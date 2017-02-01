|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Виртуальная Энергостратегия Украины до 2035 года
01.02.2017 09:07
Бурное обсуждение Энергетической стратегии Украины до 2035 года, вызванное презентацией этого документа на комитетских слушаниях в Верховной Раде, за неделю сошло на нет. Похоже, Стратегия снова будет надолго спрятана под ковром, где легко могут быть похоронены многие важные правки. К тому же, Стратегия так и не вышла за рамки виртуального документа и не имеет связи с реальной жизнью Украины.
Безусловно, Энергетическая стратегия Украины до 2035 года документ ценный и нужный. Именно поэтому важно, чтобы мнения множества отраслевых экспертов не ушли, как вода в песок, через бюрократические фильтры.
На мой взгляд, одним из важнейших и определяющих факторов при разработке стратегии является вопрос ответственности. Причем не абстрактной, а вполне правовой. Ведь этот документ предлагает ни много ни мало – приоритеты в развитии энергетики всего государства. Это не одна и не две отрасли. Это, в конечном итоге, - миллионы потребителей. Стратегия должна отвечать на вопросы какие виды генерации будут для страны приоритетными – атомная, тепловая, возобновляемая – а какие будут сворачиваться. Неправильные рекомендации или расчеты в этом отношении могут привести к серьезным последствиям для отрасли, государства и потребителей. С другой стороны, не менее важно четко определить, какие госструктуры будут ответственными за выполнение стратегии. Иначе зачем все эти расчеты, если их никто не собирается выполнять?
Отсутствие понимания ответственности на этом этапе привело к тому, что в проекте Стратегии недостаточно проработаны базовые сценарии, по которым может развиваться экономика Украины. Какие потребители и сколько будут потреблять энергоресурсов в различных условиях. Соответственно, каким будет баланс энергопотребления, объемы необходимых инвестиций в модернизацию и сроки ее проведения. Причем прописанные в Стратегии приоритеты и задачи должны быть обязательными к выполнению как для государственных предприятий и организаций, так и для частных компаний. Иначе говорить об эффективности ее выполнения не приходится.
Без всего этого стратегия не больше чем описание того, как бы нам хотелось, чтобы выглядела наша энергетика к 2035 г. и имеет мало общего с реальностью.
Кстати Еврокомиссия не зря уже через день после публичного обсуждение проекта Стратегии обратила внимание на ряд ее недостатков. В том числе, относительно механики снижения выбросов в атмосферу. Сейчас вступает в силу новая директива ЕС по объемам промышленных выбросов до 2022 г. Она жестче, чем действовавшая до этого. И расслабляться, в надежде, что у нас есть еще 5 лет, здесь нельзя. Чтобы ее выполнить, необходимо начинать работать уже сейчас. Вполне возможно, что для этого нам придется или закрывать часть угольных теплоэлектростанций, или коренным образом модернизировать их, как бы прискорбно это ни звучало для собственников этой генерации. В этом отношении в Украины пока еще есть спасательный круг в виде атомной энергетики, вырабатывающей базовую генерацию при минимальном количестве выбросов.
Однако нужно понимать, что и она не вечна. К 2035 г сразу несколько блоков выработают свой продленный ресурс. Учитывая наши технологические и инвестиционные возможности на строительство новой АЭС нам потребуется не менее 10 лет. Поэтому 2019 год – это точка отсчета к которой мы должны подойти с готовыми площадками, конкретными технологиями, партнерами, источниками финансирования.
Точно также нужно подходить и проекту строительства завода по производству ядерного топлива. Сейчас завода как реального объекта фактически нет даже в Энергостратегии-2035. На государственном уровне все озвучивается в виде далеко идущих планов. То с Казахстаном мы договариваемся, то c Areva, которая даже сборок для наших реакторов не производит. Я прекрасно понимаю, что тут велика роль политики. Однако, в Энергостратегии нужно четко ответить на ряд вопросов: зачем нам нужен завод, какова должна быть его мощность, для кого он будет производить топливо. Что касается партнеров, то в этом документе нужно проанализировать все возможные варианты: возобновляем ли мы проект с ТВЭЛ, какие плюсы, минусы, необходимые инвестиции, сбыт. Строим ли с Westinghousе – аналогично, привлекаем ли Areva и сколько им потребуется времени и инвестиций на разработку технологий и строительство. По большому счету мы уже прошли тот этап, когда нам нужно было обосновывать, что этот завод нам нужен. Теперь нам нужно четко представлять себе механику реализации таких проектов.
теги: энергостратегия-2035, АЭС
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.