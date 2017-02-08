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Иван Слободяник снова пытается «кинуть» Аграрный фонд Украины?
08.02.2017 13:32
Сегодня, даже ресурсы по борьбе с коррупцией не брезгуют фейками. Увы, именно к такому выводу приходишь, наблюдая, как авторитетный некогда ресурс Наші Гроші, похоже, откровенно подрабатывает на черной пиар-кампании одиозного фермера Ивана Слободяника, организовавшего травлю Аграрного фонда Украины из-за отказа кредитовать его компании. Об этом стало известно после появления переписки Слободяника и главы его пиар-отдела Ольги Паращук, в котором они обсуждали детали «работы» по Аграрному фонду.
Саму переписку (не вижу смысла прилагать все картинки со
скринами) вы можете увидеть здесь.
«Так, на авторитетном ресурсе «Наші гроші” появились статья
с пафосным заголовком: «Руководство агрофонда за контракт в 15 млн. грн,
требует взятку в 500 тысяч». Возникает вопрос, как информация из незакрытого
уголовного дела попала в СМИ? Только если ее целенаправленно купили для
распространения и подмены фактов».
Полагаю, конфликт начался с вражды между компанией «Сім
інвестторг» (компания, принадлежащая Слободянику) и Аграрным фондом Украины на
почве несоблюдений контракта компанией-подрядчиком. В частности, несмотря на
то, что Агрофонд оказывал финансовую поддержку Слободянику (платежи авансом в
размере 30%), компания не соблюдала условий контракта.
Результатом стал отказ сотрудничать со стороны компании. По
всей видимости, разрыв отношений не лишил Ивана Слободяника мечты обзавестись
собственным золотым батоном за счет кредитования со стороны государственного
предприятия. При всем этом, он уже является гендиректором Украинского
государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Мало, по всей видимости,
оказалось и подконтрольных ему предприятий. В связи со всем этим, по видимости,
Слободяник решил оказать давление на Агрофонд Украины с целью выбить себе
дополнительные преференции и финансовые средства.
И потом, после того, как Слободяник сам игнорирует условия
договора с Аграрным фондом, он начинает критиковать его в СМИ, пытаясь потопить
репутацию компании. Честно говоря, взрослые люди, а уж тем более – серьезные
бизнесмены, так себя обычно не ведут. Очевидно также, что подобным воротилам не
место в большом бизнесе.
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