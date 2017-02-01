Виртуальная Энергостратегия Украины до 2035 года

Бурное обсуждение Энергетической стратегии Украины до 2035 года, вызванное презентацией этого документа на комитетских слушаниях в Верховной Раде, за неделю сошло на нет. Похоже, Стратегия снова будет надолго спрятана под ковром, где легко могут быть похоронены многие важные правки. К тому же, Стратегия так и не вышла за рамки виртуального документа и не имеет связи с реальной жизнью Украины.

Безусловно, Энергетическая стратегия Украины до 2035 года документ ценный и нужный. Именно поэтому важно, чтобы мнения множества отраслевых экспертов не ушли, как вода в песок, через бюрократические фильтры.

На мой взгляд, одним из важнейших и определяющих факторов при разработке стратегии является вопрос ответственности. Причем не абстрактной, а вполне правовой. Ведь этот документ предлагает ни много ни мало – приоритеты в развитии энергетики всего государства. Это не одна и не две отрасли. Это, в конечном итоге, - миллионы потребителей. Стратегия должна отвечать на вопросы какие виды генерации будут для страны приоритетными – атомная, тепловая, возобновляемая – а какие будут сворачиваться. Неправильные рекомендации или расчеты в этом отношении могут привести к серьезным последствиям для отрасли, государства и потребителей. С другой стороны, не менее важно четко определить, какие госструктуры будут ответственными за выполнение стратегии. Иначе зачем все эти расчеты, если их никто не собирается выполнять?

Отсутствие понимания ответственности на этом этапе привело к тому, что в проекте Стратегии недостаточно проработаны базовые сценарии, по которым может развиваться экономика Украины. Какие потребители и сколько будут потреблять энергоресурсов в различных условиях. Соответственно, каким будет баланс энергопотребления, объемы необходимых инвестиций в модернизацию и сроки ее проведения. Причем прописанные в Стратегии приоритеты и задачи должны быть обязательными к выполнению как для государственных предприятий и организаций, так и для частных компаний. Иначе говорить об эффективности ее выполнения не приходится.

Без всего этого стратегия не больше чем описание того, как бы нам хотелось, чтобы выглядела наша энергетика к 2035 г. и имеет мало общего с реальностью.

Кстати Еврокомиссия не зря уже через день после публичного обсуждение проекта Стратегии обратила внимание на ряд ее недостатков. В том числе, относительно механики снижения выбросов в атмосферу. Сейчас вступает в силу новая директива ЕС по объемам промышленных выбросов до 2022 г. Она жестче, чем действовавшая до этого. И расслабляться, в надежде, что у нас есть еще 5 лет, здесь нельзя. Чтобы ее выполнить, необходимо начинать работать уже сейчас. Вполне возможно, что для этого нам придется или закрывать часть угольных теплоэлектростанций, или коренным образом модернизировать их, как бы прискорбно это ни звучало для собственников этой генерации. В этом отношении в Украины пока еще есть спасательный круг в виде атомной энергетики, вырабатывающей базовую генерацию при минимальном количестве выбросов.

Однако нужно понимать, что и она не вечна. К 2035 г сразу несколько блоков выработают свой продленный ресурс. Учитывая наши технологические и инвестиционные возможности на строительство новой АЭС нам потребуется не менее 10 лет. Поэтому 2019 год – это точка отсчета к которой мы должны подойти с готовыми площадками, конкретными технологиями, партнерами, источниками финансирования.

Точно также нужно подходить и проекту строительства завода по производству ядерного топлива. Сейчас завода как реального объекта фактически нет даже в Энергостратегии-2035. На государственном уровне все озвучивается в виде далеко идущих планов. То с Казахстаном мы договариваемся, то c Areva, которая даже сборок для наших реакторов не производит. Я прекрасно понимаю, что тут велика роль политики. Однако, в Энергостратегии нужно четко ответить на ряд вопросов: зачем нам нужен завод, какова должна быть его мощность, для кого он будет производить топливо. Что касается партнеров, то в этом документе нужно проанализировать все возможные варианты: возобновляем ли мы проект с ТВЭЛ, какие плюсы, минусы, необходимые инвестиции, сбыт. Строим ли с Westinghousе – аналогично, привлекаем ли Areva и сколько им потребуется времени и инвестиций на разработку технологий и строительство. По большому счету мы уже прошли тот этап, когда нам нужно было обосновывать, что этот завод нам нужен. Теперь нам нужно четко представлять себе механику реализации таких проектов.