Обрії 2017

Вікно можливостей, яке відкрила Україні Революція Гідності, за два з половиною роки зменшилося до розміру кватирки. Якщо не відбудеться кардинальних змін всередині держави, то за наступний рік воно перетвориться на щілину. А потім знову закриється – або ми таки встигнемо встромити туди своє плече.





Робити прогнози – справа невдячна. Все-одно все станеться якось не так, як ми собі уявляли. Але поточна ситуація дає нам змогу хоча б приблизно відчути те, яким буде майбутнє.





Політики в своїх оцінках часто намагаються сказати не те, що є насправді, а те, що хочуть почути люди. Це розкручує маховик популізму і дає неправильні уявлення про ситуацію. Але з кризи не можна вийти, замовчуючи чи прикрашаючи її. Її можна тільки осягнути, прийняти – і докласти максимум зусиль до оздоровлення.

Крім того, не хочеться входити у новий рік в песимістичному настрої. Тому цей матеріал буде складатися з двох частин: оціночної та перспективної.





Оціночна частина

Світ увійшов у полосу нестабільності. Те, що в минулому році було малореальною вірогідністю, сьогодні стало тлом нашого буття. Хто рік назад вважав Брексіт, який посилить відцентрові тенденції в ЄС, можливим? Хто вірив у перемогу Дональда Трампа? Але це сталося. Великі глобальні події, які багато в чому окреслять контури геополітики найближчих років.





Україна входить в зону зовнішньої нестабільності сповнена нестабільністю внутрішньою. Державні інституції – парламент, президент, уряд – мають настільки низький рівень довіри в суспільстві, що це ставить під сумнів саму їхню легітимність. В парламенті засідає незаконна коаліція, сформована в обхід регламенту. Голоси за законопроекти збираються кулуарно в «ручному режимі» - згадаємо хоча б нещодавнє голосування за Держбюджет-2017. Сам Президент є головним фігурантом «офшорних скандалів» і «плівок Онищенка». Методи і стиль роботи Адміністрації все більше нагадують кращі часи Віктора Януковича. І якщо можна говорити про реакцію, яка завжди приходить після революції, то сьогодні ми знаходимося прямо на її піку.





Війна на Донбасі триває і в суспільстві панує відчуття тупіковості того, що відбувається. Конфлікт вигідний «високим кабінетам», оскільки, не секрет, приносить гроші від контрабанди товарів і вугілля з шахт Рината Ахметова, яке купуються енергогенеруючими станціями за ціною південноафриканського за формулою Роттердам+, розрахованою підконтрольною президентові Нацкомісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.





Нація, яка майже щоденно втрачає своїх близьких та друзів на фронті, хоче бачити план врегулювання конфлікту – але у влади його немає. Тому що у влади все "врегульовано" і так.





Натомість план є в країни-агресора. Три роки ми тягли час, сподіваючись на санкції, а тепер світова кон’юнктура змінюється не на нашу користь.





«Вуглеводневе лобі» в оточенні Дональда Трампа бажає розробки арктичних нафтогазових покладів разом із «Роснефтью». Чи стануть ці настрої вирішальними у визначенні зовнішньої політики США – питання відкрите. Але багатомільйонні транші, які раз за разом розчиняються в нетрях українського держапарату, здатні викликати сумнів у доцільності підтримки такої держави і в людини, менш прагматичної, ніж Трамп.





На європейському напрямку ситуація теж не виглядає райдужно. Європа «зі скрипом» продовжує санкції проти Росії, і голоси за їхнє скасування скоро почнуть переважати. Аргументи про «панамські офшори-Липецька фабрика- бізнес з Росією» тут теж звучатимуть не в останню чергу.





Крім того, у 2017 році у локомотивах Євросоюзу, Німеччині та Франції, пройдуть парламентські і президентські вибори. Вірогідність приходу лояльних до Росії сил там доволі висока. Але і до виборів тиск на Україну буде збільшуватися, оскільки всім західноєвропейським гравцям потрібна хоч якась «позитивна динаміка» по Україні. Вибори на Донбасі і особливий статус виглядають цілком «позитивно» в очах Парижу, Берліна та Москви.





Крім того, суттєво охолонули відносини з Польщею, яка від моменту незалежності була одним із головних союзників України. І хоч частково це можна списати на загальне посилення ультраправих настрої в в Європі, але про стратегічне недопрацювання українського МЗС вже говорять експерти не тільки всередині країни, але й назовні.





