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Невыгодная приватизация облэнерго
18.08.2017 08:52
Фонд государственного имущества Украины начал продажу пакетов акций (25%) восьми облэнерго и энергогенерирующих компаний: «Западэнерго», «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Днепрооблэнерго». Первым покупателем 25% акций «Донецкоблэнерго» стала компания Ornex (входит в группу «СКМ») Рината Ахметова. В целом бюджет Украины планирует получить от приватизации облэнерго примерно 4,1 млрд. грн.
Приватизацию облэнерго и энергогенерирующих предприятий нельзя назвать эффективной и выгодной по ряду причин. Продажа небольших пакетов акций (25%) не интересная для потенциальных иностранных инвесторов, а поэтому покупателями могут выступать только существующие владельцы компаний. Государство планирует получить только 157 млн. долл., хотя в ходе приватизации в 2011-2012 гг. соответствующий объем акций принес бы как минимум вдвое больше - 350-400 млн. долл. (9-11 млрд. грн.). Фактически приватизация облэнерго осуществляется для отчета перед кредиторами Украины (МВФ), а также с учетом политических договоренностей существующих финансово-промышленных групп.
Приватизацию облэнерго также нельзя считать эффективной, поскольку в Украине отсутствует рынок электроэнергии. Вероятная покупка неконтрольного пакета акций или иностранной, или сторонней компанией могла бы состояться в условиях существования условий проведения облэнерго IPO, привлечение внешнего кредитования, переход на европейские биржи.
В такой ситуации для компаний-владельцев облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), которые абсолютно контролируют эти предприятия, отсутствует какая-либо необходимость или мотивация тратить средства и покупать 25% акций. Разве речь может идти о политической договоренности, которая предусматривает или обязанность владельцев «наполнить» приватизационный бюджет страны, или привлечения к бизнесу новых партнеров через покупку пакета акций новыми компаниями.
В конце концов, если большинство пакетов акций будут проданы, то такая операция не принесет выгоды ни владельцам облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), ни государству, которое получит относительно небольшую сумму за приватизацию (максимум 4,1 млрд. грн).
Собственно, первый успешный результат по продаже 25% акций «Донецкооблэнерго» показал, что 143 млн. грн заплатила компания с Кипра Ornex, которая была создана лишь в конце 2016 года. И хотя Ornex входит в структуру «СКМ» Рината Ахметова, но такой шаг вызвал еще больше вопросов. Компания «ДТЭК» Рината Ахметова контролирует сегодня 5 с 8 объектов, которые выставлены на продажу («Западэнерго», «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго» и «Днепрооблэнерго»).
Отдельно стоит заметить заниженный уровень получения доходов от приватизации со стороны государства – всего лишь 4,1 млрд. грн. Согласно оценке продажи акций этих же облэнерго и энергогенерирующих предприятий в 2011-2012 гг., стоимость продажи только объектов ДТЭК и «Донбассэнерго» должна была составлять как минимум вдвое больше - 360 млн. долл. (9,4 млрд. грн).
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Приватизация
2011-2012 гг. (на примере компаний, что принимали тогда участие в приватизации):
Приватизация
2017 год (на примере компаний, что принимали тогда участие в приватизации):
В то же время, однозначным является и то, что стоимость акций по которой компании покупали облэнерго и энергогенерирующие предприятия в 2011-2012 гг., сегодня уже не актуальна. «Минусами», которые повлияли на объективный процесс установления низкой стартовой цены пакетов акций, являются следующие факторы: 1) обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США и евро в три раза; 2) дефицит угля-антрацита собственной добычи; 3) необходимость импорта энергетического угля; 4) многократное увеличение уровня субсидий среди населения, что влияет на оперативную деятельность облэнерго; 5) наконец, дальнейшее понижение уровня жизни населения и его платежеспособности.
Тем не менее «плюсами» для установления более высокой цены на пакеты акций были следующие факторы: 1) рост тарифа для тепловых электростанций в среднем в четыре раза - с 55 коп. за 1 кВт-ч до 1,95 грн за 1 кВт-ч .; 2) рассмотрение вопроса установления RAB-регулирования для облэнерго (стимулирующее тарифообразование), что должно позволить компаниям включать инвестиционную составляющую в тариф; хотя в условиях специфического «рынка» электроэнергии Украины этот вопрос спорный и дискуссионный. 3) перспектива дальнейшего роста тарифов для населения.
В конце концов, сложная экономическая ситуация
в стране не является лучшим временем для проведения любой приватизации. К тому
же, для потенциальных покупателей пакетов акций всегда остаются риски, так как позже
могут появиться вопросы к легитимности процесса приватизации и как следствие
может произойти пересмотр результатов приватизации облэнерго и
энергогенерирующих предприятий.
теги: облэнерго, приватизация
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