Что может отобрать правительство Украины у «Газпрома»?

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по принудительному взысканию с «Газпрома» штрафа на 171,8 млрд. грн (6,4 млрд. долл.) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. «Поступили в адрес Антимонопольного комитета уже постановления об открытии исполнительного производства и об аресте имущества. У «Газпрома» не так много имущества на территории Украины, чтобы перекрыть сумму штрафа и Антимонопольный комитет рассматривает возможность взыскания средств другим путем», - заявил представитель интересов Антимонопольного комитета Украины в суде Михаил Новицкий.

Конфликт Антимонопольного комитета и «Газпрома» вышел на завершающую стадию. Теперь антимонопольному органу Украины нужно воплотить в жизнь свое же решение о рекордном штрафе в отношении «Газпрома» на сумму 6,4 млрд. долл. Сейчас представители АМКУ подтвердили то, что было известно с дня принятия решения - это отсутствие у «Газпрома» и его компаний на территории Украины имущества, которое превышает сумму в несколько миллионов долларов. Поэтому и забрать фактически ничего не получится, кроме «стульев и столов».

На первом этапе в правительстве рассматривали идею конфисковать или арестовать российский природный газ, который поступает в ЕС через Украину. Однако, имеющаяся информация свидетельствует, что Еврокомиссия и страны ЕС, получают транзитный газ через Украину, еще в феврале-марте предупредили правительство Украины об отсутствии правовых оснований осуществлять задержание или конфискацию газа. Уже сейчас представители ЕС потребовали от АМКУ и правительства соответствующих юридических документов, подтверждающих решение антимонопольного комитета по «Газпрому». То есть, речь идет не о самом решении, а о комплексе юридических доказательств, которые могут поддержать и подтвердить правомерность решения АМКУ. По последней информации позиция органов власти Украины заключается в том, чтобы игнорировать запросы ЕС по этому вопросу.

Показательно также и то, что АМКУ живет своей автономной жизнью и игнорирует тот факт, что остальные украинские структуры продолжают иметь деловые отношения и сотрудничать с «Газпромом». Прежде всего, речь идет о транзитном контракте «Нафтогаза» и «Газпрома».

К тому же, на фоне борьбы АМКУ против «Газпрома» антимонопольный орган Украины продолжает занимать пассивную позицию как и во все предыдущие годы в вопросе рассмотрения сговоров на продуктовом, топливном рынках Украины. Наверное, легче назначить штраф в несколько миллиардов долларов далекому «Газпрому», чем признавать заговор сетевых супермаркетов, АЗС, мобильных операторов, которые находятся гораздо ближе.

Собственно, единственный эффективный метод для получения хотя бы каких-то средств от «Газпрома» в счет начисленного штрафа на сумму 6,4 млрд. долл. - это подготовка обращений в правоохранительные органы ЕС и обращения в суды стран ЕС с требованием подтвердить решение украинского суда на их территории. Только это даст возможность ареста имущества «Газпрома» в ЕС. Если же АМКУ и правительство не сделает таких шагов, то это будет еще одним подтверждением, что обвинения и решение АМКУ по «Газпрому» носит политический характер. И реальной целью не является попытка изменить монополию «Газпрома» на транзит газа через Украину.

Без обращения в европейские судебные органы и правоохранительные органы решение Антимонопольного комитета обречено играть роль «пугала» для «Газпрома» и России. Решение АМКУ можно сравнить с недавним запретом в Украине российских социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Мейл.ру), поскольку такой запрет пользователи могут легко обойти.

К тому же, украинские государственные органы уже не рискнут обращаться с такими обращениями в ЕС и тем более инициировать судебные дела. Ведь у всех этих чиновников перед глазами популистский и печальный опыт подобных представлений на бывшего президента Януковича, его окружение (Клюев, Арбузов, Клименко). Как оказалось со временем, что правоохранительные органы Украины оказались не способными предоставить доказательства для ЕС. Такая же судьба ожидает и решение АМКУ по «Газпрому». Решение АМКУ, к сожалению, остается юридически слабым и только дополнительно еще раз «подставляет» государство и правительство Украины.

Ведь антимонопольное расследование такого масштаба - это дело не полгода, а минимум 2-3 лет. И пример подобного антимонопольного расследования ЕС также против «Газпрома» в течение последних 5 лет - тому подтверждение.

Поэтому на данный момент единственная польза для Украины от решения АМКУ по «Газпрому» - это создание финансового противовеса вероятному отрицательному для Украины решению Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаз-Газпром». Точнее, тогда это будет определенная форма шантажа «Газпрома»: «Мы («Нафтогаз») вам должны, например, 7 млрд. долл., а вы («Газпром») нам должны также почти 7 млрд. долл. Давайте искать компромисс ». Однако, такой шантаж может оказаться не эффективным, поскольку решение АМКУ является сомнительным и не пользуется юридическим доверием в ЕС, а также в вопросе транзита страны ЕС пока заинтересованные и для них очередная газовая война не является решением проблемы.