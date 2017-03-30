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Радиация в аграрном секторе: возможности Украины
30.03.2017 17:25
В Украине еще помнят и развивают ядерные технологии не только как составляющую энергетики, а и как часть общего комплекса экономики страны. Недавно в Киеве прошли мероприятие именно по этим вопросам на тему «Неэнергетическое применение ядерных технологий», которое было организовано для представителей СМИ моими коллегами из информационно-аналитического центра о ядерной энергетике « Euaxis ».
Ядерные технологии в медицине уже мало кого удивляют – томография и рентген. Но кроме медицины для многих становится открытием огромные возможности радиации в сельском хозяйстве. Учитывая современный акцент в Украине на развитии аграрного сектора, то «сельское» использование радиации могло бы стать хорошим подспорьем для наполнения бюджета государства.
Суть использования радиационной обработки в том, что облучение обеззараживает продукцию, уменьшает ее порчу при длительном хранении и экспортных перевозках, уничтожает вирусы и бактерии, способные вызвать эпидемии и порчу продукции, нейтрализует вредителей урожая и посевных материалов, после облучения посевной материал обладает лучшими характеристиками всхожести и урожайности.
В то же время обработанный радиацией продукт несете в себе не больше радиации, чем обычный человек может получить после прохождения компьютерной томографии или дальнего перелета. А поэтому продукты безопасны для употребления. Тем более, что все нормы облучения после более чем 35-летнего тестирования были приняты на мировом уровне в 1983 году и строго контролируются Всемирной организацией здравоохранения, продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и МАГАТЭ. После обработки никакая химия, термическое воздействие или другие методы, меняющие состав и свойства продукта, уже не нужны.
Всего в мире обрабатывается около 80 видов продукции – специи, рыба, мясо, сухофрукты, овощи и фрукты, зерновые и прочее. Более 60 стран мира используют технологии облучения продуктов, но львиную долю рынка делят Китай и США, которые занимают 40% и 39% рынка соответственно. Общий мировой объем облученных продуктов питания в год оценивается в 700-800 тыс. тонн, до 2030 года прогнозируемый объем рынка – $10,9 млрд
Где на этом рынке Украина? Нигде.
Украина занимает первое место в мире по производству семечек подсолнуха и занимает треть мирового рынка, второй в мире экспортер зерновых и орехов, третий – ячменя и рапса, а 12% ВВП страны занимает сельское хозяйство. Но единственная работавшая в Украине установка для облучения вышла из строя в 2000 году и с тех пор больше не работала. В Одесском порту в свое время с ее помощью обрабатывали пшеницу, что повышало ее сохранность на 30%.
В то же время, в Украине в Институте ядерных исследований НАН Украины была спроектирована и изготовлена собственная облучающая установка. Которая была продана в рыбное хозяйство другой страны. От нашей страны заказов на аналогичные устройства не поступало.
А почему бы не использовать уже существующий потенциал отрасли неэнергетических ядерных технологий. Благо у нас и Институт ядерных исследований есть со своим исследовательским реактором. Почему бы не развивать с его помощью все эти перспективные вопросы для блага страны?
Можно выделить 4 основных направлений, которые используются в мире и которые подходят Украине для улучшения экономических показателей аграрного сектора:
1. Обработка всей или потенциально опасной продукции, которая ввозится в страну. Используется для того, чтобы обезопасить собственных граждан от вирусов и бактерий, а также защитить животноводство и растения от возможных эпидемий. Например, обработать специи, сухофрукты, мясо, рыбу, посевной материал без причинения ущерба самому продукту практически невозможно. Радиационное облучение позволяет это сделать. Так, в США необлученные продукты вообще запрещены в продаже. Все, кто хочет ввозить товар в страну вынужден его обрабатывать.
2.Обработка продукции для обеспечения ее сохранности при хранении и перевозках. Так поступают в первую очередь в Южно-Азиатских странах, таких как Китай и Индия. При большом количестве населения урожай и его сохранность имеют первостепенное значение. В Украине, где, по разным данным, пропадает каждый четвертый выращенный в стране овощ, такая технология могла бы быть более чем востребована.
3.Обработка продукции, уходящей на экспорт. Будучи мировым лидером в экспорте отдельных видов аграрной продукции, Украина могла бы помочь экспортерам обеспечить сохранность продукции, которую ждет длительная транспортировка или хранение.
4.При более чем скромных показателях урожайности, вопреки богатым землям в стране, облучение посевного и посадочного материала могло бы улучшить эти показатели на 10-30%, в зависимости от культуры и условий. К примеру, в Пакистане применение инновационных технологий для обработки плантаций хлопка позволило повысить урожайность в 2 раза, а в Китае благодаря облучению урожайность риса выросла в 1,4 раза. Вполне вероятно, что технология, вместе с возможностью сохранить урожай, тоже пользовалась бы спросом.
Создание центров облучения – это, безусловно, государственный проект. В Украине есть научно-техническая база и практический опыт создания установок для облучения аграрной продукции. Нет только запроса от государства и желания использовать во благо страны научные разработки и технологическую базу. Другие страны, из блока развивающихся, вроде Индии, Пакистана, даже не имея своих наработок, покупают их и создают многофункциональные центры облучения. Например, Индия, - один из крупнейших центров производства продуктов питания в мире (около 600 млн. тонн пищевых продуктов ежегодно) объявила о создании на государственном уровне целой сети центров облучения продуктов по российским технологиям.
Конечно, в создание центров облучения может вложится и частный инвестор.
И мне очень хочется верить в то, что частные инвесторы все-таки окажутся умнее чиновников, и закажут себе какой-нибудь центр обработки, как, например, наш северный сосед строит в Индии. Это позволит им не только увеличить собственные бизнес-показатели, но и выйти на мировые рынки. Только не факт, что строить такие центры они будут на территории Украины. Очень уж непредсказуемый бизнес-климат для длинных инвестиций.
А если все же государство решит «войти в долю», то можно замахнуться и на открытие многофункционального центра обработки, который, кроме обработки сельскохозяйственной продукции, может производить очень важные для медицины радиофармпрепараты, которые сейчас Украине приходится импортировать. А заодно центр можно использовать и для тестирования материалов при высоких радиационных нагрузках. В стране, в которой превалирует атомная генерация, работает 15 блоков, и которая находится на грани модернизации и постройки новых блоков из-за выработки ресурса действующих, такой центр оказал бы неоценимую услугу и с точки зрения безопасности, и с точки зрения финансовой нагрузки.
Я не делаю вывода, а просто скажу, что имея возможности, потенциальный спрос, научную и технологическую базу, кадры, которые хотят и могут работать, грех не воспользоваться ситуацией. А как произойдет на самом деле – посмотрим.
теги: радиация, Euaxis, аграрный сектор
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