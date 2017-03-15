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Разница в оплате труда мужчин и женщин негативно влияет на государство
15.03.2017 17:44
За последнее столетие мир женщин и мужчин перевернулся с ног на голову. Тысячелетиями представители сильного пола приносили «добычу» в дом, где хранительницы очага, воспитывали детей и следили за уютом. Но мы не стоим на месте и сегодня женщина топ-менеджер или даже президент уже никого не удивляет. А ведь еще сто лет назад француженки даже не имели права голосовать.
Юридически равноправие женщин и мужчин в цивилизованном мире было закреплено в двадцатом веке. Все те права, которые мы сейчас считаем неотъемлемыми, получили обязательную силу для обоих полов. Теперь мужчина и женщина де-юре получают одинаково за одну и ту же работу и любая дискриминация в работе по половому признаку запрещается. Но так ли все на самом деле?
Сегодня в Украине наиболее
равноправными по оплате труда являются специалисты начального
уровня, у них
зарплата женщин составляет 72% от заработной платы мужчин. А
если говорить о
руководителях, картина удручающая: уровень заработных плат
женщин
топ-менеджеров уступает заработным платам мужчин-руководителей
и составляет
почти 60% от их финансовых запросов. Почему женщины-управленцы
«дешевле»?
Несмотря на то, что
количество работающих женщин увеличивается с каждым годом, о
равноправии
остается только мечтать. Во всем мире женщины зарабатывают
стабильно меньше,
чем мужчины, и сосредоточены в низкооплачиваемых и наименее
безопасных видах
занятости. В мировом масштабе, средняя разница в оплате труда
составляет 23%.
Всемирный экономический форум предупреждает, что вместо
улучшения, в 2016 году,
гендерное неравенство в экономике вернулось на уровень 2008
года.
Кроме того, по данным
ИЭСКР
женщины выполняют неоплачиваемую работу от 2 до 10 раз чаще и
больше, чем
мужчины. Эта работа ежегодно оценивается в 10 триллионов
долларов США для
мировой экономики. В то же время неоплачиваемая работа по дому
не признается и
ее вклад в экономику не учитывается.
В чем причина? Женщин
многие считают «хранительницами очага», и платить им нужно «на
колготки и
помады». И не каждая готова бунтовать по этому поводу. Второй
возможный фактор
– это некая готовность мужчины брать на себя больше
обязанностей для получения
большего вознаграждения и быть больше вовлеченным в работу
(мол, «ему не нужно
совмещать работу и семью – это традиционно женская роль»).
Ну и куда же без
декретного отпуска и детей, которые являются «страшилками» для
многих
руководителей – несмотря на традицию последних лет
руководительниц сокращать
декретный отпуск и выходить на работу буквально из роддома,
такое опасение все
еще присутствует. Все эти стереотипы влияют и на процент
женщин на руководящих
должностях, и на оплату их труда.
При этом в прошлогоднем
исследовании МВФ, в котором изучались данные 2 млн. компаний в
34 странах
Европы, пришел к выводу, что чем больше женщин занимает
должности высших
руководителей и в советах директоров компаний, тем выше
рентабельность фирм.
Но, к сожалению, пока это мало влияет на результат.
Очевидная предвзятость
работодателей негативно влияет не только на конкретных женщин
или мужчин, но и
на государство в целом. Ведь такая ситуация блокирует
естественный рост
эффективности кадров и тормозит развитие граждан. Не говоря о
том, что чем ниже
зарплата – тем меньше налогов получает казна.
Потому важно, чтоб именно государство занималось «выравниванием» существующих показателей в оплате труда. Это могут быть законодательно установленные квоты или специальные льготы (как в свое время сделали в США с чернокожим населением). Сегодня Украина как никогда нуждается в высококвалифицированных кадрах, как в частном секторе, так и в сфере госуправления. Так, может, наконец, стоит задуматься о стратегически важных вопросах и перестать заниматься популизмом?
теги: гендерное равенство, работа, украина, политика, экономика, права женщин, сегрегация,
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