Украина оказалась на правовом распутье?

Печерский суд города Киева сделал смелый (пока первый) шаг, который может изменить многое – как в стране, так и на международной арене. В начале недели он обязал саму неприкосновенную Генпрокуратуру инициировать расследования преступлений следователей той же ГПУ. Таким образом Национальная ассоциация адвокатов Украины, которая составила заявление, вместе с Печерском судом хоть немного приблизили нас к Европе.

Детали рассказал экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого Олеся Бузины, Ренат Кузьмин:

«Речь идет о моем деле, которое по команде генпрокурора Луценко фальсифицируют прокурор Хомик и следователь Басюк. Напомню, эти два субъекта, заведомо зная, что я являюсь адвокатом и что обыск у меня может быть проведен по представлению, подписанному исключительно генпрокурором или его заместителем, сами подписали и подали в суд документы, в которых умышленно не указали, что собираются обыскивать жилище и рабочее место адвоката. Обманув таким образом судью, они получили санкцию на обыск и провели его, явно превысив служебные полномочия и нарушив права и гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные Конституцией и законами Украины», - цитирует его издание Business-TV.

Травля Кузьмина не удивительна, учитывая то, что он добивается качественного расследования убийства сына своей подопечной, которое Генпрокуратура, по его словам, саботирует.

Почему это так важно? Потому что в глазах общественности и западных партнеров, на кредиты и инвестиции которых мы так надеемся, наша страна насквозь коррумпирована и в ней есть целые касты людей, которых никто никогда не посадит. Не говоря уже о судах, решения которых, в том числе и по вопросам кредитов, покупаются на раз-два. И именно такой прецедент, когда под удар попадут следователи, которых натравил генпрокурор Юрий Луценко на политического оппонента, будет воспринят как лучик надежды. Полноценный же свет в конце тоннеля появится, когда главой ГПУ станет человек с юридическим образованием, а не кум президента, который игнорирует закон в угоду тех, кто его поставил на столь высокое место.

Впрочем, радоваться нам всем пока рано, т.к. есть два сценария развития событий.

Первый назовем «Болото». Заключается он в том, что ГПУ спустит на тормозах расследование, «прикроет » своих и продолжит дальше попирать закон. И для нас, и для цивилизованного мира это будет означать, что даже шанса на оздоровление ситуации в контексте правосудия у нас нет. И что высшее руководство страны заинтересовано в ручных структурах, который в любой момент можно будет обратить против «врагов народа». Надо при этом понимать, что врагом народа может стать каждый – от простого человека, который оказался не в том месте, не в то время, до владельца крупного бизнеса или успешного политика, несогласного с властью.

Второй назовем «Прорыв». Действительно, если горе-следователям выдвинут обвинения и впаяют заслуженный срок (до 8 лет), можно будет начинать говорить о том, что у страны есть шанс вернуться на дорогу к правовому государству, где права граждан защищены, бизнес не отжимают, суды работают по закону, а не за взятки, а Конституция является уважаемым документом. Думаю, при таком развитии событий к нам и инвесторы подтянутся и уровень коррупции снизится. Сейчас мы, кстати, согласно рейтингу Transparency International , находимся в компании стран третьего мира.

Станет ли приведенное решение суда судьбоносным и изменит ли положение вещей, пока не известно. Совершенно точно можно сказать только то, что нынешняя ситуация абсолютно нездоровая и сейчас очень важно не утратить шанс хоть что-то исправить. Иначе у нас будут и дальше убивать журналистов, покрывать рейдеров и откровенно плевать на наши права.