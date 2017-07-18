"Малоросія" замість "Недоросії"

Небезпечно думати про ворога як про повних ідіотів. Всі ці марення Захарченка та підписання невідомими "представниками регіонів України" т.з. "конституційного акту" без санкції з Москви не можливі.





Що можна зрозуміти виходячи з цієї заяви: Фактична відмова від незалежності Донбасу і тим більше приєднання до Росіїї (більше ніяких "мы хотим как Крым"). І фактичне визнання своєї української ідентифікації, хай і під іншою назвою. Заявляє себе як єдину легітимну владу на території України. Так би мовити правонаступники Януковича. Заявляє претензію на всю територію України. І де-факто і де-юре це відмова від Мінських домовленостей. Ні про який особливий статус в складі України мова йти вже не може. Українська влада не визнається легітимним представником українського народу, а отже і домовлятись з нею ні про що не можливо. Очевидно, що ворог прагне повернутися до ситуації 2014, коли вони мали шанс делегітимізувати нову українську владу та подати російську агресію як громадянську війну.





Щоб докрутити цей, на перший погляд, абсурд залишається тільки запросити когось типу Азарова формально очолити це нове псевдоутворення. І все це за день до зустрічі контактної групи у Мінську, "совпадение? – не думаю"!