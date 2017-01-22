Виїзд нерезидента з України на власному авто з “тимчасовими" номерами

Статтею 380 Митного кодексу України передбачається право громадян-нерезидентів, які перебувають на законних підставах на території України, ввозити на строк до одного року на митну територію України транспортні засоби особистого користування , які не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначеними у статті 319 цього Кодексу. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х Кодексу.

З моменту ввезення такого транспортного засобу в Україну та отримання дозволу митного органу вони знаходяться у митному режимі тимчасового ввезення.

Вищевказані транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998р.) передбачено обов ' язок державної реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України для власного користування більш як на два місяці. Після реєстрації такого транспортного засобу видаються номерні знаки на час знаходження його в Україні.

Статтею 112 Митного кодексу України передбачається, що м итний режим тимчасового ввезення , в якому знаходиться ввезений нерезидентом транспортний засіб, завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається цим Кодексом.

Таким чином, для виїзду із України нерезиденту на власному авто з “тимчасовими” українськими номерами потрібно здати такі номери до відповідного органу та припинити режим тимчасового ввезення. Виїзд нерезидентом за межі території України буде здійснювать на номерних знаках, отриманих при в'їзді на українську територію.