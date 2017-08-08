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Правительство теряет контроль над энергетическими активами
08.08.2017 08:36
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик негативно оценил действия руководства «Нафтогаза» по ГТС Украины: «Я считаю бессмысленной политику «Нафтогаза» по газотранспортной системе. Они для себя ее уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией «Нафтогаза» мы можем дойти до того, что «Укртрансгаз» может быть технически готов к прокачке газа».
Правительство должно завершить конфликт Минэнерго и «Нафтогаза». Иначе Кабмин рискует потерять остатки контроля за «Нафтогазом», который за последние годы только усилил свою монополию на рынке газа. Поэтому премьеру Гройсману или придется уволить Коболева, или найти замену Насалику, который не может организовать системный контроль за деятельностью государственного предприятия.
Особенно на фоне несостоятельности «Нафтогаза» обеспечить постоянную производственную деятельность как самого «Нафтогаза», так и своих «дочерних» структур. Провалы при утверждении финансовых планов является более чем показательны. Ведь «Нафтогаз» предлагает получать прибыль дальше только за счет дальнейшего грабительского повышения тарифов для населения. А все убытки дальше будет нести бюджет, который выплачивает 46 млрд. грн. энергодотаций. Также дочерние структуры фактически могут быть втянуты «Нафтогазом» в аферы с покупкой буферного газа («Укртрансгаз») и продажей нефти («Укртранснафта»).
Не меньшее шулерство проявили в «Нафтогазе» реагируя на обвинения министра Насалыка. «В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, это стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы «прокачивать газ». Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны», - заявил председатель правления «Нафтогаза» Коболев.
Уже сам факт признания Коболевым переплаты за реверсный газ должен вызвать дополнительные вопросы к «Нафтогазу» у правоохранительных органов. И это, к тому же, на фоне расследований закупок газа по так называемым реверсивным схемам, о чем ранее заявлял генеральный прокурор Луценко. На таком фоне утверждение Коболева о том, что заявления Насалика способствовали росту цен на газ на европейских биржах, заставляют задуматься о смысловой адекватности нынешнего руководства «Нафтогаза». Фамилия Насалыка и его слова не сдвинут цены на газ в ЕС даже на 0,001 процента.
Более того, видимость реформы в «Нафтогазе» и в целом на энергетическом рынке страны уже даже стали заметны и тем представителям политики и общественности, которые последние три года упорно поддерживали псевдореформаторов. Скорее всего, можно говорить о частичном понимание того, что «реформаторы» в «Нафтогазе» оказались такими же коррупционерами и их отличает лишь направление, куда они направляют финансовые потоки.
Безусловно, что одним из важных составляющих
конфликта Минэнерго и «Нафтогаза» стала компания «Укртрансгаз», которая станет
основой для будущего совместного предприятия Украины и ЕС (ПАО «Магистральные
газопроводы Украины»). Именно поэтому «Нафтогаз» и его европейские консультанты
пытаются оформить единоличный контроль за «Укртрансгазом» и оттеснить
государство (правительство) от будущего процесса переговоров.
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