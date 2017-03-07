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Судный день для «Нафтогаза»
07.03.2017 07:56
Прокуратура Киева требует выполнения определения следственного судьи Печерского райсуда Киева о предоставлении разрешения на проведение ревизии «Укрнафты» в рамках дела о подозрении к председателю правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Также произошло задержание детективами НАБУ председателя Государственной фискальной службы Романа Насырова, который проходит по так называемому «газовому делу Онищенко», где ключевыми участниками выступают руководители «Нафтогаза».
Задержание председателя ГФС Романа Насырова и новый виток «газового дела» народного депутата Александра Онищенко - это очередной шаг, который приближает период многомиллиардных расследований о злоупотреблениях в системе «Нафтогаза» и непосредственно нарушений со стороны председателя правления Коболева.
Насыров может окажется тем «камнем» домино, который повалит за собой Коболева и других участников «схемы». В конце концов, глава «Нафтогаза» уже с прошлой недели готов к радикальному развитию событий. И пример Насырова показательно, что его может ожидать.
К сожалению, системная коррупция в «Нафтогазе» не только осталась, но и приобрела новые вырожденные черты. Расследование со стороны прокуратуры, в том числе Генеральной прокуратуры, деятельности «Нафтогаза» и Коболева по «Укрнафте» только приближает судный день для «Нафтогаза».
Ведь прокуратура Киева непосредственно подозревает председателя правления «Нафтогаза» Коболева в том, что его действия нанесли ущерб «Укрнафты» на сумму 5,49 млрд. грн. Собственно, злоупотребляя служебным положением, Коболев не добился отстранения от исполнения обязанностей председателя правления «Укрнафты» Питера Ванхеке, членов правления Владимира Пустоварова и Алексея Куща, что привело к увеличению налогового долга «Укрнафты» на 5,49 млрд. грн.
Надежды руководства «Нафтогаза» на защиту со стороны представителей ЕБРР или Всемирного банка, представителей посольства США - это обманчивое и ложное ожидание. Наверное, именно для руководства «Нафтогаза», которое уважительно относится к стихотворному творчеству, известная украинская поэтесса Леся Украина писала слова стихотворения Contra spem spero! - «Без надії таки сподіваюсь, жити хочу! Геть, думи сумні».
И США, и ЕС отказались от дальнейшей поддержки руководства «Нафтогаза» в обмен на то, что правоохранительные органы Украины будут расследовать закупку реверсного газа только на территории Украины и причастности к этому граждан Украины. И, соответственно, не будут тянуть за ниточки, ведущие к ЕБРР, Всемирному банку, других международных партнеров «Нафтогаза», европейских трейдеров газа. Поэтому спрятаться за спину посольства США или стран Евросоюза уже не получится.
На фоне критического периода своей деятельности показательными стали постоянные обвинения Коболева и одного из активных представителей «Нафтогаза» Витренко в сторону каких-то неизвестных лиц, которые не дали им возможности реформировать нефтегазовую отрасль. Но при этом руководство «Нафтогаза» не инициировало ни одного обращения или в Генеральную прокуратуру, или в суд по таким личностям и их незаконных действий.
В то же время, подтверждения Генеральной прокуратуры Украины о расследовании и совершение преступлений при закупке реверсного газа - это только первый пункт в длинном списке обвинений, которые еще с 2015 года начали разрабатываться правоохранительными органами Украины. По имеющейся информации предыдущие оценки суммарных убытков от покупки реверсного газа и деятельности нынешнего руководства «Нафтогаза» в течение 2014-2016 гг. составляют около 19 млрд. грн. (700 млн. долл.).
Вторым пунктом является «газовое дело Онищенко». Причастность к схемам по продаже газа руководства «Нафтогаза» не вызывает сомнения, поскольку ключевым участником была компания «Укргаздобыча», которая входит в состав «Нафтогаза».
Третьим пунктом является дело «Одесского припортового завода». Стоит помнить, что заместитель председателя правления «Нафтогаза» Коболева Сергей Перелома был непосредственным участником расследования НАБУ и САП. Но традиционно для Украины пережив свои «пять минут позора» он и теперь спокойно продолжил работу в «Нафтогазе». Однако, другие правоохранительные органы и не собирались прекращать расследование, а потому «дело ОПЗ» лишь дополнит другие пункты.
Наконец четвертым пунктом является
совокупность материалов о незаконном обогащении руководителей «Нафтогаза» за
счет необоснованного и искусственного повышения тарифов на газ для населения.
теги: Нафтогаз, Коболев, расследование
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