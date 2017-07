Финансовые инструменты во внешнеэкономических контрактах. Поделиться: (Часть первая) Процесс глобализации, о котором так много говорится в последнее время, неизбежно набирает обороты и все сильнее затрагивает коммерческую деятельность отечественных компаний. Возможность выхода на новые рынки и расширения географии партнерских отношений является мощным фактором развития бизнеса. Вместе с тем, с коммерческими контрактами связаны два важных аспекта , которым необходимо уделить внимание при подготовке к подписанию контракта, а именно: как обеспечить исполнение партнером обязательств по контракту и получение платежа (не доходя до судебных разбирательств); как получить дополнительное финансирование под залог дебиторской задолженности по контракту (например, возможно ли продать товар покупателю с отсрочкой платежа, но получить деньги немедленно от банка или финансовой компании). В этой статье мы остановимся на первом аспекте - инструментах, которые помогут обеспечить исполнение контракта. При заключении ВЭД контрактов этот вопрос особенно важен, так как в коммерческих сделках с иностранными партнерами присутствуют дополнительные факторы риска по сравнению с проведением сделок внутри страны. Для покупателя наиболее важным является выполнение продавцом условий поставки товара (или выполнения услуг), для продавца - своевременное получение платежа. При этом для продавца-экспортера присутствует повышенный риск неплатежеспособности иностранного покупателя-дебитора (риск дебиторской задолженности или «делькредере»). Этот риск усугубляется сложностью правильной оценки риска (платежеспособности) суверенного государства, резидентом которого является покупатель, т.е. рисков валютных (девальвация местной валюты), трансфертных (появление ограничений для возможности осуществления денежных переводов из одного государства в другое в результате решений местных регуляторных органов), опасности возникновения или активизации социальных, политических, военных конфликтов. Для покупателя сложнее оценить надежность зарубежного поставщика, а в случае невыполнения им обязательств по договору - сложнее (если вообще возможно) привлечь продавца к правовой ответственности и получить взыскание в судебном порядке. Для покупателя также важно, насколько комфортно себя чувствует иностранный поставщик в отношении совместного контракта, потому что от этого зависит возможность договориться с ним об оплате на условиях отсрочки платежа и о длительности такой отсрочки.

На практике для минимизации рисков, присущих внешнеэкономическим контрактам, наиболее эффективно используют следующие инструменты: банковская гарантия

резервный аккредитив

аккредитив Эти инструменты представляют собой самостоятельное соглашение между покупателем (в гарантии это принципал, в аккредитиве - апликант) и его банком, но основываются на коммерческом контракте и прописанных в нем обязательствах сторон.

1. Банковская гарантия - может использоваться в нескольких вариантах.

Платежная гарантия (Payment Guarantee) - наиболее часто используется в торговле товарами широкого потребления. Платежная гарантия гарантирует оплату банком-гарантом в случае нарушения покупателем своего обязательства перед продавцом оплатить товар, поставляемый ему в рамках конкретного контракта. Если это произойдет, то банк обязуется произвести платеж продавцу-экспортеру по первому требованию, если последний представить банку заявление, подтверждающее неуплату за поставку.

Авансовая гарантия (Advance Payment Guarantee) - разновидность платежной гарантии, которая гарантирует покупателю возврат авансового платежа в случае невыполнения продавцом обязательств по контракту. Обеспечивает покупателю защиту от риска недоговорного использования аванса. Чаще используется для контрактов на изготовление и продажу сложного оборудования, может применяться в договорах с генподрядчиком на проведение строительных работ.

Тендерная гарантия (Bid Bond) - дает покупателю гарантию того, что продавец обязан гарантировать свое предложение до заключения договора (получения заказа). Таким образом покупатель защищается от преждевременного отказа продавца от своего предложения.

Гарантия исполнения (Performance Bond) - дает финансовую гарантию того, что продавец-исполнитель выполнит в срок определенные действия, которые оговорены контрактом (не платеж). Например, в европейской практике этот вид гарантий широко применяется в отношениях с генподрядчиками на проведение строительных работ (в Украине, к сожалению, так и не прижилась).

Варианты выпуска банковской гарантии: на бумаге - то есть на официальном бланке банка; отсылается курьерской почтой на адрес бенефициара (поставщика) или его банка;

по системе SWIFT в виде электронного сообщения специального формата (возможно, если банк-гарант и банк бенефициара обменялись криптоключами подтверждения подлинности). Если гарантия выпускается на бумаге, то такую гарантию проблематично прекратить досрочно или внести в нее изменения, связанные со снижением лимита гарантии. Например, для того, чтобы досрочно закрыть гарантию, потребуется, чтобы бенефициар (партнер, в чью пользу гарантия была открыта) вернул оригинал гарантии и предоставил сопроводительное письмо с отказом от нее, также потребуется подтвердить подлинность подписи бенефициара.

