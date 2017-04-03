|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Украина оказалась на правовом распутье?
03.04.2017 17:05
Печерский суд города Киева сделал смелый (пока первый) шаг, который может изменить многое – как в стране, так и на международной арене. В начале недели он обязал саму неприкосновенную Генпрокуратуру инициировать расследования преступлений следователей той же ГПУ. Таким образом Национальная ассоциация адвокатов Украины, которая составила заявление, вместе с Печерском судом хоть немного приблизили нас к Европе.
Детали рассказал экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого Олеся Бузины, Ренат Кузьмин:
«Речь идет о моем деле, которое по команде генпрокурора Луценко фальсифицируют прокурор Хомик и следователь Басюк. Напомню, эти два субъекта, заведомо зная, что я являюсь адвокатом и что обыск у меня может быть проведен по представлению, подписанному исключительно генпрокурором или его заместителем, сами подписали и подали в суд документы, в которых умышленно не указали, что собираются обыскивать жилище и рабочее место адвоката. Обманув таким образом судью, они получили санкцию на обыск и провели его, явно превысив служебные полномочия и нарушив права и гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные Конституцией и законами Украины», - цитирует его издание Business-TV.
Травля Кузьмина не удивительна, учитывая то, что он добивается качественного расследования убийства сына своей подопечной, которое Генпрокуратура, по его словам, саботирует.
Почему это так важно? Потому что в глазах общественности и западных партнеров, на кредиты и инвестиции которых мы так надеемся, наша страна насквозь коррумпирована и в ней есть целые касты людей, которых никто никогда не посадит. Не говоря уже о судах, решения которых, в том числе и по вопросам кредитов, покупаются на раз-два. И именно такой прецедент, когда под удар попадут следователи, которых натравил генпрокурор Юрий Луценко на политического оппонента, будет воспринят как лучик надежды. Полноценный же свет в конце тоннеля появится, когда главой ГПУ станет человек с юридическим образованием, а не кум президента, который игнорирует закон в угоду тех, кто его поставил на столь высокое место.
Впрочем, радоваться нам всем пока рано, т.к. есть два сценария развития событий.
Первый назовем «Болото». Заключается он в том, что ГПУ спустит на тормозах расследование, «прикроет » своих и продолжит дальше попирать закон. И для нас, и для цивилизованного мира это будет означать, что даже шанса на оздоровление ситуации в контексте правосудия у нас нет. И что высшее руководство страны заинтересовано в ручных структурах, который в любой момент можно будет обратить против «врагов народа». Надо при этом понимать, что врагом народа может стать каждый – от простого человека, который оказался не в том месте, не в то время, до владельца крупного бизнеса или успешного политика, несогласного с властью.
Второй назовем «Прорыв». Действительно, если горе-следователям выдвинут обвинения и впаяют заслуженный срок (до 8 лет), можно будет начинать говорить о том, что у страны есть шанс вернуться на дорогу к правовому государству, где права граждан защищены, бизнес не отжимают, суды работают по закону, а не за взятки, а Конституция является уважаемым документом. Думаю, при таком развитии событий к нам и инвесторы подтянутся и уровень коррупции снизится. Сейчас мы, кстати, согласно рейтингу Transparency International , находимся в компании стран третьего мира.
Станет ли приведенное решение суда судьбоносным и изменит ли положение вещей, пока не известно. Совершенно точно можно сказать только то, что нынешняя ситуация абсолютно нездоровая и сейчас очень важно не утратить шанс хоть что-то исправить. Иначе у нас будут и дальше убивать журналистов, покрывать рейдеров и откровенно плевать на наши права.
теги: Украина, Ренат Кузьмин, Юрий Луценко, ГПУ, генпрокурор, суд, закон,
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов Персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.