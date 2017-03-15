Разница в оплате труда мужчин и женщин негативно влияет на государство









За последнее столетие мир женщин и мужчин перевернулся с ног на голову. Тысячелетиями представители сильного пола приносили «добычу» в дом, где хранительницы очага, воспитывали детей и следили за уютом. Но мы не стоим на месте и сегодня женщина топ-менеджер или даже президент уже никого не удивляет. А ведь еще сто лет назад француженки даже не имели права голосовать.

Юридически равноправие женщин и мужчин в цивилизованном мире было закреплено в двадцатом веке. Все те права, которые мы сейчас считаем неотъемлемыми, получили обязательную силу для обоих полов. Теперь мужчина и женщина де-юре получают одинаково за одну и ту же работу и любая дискриминация в работе по половому признаку запрещается. Но так ли все на самом деле?

Сегодня в Украине наиболее равноправными по оплате труда являются специалисты начального уровня, у них зарплата женщин составляет 72% от заработной платы мужчин. А если говорить о руководителях, картина удручающая: уровень заработных плат женщин топ-менеджеров уступает заработным платам мужчин-руководителей и составляет почти 60% от их финансовых запросов. Почему женщины-управленцы «дешевле»?

Несмотря на то, что количество работающих женщин увеличивается с каждым годом, о равноправии остается только мечтать. Во всем мире женщины зарабатывают стабильно меньше, чем мужчины, и сосредоточены в низкооплачиваемых и наименее безопасных видах занятости. В мировом масштабе, средняя разница в оплате труда составляет 23%. Всемирный экономический форум предупреждает, что вместо улучшения, в 2016 году, гендерное неравенство в экономике вернулось на уровень 2008 года.

Кроме того, по данным ИЭСКР женщины выполняют неоплачиваемую работу от 2 до 10 раз чаще и больше, чем мужчины. Эта работа ежегодно оценивается в 10 триллионов долларов США для мировой экономики. В то же время неоплачиваемая работа по дому не признается и ее вклад в экономику не учитывается.

В чем причина? Женщин многие считают «хранительницами очага», и платить им нужно «на колготки и помады». И не каждая готова бунтовать по этому поводу. Второй возможный фактор – это некая готовность мужчины брать на себя больше обязанностей для получения большего вознаграждения и быть больше вовлеченным в работу (мол, «ему не нужно совмещать работу и семью – это традиционно женская роль»).

Ну и куда же без декретного отпуска и детей, которые являются «страшилками» для многих руководителей – несмотря на традицию последних лет руководительниц сокращать декретный отпуск и выходить на работу буквально из роддома, такое опасение все еще присутствует. Все эти стереотипы влияют и на процент женщин на руководящих должностях, и на оплату их труда.

При этом в прошлогоднем исследовании МВФ, в котором изучались данные 2 млн. компаний в 34 странах Европы, пришел к выводу, что чем больше женщин занимает должности высших руководителей и в советах директоров компаний, тем выше рентабельность фирм. Но, к сожалению, пока это мало влияет на результат.

Очевидная предвзятость работодателей негативно влияет не только на конкретных женщин или мужчин, но и на государство в целом. Ведь такая ситуация блокирует естественный рост эффективности кадров и тормозит развитие граждан. Не говоря о том, что чем ниже зарплата – тем меньше налогов получает казна.

Потому важно, чтоб именно государство занималось «выравниванием» существующих показателей в оплате труда. Это могут быть законодательно установленные квоты или специальные льготы (как в свое время сделали в США с чернокожим населением). Сегодня Украина как никогда нуждается в высококвалифицированных кадрах, как в частном секторе, так и в сфере госуправления. Так, может, наконец, стоит задуматься о стратегически важных вопросах и перестать заниматься популизмом?