Атомная энергетика Украины и мировые тенденции: что у нас и что в мире

В Украине почти половина вырабатываемой электроэнергии производится на атомных станциях.





Кроме того, в последнее время доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в Украине резко возросла с 47% до 60%. (Это связано с проблемами поставки антрацита для половины украинских ТЭС и ряда ТЭЦ, в результате чего они работали минимальным составом энергоблоков в отопительный сезон. Поэтому снижение производства э/э тепловой генерацией компенсировалась преимущественно атомными станциями).





Больше нас в Европе электроэнергии производят только две страны – Россия и Франция. При этом, атомная энергетика является невероятно наукоёмкой и отраслью и требует значительных капитальных затрат на стартовом этапе, позволяя в дальнейшем получать стабильную выработку дешевой безуглеродной энергии. Мощности в Украине были построены еще во времена СССР и на их технологиях и бюджетах. Начиная с 1991 года Украина такой технической и финансовой возможности, к сожалению, уже не имела.





Сегодня важнейшей проблемой атомщиков в Украине, актуальной также и для всего мира, является проблема продления сроков эксплуатации блоков АЭС и строительства замещающих мощностей вместо отработавших свой срок энергоблоков.





Но, наша страна, похоже, уже запуталась в выборе своей энергостратегии. Если в документе, прописывающем развитие отрасли до 2030 года, были указаны нереальные планы по вводу в эксплуатацию около 20 новых энергоблоков, и продлению 12-ти из существующих. То в «Энергостратегии–2035» строительство новых блоков вообще не было предусмотрено. При этом, нужно учитывать, что выведение из эксплуатации отработавших свой срок украинских энергоблоков в конечном итоге приведёт к снижению на 75-80% суммарной мощности атомной энергетики, что означает потерю примерно 40% всего объема генерации электроэнергии в Украине.





Учитывая такую «неопределенность» на государственном уровне нам, как никогда, важно держать руку на пульсе мировой атомной отрасли, чтобы наконец определиться с приоритетами и технологиями. Однако эта информация похоже мало кого интересует.





На состоявшемся в июне 2017 г. международном форуме «Атомэкспо», в котором приняли ведущие производители атомных энергоблоков оборудования для АЭС из Франции, Китая, Кореи и естественно России, официальной делегации от Украины просто не было. Как не было и наших предприятий, имеющих опыт многолетнего сотрудничества по поставке оборудования для АЭС. Безусловно свое влияние на эту ситуации оказала политическая ситуация и взаимные санкции. Однако стоит отметить, что европейские санкции не мешают компаниям из стран ЕС получать заказы на поставки оборудования для строительства АЭС по российским проектам в других странах и получать свою прибыль. По сути «Росатом» сейчас несмотря ни на что является лидером мировой атомной отрасли по количеству строящихся новых энергоблоков в России и за рубежом. Об этом свидетельствует не только портфель заказов корпорации, но и динамика деловой части атомного форума, где было подписано более 50 межгосударственных и коммерческих соглашений с партнерами из разных стран мира, в том числе Франции, Чехии, Венгрии, Бельгии.





Безусловно, проще обвинить партнеров из Европы в двойных стандартах. Однако нужно понимать, что специфика атомной отрасли заключается в том, что горизонт планирования здесь составляет 100 лет. Ведущие европейские компании это понимают и четко разделяют политику и «атомку».





Мы же пока ограничиваемся малосодержательными заявлениями, планами без понимания механики их реализации. Между тем важнейшие для украинской атомной отрасли проекты такие как достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, строительство собственного завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области остаются замороженными без четкой перспективы реализации в обозримом будущем. Мы же продолжаем клепать одну энергостратегию за другой не для того, чтобы их выполнять, а чтобы красиво обсудить, утвердить и забыть без ответственных и ответственности.