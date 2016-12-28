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"Укргазвидобування", її керівник Прохоренко та економічні махінації
28.12.2016 11:15
Вгадайте країну. Компанія-прокладка з двома співробітниками, кримінальною історією, без ліцензії та 74 тисячами статутного капіталу бере участь у найбільшому в історії державних закупівель тендері розміром в 13 млрд гривень на видобуток газу та...перемагає. Прийміть українці новорічне диво під ялинку від "Укргазвидобування".
Переможцем свіжого тендера від «Укргазвидобування» на 13 млрд грн із залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи в Харківській і Полтавській областях для видобутку газу і нафти, стала фірма "Північгазресурс". За результатами торгів на «Прозорро» компанія за такий великий обсяг робіт попросила «всього нічого» - 2,16 млрд грн.
І це повинно було стати першим тривожним дзвінком для «Укргазвидобування». Запропонована ціна, яка нижче заявочної в 6 разів, на мій погляд може вказувати на те, що техніка для робіт буде або списаною або в аварійному стані. Про те, якою буде якість таких робіт - здогадатися нескладно. Проблема в тому, що розплачуватися за наслідки таких рішень менеджерів-новаторів будуть українські платники податків.
Друга особливість "Північгазресурса" - статутний фонд, який складає всього лише 74,4 тисячі гривень. Тобто власних бурових установок у фірми, швидше за все немає взагалі. Більш того, у фірми навіть немає ліцензії на виконання таких видів робіт! Основна її діяльність - це перепродаж газу і палива, а також будівництво житлових і нежитлових приміщень.
Третя особливість «Північгазресурса» полягає в тому, що НКРЕКП вже відмовляла структурі в ліцензії на постачання газу оскільки не знайшла її за вказаною адресою (хоча це не дивно, адже фірма абсолютно невідома на ринку і у неї навіть немає власного сайту).
Крім того, "Північгазресурс", штат якого представлений лише двома співробітниками, фігурує в 12 судових рішеннях, десять з яких - у кримінальних провадженнях.
Тобто два співробітника без обладнання зібралися освоїти 2 мільярди державних коштів на буріння газових свердловин. Хвилююся, чи впораються?
Прикметно, що друге місце в тендері зайняла ТОВ "Вікторіос компані".
Дивно, але ця компанія зареєстрована за тією ж адресою, що і "Північгазресурс" - Київ, Короленківська 4, і належить тим же власникам. Причому компанія, в порівнянні з іншими учасниками також демпінгувала в рази в процесі торгів. Совпадєніє? Не думаю.
Що з цього випливає? Правильно. «Укргазвидобування», яка є найбільшим газовидобувним підприємством країни і забезпечує близько 75% загального видобутку газу, займається махінаціями. Але на такому рівні і з такими сумами це неможливо без участі вищого керівництва. По суті, її керівник Олег Прохоренко не просто робить економічні злочини, а веде цілеспрямовану діяльність проти національної та енергетичної безпеки країни. Під виглядом економії коштів, звичайно.
Підбиваючи підсумок, перефразую крилатий вислів Кеннеді: для громадян зима буде холодною, а наділені владою і наближені побудують вілли в офшорних тропіках.
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