Абонплата за газ: как правительство «развело» народ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать специальную рабочую группу с участием представителей Министерства экономического развития и торговли, Антимонопольного комитета и народных депутатов для изучения ситуации по начислению «абонплаты» за газ: «Я даю поручение первому вице-премьер-министру образовать группу, мы привлечем к ней народных депутатов, все необходимые министерства, Министерство экономического развития и торговли и Антимонопольный комитет, чтобы разобраться объективно с этим вопросом».

Отмена «абонплаты» за газ оказалось большим обманом правительства. Во-первых, правительство признало, что просто отложил введение «абонплаты» на три месяца. А во-вторых, оказалось, что уже через четыре месяца (в августе) населения снова будет платить «абонплату» за газ. Именно такой пункт предусмотрен в меморандуме Украины и МВФ.

«До конца июля 2017 мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяца в течение отопительного сезона. Кроме того, мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года», - говорится в меморандуме с МВФ.

Поэтому все рассказы о том, что правительство ничего не слышало и не знало о решении НКРЭКУ об «абонплате» за газ - это хитрая манипуляция. Как видно, правительство Гройсмана действует по принципу: создали проблему - решили проблему. Поэтому все эти популистские заявления правительства о спасении граждан от «абонплаты» за газ - таким образом Гройсман решил избежать ответственности за непопулярное решение о повышении общей цены на газ для 5 млн. домохозяйств в среднем в 2-4 раза.

Фактически, введение «абонплаты» за газ стало непродуманным, нескоординированным и провальным решением как НКРЭКУ, так и правительства. И, безусловно, что правительство должно понести ответственность за такой «прокол».

К тому же, принятие решения об «абонплате» со стороны НКРЭКУ является требованием закона «О рынке природного газа», за который голосовала коалиция в Верховной Раде, которая и выбирала Гройсмана премьер-министром.

В то же время, в принятии решения об «абонплате» на газ было и остается заинтересованно правительство, поскольку именно от «абонплаты» на газ зависит размер субсидии для населения. «Абонплата» не будет подпадать под действие субсидий и народу придется заплатить ее полную стоимость. Это будет дополнительная финансовая нагрузка на рядовых украинский.

По предварительным подсчетам, правительству не придется платить субсидий на общую сумму 5 млрд. грн - это 10% от всего объема субсидий на 2017 году (52 млрд. грн.). «Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг 47 млрд гривен в 2017 году», - сказано в меморандуме с МВФ.

На самом деле правительство Гройсмана заботится не о людях, а о своих отношениях с кредиторами с МВФ. И то случайностью, или злой шуткой можно считать оговорку Гройсмана в стиле Януковича «услышу каждого»: «Хочу заверить в том, что я слышу людей. Но слышать - мало. Надо не только услышать, но и понять людей». Нынешнее правительство уже давно переплюнуло в своей антинародной политике период экс-президента Януковича.

Собственно, также одной из причин срочной отмены «абонплаты» за газ и нервного поведения премьера Гройсмана стал страх перед негативной реакцией общества. А это может повлечь за собой очередной виток социальной напряженности и снижение платежей за коммунальные услуги.

На фоне ситуации с «абонплатой» показательным стало замалчивание со стороны правительства проблемы завышенной цены на газ для населения. Сейчас весь пар народ выпускает в сторону «абонплаты». А о том, что нынешняя цена на газ в 6900 грн как минимум вдвое превышает реальную цену газа собственной добычи, население стало «забывать». Именно снижение цены газа за счет отказа от импортного паритета и ориентации на цену импортного газа в Германии (хаб NCG) - это задача для правительства, а не манипуляции с «абонплатой».

В конце концов, имеющаяся информация свидетельствует, что «абонплата» за газ - это только была разминка правительства Гройсмана. Уже сейчас разрабатываются аналогичные проекты для «абонплаты» за воду и электроэнергию, а поэтому населению придется затянуть пояса потуже.