временем
могут перерасти в уголовные дела - это история с переплатой за реверсный газ,
попытка продажи проекта по добыче нефти в Египте, незаконное повышение
стоимости газа для населения, незаконное начисление завышенной заработной
платы. Теперь эта история с сомнительным тендером на 2 миллиона евро средств
Евросоюза. Все это вызывает в памяти только одну пословицу: «Сколько веревочке
ни виться, а конец будет».
теги: Нафтогаз, коррупция, Еврокомиссия, тендер
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