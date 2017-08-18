Якщо до Вас прийшов інспектор праці Поделиться: Почав діяти новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249951759). Згідно з Порядком посилюється децентралізація в сфері контролю за додержанням законодавства у сфері праці- більше повноважень передається органам місцевого самоврядування. Тепер підприємець може сам прийти до інспектора, який буде закріплений за певною територіальною громадою, з проханням перевірити діяльність його підприємства у розрізі додержання законодавства про працю. Якщо власник бізнесу чогось не знає або сумнівається у правильності своїх дій відтепер інспектор праці зможе допомогти підприємцю, замість того, щоб одразу штрафувати бізнесмена. Таким чином, Порядок спрямований на зміну самого формату та підходу до перевірок. Інспектори будуть мати посвідчення, інформація про перелік яких разом із фото буде оприлюднена на офіційному сайті Держпраці. Основними напрямками роботи інспекторів залишається: виявлення підприємств, що використовують нелегальну працю; дотримання виплати мінімальної заробітної плати; виявлення заборгованості по заробітній платі. Варто пам’ятати про алгоритм дій, якщо до Вас завітав інспектор праці: Перевіряємо посвідчення інспектора (заходимо на офіційний сайт Держпраці dsp.gov.ua), знаходимо інспектора та звіряємо номер посвідчення та фото). Перевіряємо направлення на перевірку- підстави перевірки. Порядком передбачено ряд підстав, зокрема, за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю; за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин; за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та ін. Надаємо інспектору лише ті документи, обсяг яких передбачений направленням на перевірку. Тобто, наприклад, якщо за зверненням Вашого колишнього працівника, що скаржиться на незаконне звільнення, інспектор крім наказів про прийняття та звільнення такого працівника, документальних підстав звільнення вимагає ще якісь додаткові документи чи копії- відмовляйте у проведенні перевірки! Після проведення перевірки складається Акт, що підписується Вами та інспектором. Один примірник Акта залишається у Вас. Якщо Ви не погоджуєтесь з викладеною в акті інформацією, Ви маєте право надати зауваження до Акта, що надалі будуть його невід’ємною частиною. У разі виявлення порушення, інспектор має винести Припис і дати Вам час для усунення порушень. Один підписаний примірник Припису обов’язково залишається у Вас. Припис інспектора праці можна оскаржити у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці. NB! Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва - двох робочих днів. теги: порядок, праця, інспектор Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя