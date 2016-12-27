|
|
|
Автор
Кнопки
|
Участь служби охорони праці у розробці посадових інструкцій
27.12.2016 17:22
Іноді в роботі працівників охорони праці трапляються казуси з керівниками підрозділів, які повинні складати Посадові інструкції. Виникають моменти, коли керівники підрозділів відмовляються виконувати власні обов'язки, спираючись на нестачу часу, відсутність комп ' ютерної техніки, а іноді і вказують, що це є “прямим обов' язком охорони праці ”, оскільки на їх думку про таке зазначено у нормах чинного законодавства.
З метою правильного розуміння обов ' язків працівників підприємства потрібно розглянути дане питання більш детально.
Посадовою інструкцією є документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. Також слід звернути увагу на те, що розробляючи посадові інструкції, необхідно звертати увагу на правомірність використання тих чи інших посад (професій), оскільки останні обов’язково повинні відповідати чинному Класифікатору професій.
Статтею 13 Закону України “Про охорону праці” встановлено, що роботодавець зобов ' язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.
Відповідно до пункту 3.8. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року № 255 в функції служби охорони праці входить складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
Пунктом 5.5. вищевказаного Положення передбачено, що працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням.
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників до інженера з охорони праці встановлюються обов'язкові вимоги щодо знання законодавчих і нормативних правових актів, методичних матеріалів з питань саме охорони праці.
Таким чином, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, стає зрозуміло, що Посадові іструкції за відповідним напрямком складає керівник підрозділу або особа, на яку керівником підприємства покладено такі обов ' язки в рамках чинного законодавства. Працівники служби охорони праці приймають участь у розробленні Посадової інструкції шляхом перевірки наявності або відсутності, в тому числі помилок, щодо дотримання законодавства в контексті охони праці і не зобов ' язані виконувати іншу роботу, оскільки це прямо заборонено пунктом 5.5. Типового положення про службу охорони праці.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада Вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2016
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2016
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.