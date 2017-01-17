Частный газовый лоббизм вице-президента Байдена

Вице-президент США Джозеф Байден посетил Украину с официальным визитом. В рамках визита Байден провел встречи с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом, экс-премьером Яценюком, другими членами правительства Украины.

Итогом визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена могли стать прогресс в «минских» договоренностях, определение стратегии дальнейших отношений Украины с Россией, военные действия на Донбассе, будущее неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, предоставление оружия со стороны США. Однако, как всегда все завершилось громким пустым звуком. И Байден, и его украинские партнеры обошлись заявлениями, которые были повторены уже десятки раз, и не носят никакой конкретики.

В то же время практически единственным конкретным результатом стала банальная и мелкая - на фоне геополитических проблем Украины - договоренность Байдена и окружения Порошенко о совместном контроле за газовым бизнесом, к которому имеет опосредованное отношение Джозеф Байден. Его сын Хантер Байден входит в совет директоров компании Burisma, которая объединяет ряд компаний, которые разрабатывают перспективные газоносные участки. Как известно, компанию Burisma связывают с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, который был и остается близким к Януковичу.

Связь Байдена с компанией, которая раньше и сейчас имеет отношение к бизнесу окружения бывшего президента Януковича, давно вызывало непонимание. В частности, участие близких родственников вице-президента США в газовом бизнесе Украины напоминала классическую коррупцию, о которой вице-президент Джозеф Байден так любит рассказывать украинцам.

И на этот раз во время своего последнего визита Байден также учил Украину, как надо бороться с коррупцией: «Я хочу призвать народ Украины - продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения».

На фоне очередных слов о прозрачности показательным стало то, что практически все важные встречи Байдена оказались закрытыми. Обещанная американскими партнерами прозрачность и публичность заканчивается там, где начинается частный бизнес-интерес США.

По имеющейся информации исключительной и привилегированной темой всех встреч Байдена с Порошенко, Гройсманом и бывшим премьером Яценюком стал вопрос работы компании Burisma в Украине. Фактически Байден прилетел отстаивать не интересы Украины или даже США, а банально закрепить еще ранее завоеванные позиции Burisma на рынке газодобычи Украины. При этом следует помнить, что Байден успешно и плодотворно в 2012-2013 гг. вел диалог о перспективах газового бизнеса с бывшим президентом Януковичем, которого потом также успешно помогал сбрасывать.

Также новые условия функционирования компании Burisma - после проведенных расследований правоохранительными органами, Генпрокураторой - предусматривают общий контроль за газодобычей не только со стороны окружения экс-президента Януковича и семьи вице-президента Байдена, но и уже дополнительно представителей действующей власти.

Реверансы со стороны Байдена в сторону псевдо-антикоррупционных организаций НАБУ и САП - это лишь попытка оставить влияние на их руководство. И это необходимо для сохранения контроля над газодобывающими проектами в Украине.

Как результат, последний визит Байдена в Украину из государственно-официально превратился в частно-лоббистское решение собственных семейных вопросов газового бизнеса.