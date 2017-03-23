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В «Нафтогазе» готовятся проиграть суд в Стокгольме
23.03.2017 09:00
Представители «Нафтогаза Украины» впервые в ходе судебного процесса с российским «Газпромом» признали возможность проигрыша и признание «Нафтогаза» банкротом. «Мы не хотим проигрывать« Газпрому», даже если будет решение, это будет обязательство «Нафтогаза», а не государства. «Нафтогаз» просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации «Нафтогаза» будут распродаваться, и кредиторы в определенной очереди будут получать соответствующие средства», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Чем ближе день судебного решения по контрактам купли-продажи газа, тем больше нервничают в «Нафтогазе». Из последних заявлений представителей компании следует, что с самого начала избранная тактика судебного процесса была вредна и убыточна для Украины. И руководство «Нафтогаза» в лице Коболева осознавали ложность и провальность своей политики.
В конце концов, слова Витренко лишь констатировали факт того, о чем в «Нафтогазе» упорно в течение трех лет суда не признавали и избегали вообще упоминать. До 2017 года можно было услышать только заявления о близкой победе в суде Стокгольма. Сейчас же речь идет об уничтожении «Нафтогаза» как компании, а с ней и потери материальных активов.
Заявления «Нафтогаза», что в случае проигрыша в Стокгольме компания будет отвечать только своим имуществом, - это очередные басни для доверчивых граждан. Если в «Нафтогазе» делают вид, не знают, то ЕБРР, Всемирный банк и МВФ уже давно определили сценарий проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже.
Более того, о таком варианте расчета известно давно. Кредиторы «Нафтогаза» и правительства Украины уже давно разработали рецепт решения этой проблемы. Как известно, все обязательства «Нафтогаза» гарантируются правительством Украины и, соответственно, государством. Поэтому для выплаты пока только теоретического судебного долга «Нафтогаза» правительству не останется другого выхода, как расплатиться имуществом, которым сейчас управляют в «Нафтогазе». И это не только ГТС (магистральные газопроводы и подземные хранилища), но и добычу газа («Укргаздобыча»). Безусловно, что для утверждения такого решения необходимо будет принять отдельный закон, но это вопрос уже скорее политический.
На этом фоне стоит вспомнить как председатель правления «Нафтогаза» Коболев оценивал стоимость ГТС в 30 млрд. долл., а «Укргаздобычи» - в 10 млрд. долл. А как известно сегодня претензии «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 50 млрд. долл.
Также проигрыш «Нафтогаза» в суде Стокгольма может привести не только к банкротству компании, но и к новым обязательствам компании-правопреемника выполнять решения и оплачивать газ по условия «бери или плати». Именно условие «бери или плати» - одна из слабых звеньев позиции «Нафтогаза».
Стоит вспомнить популярную логику разделения людей на «агентов» Кремля, «Газпрома» или Путина, которую в том числе исповедуют руководители «Нафтогаза». Согласно именно такой логики, то нынешнее руководство «Нафтогаза» (тот же Коболев, Витренко) умело сочетают и формальную службу на правительство Украины, и службу на «Газпром» и Кремль. Ведь именно их так называемое эффективное реформаторское управления подтолкнуло «Газпром» и ЕС к усилению сотрудничества, содействие начала реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», ускорило девальвацию ценности ГТС Украины. И, самое главное, теперь эта команда ведет «Нафтогаз» к банкротству и даже открыто заявляет, что не видит в этом ничего плохого.
Поэтому все искренние заверения представителей
«Нафтогаза», что проигрыш в суде Стокгольма и банкротство компании не будет
касаться ГТС Украины, - циничный обман.
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