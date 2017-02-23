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Украине нужна твердая рука в аграрном вопросе
23.02.2017 19:01
Аграрный вопрос в нашей стране всегда стоял ребром. Начиная от статуса крестьян в гетманские времена, когда земля выкупалась у помещиков, а потом опять возвращалась им вместе с крепостными, после введения крепостного права в Украине.
Земельный вопрос занимал особое
место в политике УНР во время революции и гражданской войны. Председатель
Генерального секретариата УНР и писатель Владимир Винниченко после того, как
война была проиграна, сетовал, что у руководства республики так и не хватило
духу провести аграрную реформу, раздать землю крестьянам и что-то изменить в
этой области. Реформа осталась чисто декларативной, на бумаге.
За целых сто лет с момента тех
переломных событий существенно ничего не изменилось. Наши власти продолжают
осторожничать и буксовать в этой области. Страх потерять рейтинг не дает им
возможности принять какие-то серьезные решения по вопросу земли.
Об этом давно говорят и наши
западные партнеры, и независимые эксперты и аналитики. По мнению управляющего
партнера компании Capital Times Эрика Наймана:
«Проведению реформ в аграрном
секторе помешало аграрное лобби, которое устраивает сложившаяся ситуация. По
сути, эти люди используют преимущество очень низкой арендной платы и вообще
неэффективного рынка аренды для получения сверхмаржи. Я сожалею, но Тарас
Кутовой, неплохой человек, стал заложником имеющейся ситуации. И тут вопрос, к
кому тянутся ниточки с «Укрспирта», к каким людям наверху…? Пока эти ниточки
очень крепко связывают бизнес-интересы этих людей и «Укрспирт», министр, к
сожалению, будет связан в вопросе проведения реформ»
Не берусь судить о личных качествах
Тараса Кутового, но надо сказать, что провал реформ и любых других шагов и
действий министерства – это всегда личная ответственность министра. И будь он
хоть трижды хорошим человеком, из этого надо делать какие-то организационные и
кадровые выводы.
Если есть проблема с аграрным лобби,
значит на посту главы Министерства аграрной политики должен находится жесткий
человек, который не прогнется под давлением и сможет выдержать противостояние с
любым группами по интересам. А если Кутовой такой характеристике не
соответствует, то, может, должность для него слишком ответственна?
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