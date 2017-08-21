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Без вини винуватий
21.08.2017 11:08Згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку.
Глава 17 Кримінального процесуального кодексу України, що регулює правила накладення арешту на майно, говорить про те, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Тобто, для того, щоб зняти арешт зі свого рахунку та знову почати позпоряджатись своїми коштами, Вам необхідно звернутись до суду, який постановив ухвалу про накладення арешту на рахунок із клопотанням про зняття арешту. Таке клопотання подається через канцелярію та розгдлядається слідчим суддею протягом 3-х днів. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
NB! Клопотання має бути вмотивованим та доводити, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
теги: арешт, рахунок у банку, клопотання
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