На этапе предварительного согласования текста и формы выпуска гарантии необходимо учитывать следующие моменты: досрочное прекращение действия безотзывной гарантии, необходимость внесения изменений, ухудшающих позицию бенефициара (возможно только с его согласия);

возможность предъявления требования по гарантии на сумму, превышающую фактическую задолженность;

подчиненность международным правилам и обычаям. 2. Резервный аккредитив или аккредитив «стэнд бай» (Stand By Letter of Credit) - по своей сути является эквивалентом платежной гарантии. Как и платежная гарантия, гарантирует, что банк произведет оплату вместо покупателя в случае нарушения им своего обязательства перед продавцом оплатить товар. С практической точки зрения разница между резервным аккредитивом и платежной гарантией заключается в Правилах, которыми они регламентируются: гарантия подчиняется ICC-758 (новые правила) или ICC-458 (старые правила), может подчиняться праву страны, где зарегистрирован гарант;

резервный аккредитив подчиняется UCP-600 или ISP-98 (International Standby Practices);

к резервному аккредитиву можно добавить подтверждение (обязательство заплатить) другого банка, а если такое обязательство необходимо будет добавить к банковской гарантии, то придется выпускать контр-гарантию в пользу другого банка;

раньше законодательство США запрещало использование гарантий европейского образца, поэтому там традиционно используется резервный аккредитив (как замена гарантии, что больше принято в Европе); резервный аккредитив также традиционно использовался в Великобритании. 3. Документарный аккредитив (Letter of Credit) - это вид денежных расчетов за поставляемый товар или предоставляемую услугу (наряду с предоплатой/оплатой, инкассо).

Разница между аккредитивом и резервным аккредитивом или гарантией заключается в следующем: гарантией (резервным аккредитивом) можно воспользоваться только, когда имеется факт нарушения покупателем условий контракта (это вторичное обязательство), а аккредитив «работает», когда факта нарушения нет (первичное обязательство). Аккредитив подчиняется UCP-600 и гарантирует продавцу, что банк покупателя (эмитент аккредитива) перечислит ему деньги за поставленный товар в случае предоставления правильно оформленных документов, подтверждающих отгрузку товара в пользу покупателя (покупатель не сможет отказаться от сделки/оплаты), а покупателю - что деньги уйдут продавцу только после выполнения им обязательств по поставке товара на согласованных условиях. Если продавцу недостаточно обязательства банка-эмитента (например, если это небольшой локальный банк, неизвестный зарубежному партнеру), то продавец может требовать добавить к нему обязательство другого банка (как правило, первоклассного международного финансового учреждения) заплатить против надлежащим образом оформленных документов.

Аккредитив (как правило, безотзывный) также имеет несколько разновидностей: покрытый/непокрытый, подтвержденный/неподтвержденный, делимый/неделимый, также бывает трансферабельным.

Аккредитив - это инструмент более сложный, чем банковская гарантия. Он требует более детальной проработки как на этапе согласования текста аккредитива, так и на этапе подготовки пакета документов, необходимого для получения оплаты. Кроме того, немаловажное значение имеют следующие моменты. ФИН. МОНИТОРИНГ. В последние годы в работе европейской и американской финансовых систем прослеживается тенденция к ужесточению правил валютного контроля и борьбы с отмыванием «грязных» денег. Это проявляется и в отслеживании ими документарных операций (аккредитивов). Например, участились прецеденты, когда ведущие европейские бвнки отказывались авизовать аккредитивы, открытые в пользу клиентов латвийских банков, если компания со счетом в банке Латвии имела официальную регистрацию в другой стране (например, Великобритании).

СИСТЕМНЫЕ РИСКИ. Наличие критических проблем в стране (девальвация национальной валюты, падение покупательной способности потребителей, рост неплатежей) и кризис финансово-экономической системы приводят к тому, что большинство иностранных банков закрывают кредитные линии в пользу отечественных финансовых учреждений и аннулируют лимиты на проведение документарных операций, что приводит к ограничению возможностей торгового финансирования.

«ТЕХНИЧЕСКИЕ»:

риски банка-эмитента, отсутствия прямых отношений между банками (влияют на сроки и затраты);

выпущен аккредитив с расхождениями (в самом тексте аккредитива присутствуют ошибки в названиях аппликанта/бенефициара, требования к документам, прописанные в аккредитиве, не могут быть выполнены на практике, название самих документов некорректно и т.п.);

несоответствие аккредитива условиям контракта (описание товара, сроки);

риски неправильного оформления документов (язык док-та, корректность заполнения полей в соответствиями с условиями в аккредитиве, выполнение требований UCP-600 и т.п.). Тем не менее, при тщательной подготовке и внимательном подходе эти нюансы можно учесть и обеспечить выпуск качественного инструмента, который может быть чрезвычайно эффективным для минимизации рисков, присущих внешнеэкономическим контрактам.

Перечисленные выше инструменты не случайно являются наиболее популярными в отечественной и международной практике. Благодаря их подчиненности стандартизированным международным правилам, которые используются банками и коммерческими организациями более 175 стран, сторонам коммерческой сделки намного легче достигать взаимопонимания и выходить на новые рынки. Подкрепление контракта этими инструментами также может стать предпосылкой для привлечения внешнего финансирования, о чем пойдет речь в следующей части статьи. теги: ВЭД, контракт, международный, торговое финансирование, документальные операции, аккредитив, гарантия, стендбай, риски, международная торговля