Як функціонує пілотний проект «Шлюб за добу» у місті Львові

У Львові пілотний проект «Шлюб за добу» запроваджено 19 серпня 2016 року. Саме у цей день відкриття проекту на найвищій вежі в Україні – львівській Ратуші, зареєстрували шлюб перші три пари молодят.



Львів найунікальніший щодо самих локацій, в яких закохані можуть одружитися за прискореною процедурою в рамках пілотного проекту. Коли ми вибирали локації для реєстрації шлюбів, я ініціював саме ці, бо вони нестандартні, нешаблонні і креативні й додають незвичайності процедурі одруження.

Одна з локацій – Шевченківський гай – не просто особливе, а певною мірою сакральне місце для кожного львів’янина, бо це колосальний і шедевральний Музей народної архітектури та побуту України. За весь час функціонування проекту тут одружилася найбільша кількість закоханих пар – 285.

Інша локація реєстрації «Шлюбу за добу» стадіон «Арена-Львів» також є популярним місцем для одруження. Послугами реєстрації шлюбу на стадіоні вже скористалися 182 пари.

І третя локація, яка діє в місті Львові у рамках цього пілотного проекту, – Міжнародний аеропорт «Львів». В аеропорті за 5 місяців побралися 106 пар молодят.

Загалом за час дії пілотного проекту у Львові шлюб за добу уклали 573 пари.

Аналізуючи не лише статистику одружень, а й інші дані щодо укладення шлюбів у рамках пілотного проекту «Шлюб за добу», зауважив те, що зі 573 шлюбів у 175 парах один з подружжя – іноземець. Найбільше серед іноземців громадян Республіки Польща, Білорусії, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Сполучених Штатів Америки. Та загалом «географія» громадянства молодят, що скористалися вже цією послугою дуже широка й у ній понад сорок країн. Серед них Велика Британія, Канада, Данія, Ірландія, Нідерланди, Єгипет, Греція, Туніс, Гватемала, Ліван, Алжир, Перу, Марокко, Еквадор та багато інших.

Попри певний скепсис і критику щодо недоцільності запровадження цього «пришвидшеного» сервісу одруження, що потенційно, за припущенням, може спричинити збільшення кількості розлучень осіб, які одружилися за одну добу, все ж таки хочу констатувати факт хибності цих суджень. Наразі жодне подружжя, яке зареєструвало у Львові шлюб за процедурою в рамках пілоту, не розлучилося.

Отже, це свідчить про те, що свідомі закохані люди, які визначилися у своїх стосунках і прийняли відповідне рішення – одружитися, не мають потреби очікувати місяць часу для того, щоб формалізувати свої відносини.

Безумовно, виникає питання про доцільність внесення змін до законодавчих актів щодо скасування місячного терміну для подання відповідних документів та укладання шлюбу. Адже якщо дивитися об’єктивно, то весь той час заява про реєстрацію шлюбу просто лежить у «шухлядах» державних службовців. Цей місячний термін, з одного погляду, нібито є більшою можливістю для людей ще раз зважено обдумати своє рішення. Але з іншого, логічного й раціонального погляду, – чи потрібен цей строк?

Вартість послуги «Шлюб за добу» у львівських локаціях насправді досить невелика. На «Арена-Львів» це коштує від 2,5 до 3, 5 тис. грн, в аеропорті сума плати в межах 1,8–2,1 тис. грн, а реєстрація шлюбу в Шевченківському гаї коштує 2 тис. гривень.

Отже, кохайтеся, а про інше за вас, зокрема про комфортну й небюрократичну реєстрацію вашого шлюбу, подбає Мінюст!