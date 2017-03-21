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Украина и транш от МВФ: взаимное разочарование
21.03.2017 15:19
Аналитики продолжают обсуждать исчезновение с повестки дня совета директоров МВФ украинского вопроса. В частности, много говорят о том, какими могут быть экономические последствия для Украины от такого решения Фонда, и кто вообще виноват в сложившейся ситуации.
Транш, который мы так и не получили, мог бы помочь Украине выйти на уровень стабилизации экономики, которая после небольшого роста в прошлом году вновь находится перед угрозой падения. Однако теперь эти надежды рухнули, и выводы многих экономистов неутешительны. В частности, экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции «Голос Столицы» высказал предположение, что МВФ может вообще отказать в предоставлении этого транша, если придет к выводу о неплатежеспособности Украины.
«Украине придется доказывать, что она сможет вернуть эти кредиты. Для этого действительно будут дополнительно ужесточены какие-то показатели экономической политики: либо опять подняты налоги, либо более уточнено не в пользу Украины в части продажи земли, леса-кругляка, еще чего-то, то есть Украине придется каким-то образом убедить Фонд, что она добудет дополнительные источники денег, которые перекроют потери от блокады», - отметил он.
Горько это признавать, но сейчас Украина – самая бедная страна Европы. По уровню производства валового продукта на душу населения мы уже сместились на 134-ое место в мире. И неудивительно, что транши МВФ достаются нашей стране все труднее. Честно говоря, закрадываются сомнения, что в итоге программа по траншам вообще будет выполнена.
Увы, в том, что Украина провалила сотрудничество с МВФ, сомневаться не приходится. Если говорить о проблемах в отношениях между людьми, в них всегда виноваты двое – возможно, кто-то больше, кто-то меньше. В случае с Фондом аналитики считают, что большая часть вины лежит на украинской власти. Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко отмечает, что проблема, прежде всего, страны-заемщика в том, что она не хочет проводить структурные реформы в силу целого ряда причин: потому что это наступление на интересы политических элит, нежелание снижать уровень коррупции или т.д.
По мнению экономиста, именно власть виновата в том, что сейчас Украине приходится занимать деньги только для того, чтобы платить по старым долгам.
"Брать в долг плохо, но гораздо хуже брать деньги в долг и при этом не пытаться себе помочь, а рассчитывать, что тебе эти деньги либо спишут, либо закроют глаза. Понятно, что если ты ничего не делаешь, ты не возвращаешься на путь устойчивого экономического роста - тебе с долгами будет рассчитываться все сложнее и сложнее. Алкоголик, который не прекращает пить, а берет деньги в долг вроде бы на получение какого-то образования, а сам их пропивает, в конце концов плохо заканчивает", - отметил эксперт.
Возникает логичный вопрос: а что дальше? Как наше правительство будет доказывать МВФ, что Украина все-таки в состоянии вернуть деньги? Боюсь, что ничего нового нас не ждет: власти будут искать новые источники в повышении тарифов, снижении зарплат, пенсионных ограничениях. А на закуску рядовых граждан будет ждать скачок доллара до уровня 30-32 гривны к концу года. И боюсь еще долго украинцы будут вспоминать нынешних руководителей страны «незлым тихим словом».
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