Отже у 2017 рік політична більшість України входить без довіри до себе з боку народу – і майже без зовнішніх друзів.





Перспективна частина





Втім, треба розрізняти політичний режим і країну. Все, що відбувається з Україною, не нове. Схожий шлях в різний час проходило чимало країн – і чимало з них були в подібних несприятливих умовах. Зовнішній і тиск і зрада еліт все одно є не такими небезпечними, як апатія і зневіра людей. Євромайдан і війна запустили процес формування громадянського суспільства – тієї активної частини нації, яка здатна зробити будь-які зміни. Цей процес є доволі швидким, і це добре. Але зараз ситуація вимагає від нас рухатися не просто швидко, а супершвидко. Чи встигнемо ми «обігнати» загальні несприятливі тренди? Це питання, на яке точно відповісти наразі не може ніхто. Хочеться вірити, що так.





Безумовно, головною подією року став запуск системи електронного декларування майна політиків і державних топ-посадовців. Багато разів впровадження системи повисало на волосині, "завдяки ініціативам" окремих депутатів від НФ і БПП. Але зусилля нашого антикорупційного комітету Верховної Ради плюс позиція громадських організацій, що боряться з корупцією дали свої результати – ми дотиснули впровадження е-декларацій. Тепер слово за НАЗК та НАБУ, що мають розслідувати походження майна та коштів у людей, які останні 10-15 років займалися не підприємництвом, а виключно державною діяльністю.





Крім того, за останні два роки в країні з’явилася плеяда нових політичних партій. Так чи інакше ми спілкуємося між собою і бачимо, що наше єднання відбувається не за принципом слідування за «вождем», а на ідеологічній платформі. Радує і те, що базові ідеологічні засади нових партій перетинаються. Це деолігархізація, система антикорупційних судів, однозначний курс України на захід, зниження податків і мінімальне втручання держави в економічне життя, нова концепція оборони, яка включає професійну та резервістську армії, право на зброю для захисту себе, своєї країни та своєї свободи громадянами.





Чи стане ця ідейна спорідненість фундаментом консолідації нових реформаторських сил? Мала би стати, оскільки поодинці всі майже гарантовано програють адмінресурсу і великим грошам.





Вірогідна поява на політичній арені ще одного гравця – «окопного братства», яке вимагатиме від влади відповідей на питання, чому одні воюють, а інші багатіють. Це усвідомлюють на Банковій, саме тому мирні зібрання і свобода слова будуть обмежуватися (згадаємо чотири кільця охорони майдану в річницю початку Революції Гідності). Але сила дії завжди дорівнює сили протидії. Тому зміни, в тій чи іншій формі, все одно відбудуться.





В країні відчутний соціальний запит на оновлення – попри те, що влада робить все для того, аби знецінити поняття «оновлення» і «реформи». Оновити систему влади зараз можна тільки одним легітимним шляхом – достроковими виборами. Достроковими виборами за новими правилами, які треба за підтримки наших європейських і американських партнерів прийняти: пропорційна система з відкритими регіональними партійними списками, мінімальним прохідим бар'єром, можливістю висувати блокам політичних партій спільних кандидатів, забороною телевізійної і бордової політичної реклами під час виборів.





Проведення дострокових виборів об’єктивно загрожує реваншом популістів і регіоналів. А їх непроведення – посиленням олігархічного консенсусу та наростанням президентського авторитаризму, який сьогодні і так контролює всі гілки влади.





Тому багато залежатиме від українського суспільства, його зрілості та відповідальності.





Сьогодні Україна переживає критично низький рівень довіри до політичних партій – до старих, нових і навіть ще не існуючих. Не знаю, чи досягла ця недовіра свого історичного максимуму, але гадаю, що близько до. Втім парадокс демократії полягає в тому, що іншого механізму політичних змін в такій системі не існує. Або кожний громадянин робить цю щоденну працю і несе за неї відповідальність, або країною правлять нувориши та корупціонери. Третього не дано. Не можна голосувати за старих популістів і очікувати прогресу. Це перевірено багатьма країнами до нас.





Протягом своєї історії Україна опинялася і в гірших ситуаціях, ніж сьогодні. Кватирка можливостей ще відкрита. Баланс «зради» і «перемоги» ще можна змінити – і суттєво.





Справа за нами.



