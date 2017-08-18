Невыгодная приватизация облэнерго

Фонд государственного имущества Украины начал продажу пакетов акций (25%) восьми облэнерго и энергогенерирующих компаний: «Западэнерго», «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Днепрооблэнерго». Первым покупателем 25% акций «Донецкоблэнерго» стала компания Ornex (входит в группу «СКМ») Рината Ахметова. В целом бюджет Украины планирует получить от приватизации облэнерго примерно 4,1 млрд. грн.

Приватизацию облэнерго и энергогенерирующих предприятий нельзя назвать эффективной и выгодной по ряду причин. Продажа небольших пакетов акций (25%) не интересная для потенциальных иностранных инвесторов, а поэтому покупателями могут выступать только существующие владельцы компаний. Государство планирует получить только 157 млн. долл., хотя в ходе приватизации в 2011-2012 гг. соответствующий объем акций принес бы как минимум вдвое больше - 350-400 млн. долл. (9-11 млрд. грн.). Фактически приватизация облэнерго осуществляется для отчета перед кредиторами Украины (МВФ), а также с учетом политических договоренностей существующих финансово-промышленных групп.

Приватизацию облэнерго также нельзя считать эффективной, поскольку в Украине отсутствует рынок электроэнергии. Вероятная покупка неконтрольного пакета акций или иностранной, или сторонней компанией могла бы состояться в условиях существования условий проведения облэнерго IPO, привлечение внешнего кредитования, переход на европейские биржи.

В такой ситуации для компаний-владельцев облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), которые абсолютно контролируют эти предприятия, отсутствует какая-либо необходимость или мотивация тратить средства и покупать 25% акций. Разве речь может идти о политической договоренности, которая предусматривает или обязанность владельцев «наполнить» приватизационный бюджет страны, или привлечения к бизнесу новых партнеров через покупку пакета акций новыми компаниями.

В конце концов, если большинство пакетов акций будут проданы, то такая операция не принесет выгоды ни владельцам облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), ни государству, которое получит относительно небольшую сумму за приватизацию (максимум 4,1 млрд. грн).

Собственно, первый успешный результат по продаже 25% акций «Донецкооблэнерго» показал, что 143 млн. грн заплатила компания с Кипра Ornex, которая была создана лишь в конце 2016 года. И хотя Ornex входит в структуру «СКМ» Рината Ахметова, но такой шаг вызвал еще больше вопросов. Компания «ДТЭК» Рината Ахметова контролирует сегодня 5 с 8 объектов, которые выставлены на продажу («Западэнерго», «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго» и «Днепрооблэнерго»).

Отдельно стоит заметить заниженный уровень получения доходов от приватизации со стороны государства – всего лишь 4,1 млрд. грн. Согласно оценке продажи акций этих же облэнерго и энергогенерирующих предприятий в 2011-2012 гг., стоимость продажи только объектов ДТЭК и «Донбассэнерго» должна была составлять как минимум вдвое больше - 360 млн. долл. (9,4 млрд. грн).

Приватизация 2011-2012 гг. (на примере компаний, что принимали тогда участие в приватизации):

Название компании Продажа акций во время приватизации 2011-2012 р., % Стоимость пакета акций, (млрд. грн/млн. долл.), курс доллара – 8 грн. Стоимость 1% акций, (млн. долл.), курс доллара – 8 грн. 1. Западэнерго 45 1,9 / 237 5,26 2. Днепроэнерго 25 1,1 / 137 5,48 3. Киевэнерго 25 0,45 / 56 2,24 4. Донецкоблэнерго 40 0,467 / 58 1,45 5. Донбассэнерго 61 0,719 / 90 1,47 6. Днепрооблэнерго 50 0,66 / 82 1,64 Общая сумма, полученная от продажи акций 5,29 / 661

Приватизация 2017 год (на примере компаний, что принимали тогда участие в приватизации):

Название компании Ожидаемая продажа акций во время приватизации 2017 г., % Ожидаемая стоимость пакета акций ФГИУ, (млрд. грн/млн. долл.), курс долл. – 26 грн. Ожидаемая цена пакета акций соответственно с расчетными показателями стоимости 1% акций во время приватизации 2011-2012 гг., курс доллара – 26 грн., млн. долл. (млрд. грн.), 1. Западэнерго 25 0,347 /13 13х5,26=68,38 (1,77) 2. Днепроэнерго 25 0,728 / 28 28х5,48=153,44 (3,98) 3. Киевэнерго 25 0,759 / 29 29х2,24=64,96 (1,68) 4. Донецкоблэнерго 25 0,143/ 5,5 5,5х1,45=7,97 (0,207) 5. Донбассэнерго 25 0,669 / 26 26х1,47=38,22 (0,993) 6. Днепрооблэнерго 25 0,490 / 19 19х1,64=31,16 (0,810) Ожидаемая общая сумма, полученная от продажи акций 3,1 млрд. грн. / 120 млн. долл. 9,44 млрд. грн / 363 млн. долл.





В то же время, однозначным является и то, что стоимость акций по которой компании покупали облэнерго и энергогенерирующие предприятия в 2011-2012 гг., сегодня уже не актуальна. «Минусами», которые повлияли на объективный процесс установления низкой стартовой цены пакетов акций, являются следующие факторы: 1) обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США и евро в три раза; 2) дефицит угля-антрацита собственной добычи; 3) необходимость импорта энергетического угля; 4) многократное увеличение уровня субсидий среди населения, что влияет на оперативную деятельность облэнерго; 5) наконец, дальнейшее понижение уровня жизни населения и его платежеспособности.

Тем не менее «плюсами» для установления более высокой цены на пакеты акций были следующие факторы: 1) рост тарифа для тепловых электростанций в среднем в четыре раза - с 55 коп. за 1 кВт-ч до 1,95 грн за 1 кВт-ч .; 2) рассмотрение вопроса установления RAB-регулирования для облэнерго (стимулирующее тарифообразование), что должно позволить компаниям включать инвестиционную составляющую в тариф; хотя в условиях специфического «рынка» электроэнергии Украины этот вопрос спорный и дискуссионный. 3) перспектива дальнейшего роста тарифов для населения.

В конце концов, сложная экономическая ситуация в стране не является лучшим временем для проведения любой приватизации. К тому же, для потенциальных покупателей пакетов акций всегда остаются риски, так как позже могут появиться вопросы к легитимности процесса приватизации и как следствие может произойти пересмотр результатов приватизации облэнерго и энергогенерирующих предприятий.