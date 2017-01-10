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Приступы панических атак в «Нафтогазе»
10.01.2017 07:52
«Нафтогаз Украины» сообщил жителям Украины о сильных морозов в России и ожидает заявлений со стороны «Газпрома» о недостаточных запасах газа в подземных хранилищах Украины. «Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать «Газпрому» нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет », - заявили в «Нафтогазе».
Причины паники и нервозных заявлений «Нафтогаза Украины» находятся на поверхности. Низкие запасы газа в подземных хранилищах и рост потребления газа в ЕС может привести к тому, что «Нафтогаз» не справиться с транзитом даже 150 млн. куб. м. В то же время, сейчас транзит в ЕС составляет почти 300 млн. куб. м газа в сутки.
«Нафтогаз» не сдал экзамен и дал основания сомневаться, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона. Уверенный тон «Нафтогаза» о достаточных запасах газа изменился на панические атаки и заявления типа «никому не дадим наш газ». И это уже вызывает обеспокоенность в странах ЕС.
Более того, заявления «Нафтогаза» об отсутствии обязанностей о транзите газа является юридически ничтожными. Собственно, по договору о транзите Украина обязана доставить четко определенный объем газа к границам со Словакией, Венгрией и Румынией. И технологический процесс предусматривает привлечение подземных хранилищ Украины в процесс транзита, что как раз и гарантирует доставку газа в ЕС. И Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах - «наш», «не наш», «украинский», «российский», «европейский». Потребителей в ЕС интересует только то, чтобы этот газ был доставлен к ним.
В то же время, на фоне критики «Газпрома» относительно возможных заявлений о проблемах с запасами газа, «Нафтогаз» проявляет просто уникальную услужливость перед европейскими партнерами. «Нафтогаз» ни разу не выразил недовольство, не иронизирует, не высказывает саркастические заявления о замечаниях представителей Еврокомиссии и стран ЕС относительно низких запасов газа в ПХГ Украины. Также в «Нафтогазе» забыли о требованиях ЕС накапливать к отопительному сезону хотя бы 19 млрд. куб. м. Двойные стандарты - это уже давно норма для «Нафтогаза». Как еще один страх руководства «Нафтогаза» «обидеть» представителей-европейцев.
В настоящее время в подземных хранилищах остается 11,4 млрд. куб. м газа. И в случае продолжения среднестатистических холодов как в январе, так и в феврале, то запасы могут снизиться довольно резко. В то же время, «Нафтогазу» придется и дальше гарантировать транзит газа. Несмотря на эмоциональные заявления «Нафтогаза», то возможно еще в январе уже будет нечем обеспечивать транзит в случае ухудшения погодных условий.
Именно поэтому «Нафтогаз Украины» с началом действительно зимних холодов обратился к старому проверенному методу - снизил объемы лимитов газа как для теплокоммунэнерго, так и ограничил объемы поставок газа для населения. Свидетельством этого стали многочисленные сообщения населения о понижении температуры в многоквартирных домах, а также ухудшение давления в газовых сетях частных домов. В то же время тем самым «Нафтогаз» признает наличие проблемы с газопроводами низкого давления, которыми доставляется газ для населения. Наверное, руководство «Нафтогаза» больше волнуют морозы в России и геополитические насущные проблемы, чем безопасность граждан Украины при поставках газа.
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