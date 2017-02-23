Украине нужна твердая рука в аграрном вопросе





Аграрный вопрос в нашей стране всегда стоял ребром. Начиная от статуса крестьян в гетманские времена, когда земля выкупалась у помещиков, а потом опять возвращалась им вместе с крепостными, после введения крепостного права в Украине.

Земельный вопрос занимал особое место в политике УНР во время революции и гражданской войны. Председатель Генерального секретариата УНР и писатель Владимир Винниченко после того, как война была проиграна, сетовал, что у руководства республики так и не хватило духу провести аграрную реформу, раздать землю крестьянам и что-то изменить в этой области. Реформа осталась чисто декларативной, на бумаге.

За целых сто лет с момента тех переломных событий существенно ничего не изменилось. Наши власти продолжают осторожничать и буксовать в этой области. Страх потерять рейтинг не дает им возможности принять какие-то серьезные решения по вопросу земли.

Об этом давно говорят и наши западные партнеры, и независимые эксперты и аналитики. По мнению управляющего партнера компании Capital Times Эрика Наймана:

«Проведению реформ в аграрном секторе помешало аграрное лобби, которое устраивает сложившаяся ситуация. По сути, эти люди используют преимущество очень низкой арендной платы и вообще неэффективного рынка аренды для получения сверхмаржи. Я сожалею, но Тарас Кутовой, неплохой человек, стал заложником имеющейся ситуации. И тут вопрос, к кому тянутся ниточки с «Укрспирта», к каким людям наверху…? Пока эти ниточки очень крепко связывают бизнес-интересы этих людей и «Укрспирт», министр, к сожалению, будет связан в вопросе проведения реформ»

Не берусь судить о личных качествах Тараса Кутового, но надо сказать, что провал реформ и любых других шагов и действий министерства – это всегда личная ответственность министра. И будь он хоть трижды хорошим человеком, из этого надо делать какие-то организационные и кадровые выводы.

Если есть проблема с аграрным лобби, значит на посту главы Министерства аграрной политики должен находится жесткий человек, который не прогнется под давлением и сможет выдержать противостояние с любым группами по интересам. А если Кутовой такой характеристике не соответствует, то, может, должность для него слишком ответственна?

Это, конечно, риторический вопрос, пусть разбираются специалисты и Кабмин. Но министр не может быть заложником разнообразных лобби, это абсурд. Само собой, компании и корпорации лоббируют свои интересы во всем мире, это негативная, но сложившаяся практика. И задача министра тут – не растеряться, и «продавить» те реформы, которые требуются его ведомству и стране в целом. Да, это нелегко. Но никто и не говорил, что будет легко - время нынче такое, требующее непростых решений.