Кутового уволят за торговлю контрафактным спиртом





Полагаю, многие помнят недавний скандал, связанный с министерством АПК. В частности, речь идет о контрафактном спирте, заполонившем полки украинских магазинов. Точней, не спирт заполонил полки: речь о суррогатном алкоголе, созданном с использованием фальшивого спирта. От этого «алкоголя» люди слепнут и умирают. Сначала в СМИ робко пытались говорить о «борьбе с точками производства левого спирта», об успешных якобы арестах парочки подпольных цехов, но, когда люди стали умирать по 100-200 человек почти в каждом регионе страны, стало ясно, что речь идет о системной проблеме и что суррогат производится в промышленных масштабах.

Не могут «пара точек» работать на все магазины страны, заливая этил в водку и коньяки разных марок. Впрочем, было у них и кое-что общее: вся продукция, которой травились украинцы, употреблявшие суррогатный алкоголь, была произведена государственными компаниями. А кто является поставщиком спирта для государственных компаний? Вполне очевидно: это «Укрспирт».

Именно в связи с этим производство суррогатного алкоголя общественность справедливо связала с «Укрспиртом» и, если говорить шире, с министром аграрной политики Тарасом Кутовым, которому подотчетно это ведомство. Зачем это Кутовому? Ну, если почитать его недавние интервью, относительно недавние – 23-24 ноября 2016 года – можно увидеть, что уже тогда шли разговоры о приватизации «Укрспирта». А когда пошла первая волна отравлений? Октябрь 2016-го. Можете погуглить, в частности, начиная с отравлений в Харьковской, а затем – в Днепропетровской областях. Зазор между волной отравлений и смертей и разговором о приватизации «Укрспирта» составляет, таким образом, всего месяц.

Снижение рентабельности государственного предприятия автоматически равняется его приватизации. Почти безотказная схема. По всей видимости, сам Кутовой горячо заинтересован в этой приватизации, раз так активно педалирует этот вопрос. Общественность же была заинтересована в увольнении Кутового и привлечении к уголовной ответственности менеджеров, напрямую ответственных за производство контрафактного спирта.

"Фактически, ситуация зашла в тупик и не может быть разрешена без вмешательства высших должностных лиц государства и пристального контроля за стороны общественности. В связи с этим инициативная группа граждан, пострадавших в результате отравления некачественным алкоголем, обращается к Президенту Украины, премьер-министру и депутатам с требованием:

- В кратчайшие сроки завершить расследование фактов отравления людей контрафактом, выявить пути его попадания на рынок и наказать виновных;

- Уволить руководство концерна "Укрспирт" и провести расследование фактов их причастности к нелегальному производству некачественного алкоголя;

- Освободить от должностей руководство Министерства аграрной политики и продовольствия и лично министра Кутового", - говорится в обращении гражданских активистов, которое активно распространили в СМИ.

Есть у меня и другая версия. Его игнорирование негативных тенденций стало результатом простой неспособности его, как главы ведомства, справиться с проблемами, за которые ответственно само ведомство. Можно много и долго рассказывать о том, что Кутовой – «не человек Гройсмана» и так далее, но его грядущая отставка воспринимается скорее как несоответствие должности. Неспособность справиться с отравлениями контрафактным спиртом – логичный результат неправильных действий Тараса Кутового. До этого, если вы помните, за ним не замечалось никаких серьезных скандалов. Безусловно, скандалов не было, не было и повода. Сейчас же, после провала борьбы с контрафактным спиртом на собственных предприятиях, Кутовому вспомнили и намерение снять мораторий на продажу леса, и вопрос продажи земли.

«Сегодня приглашал на свою программу «Работа над ошибками» одного депутата из правящей коалиции, точнее – из провластной депутатской группы. Сказал, что программу смотрит, а потому:

1) прийти не может;

2) готов в компенсацию ответить на один вопрос, но без ссылки на него.

Я, естественно, спросил о слухах насчет переформатирования Кабинета Гройсмана.

Депутат ответил, что «переформатирование» – сильное слово, в данном случае он бы употребил термин «шелушение» или «избавление от балласта».

В первых рядах «на выход» – главы Мининфраструктуры Volodymyr Omelyan и МинАПК Тарас Кутовий в ВР – по информации источника – уже начали торговаться «фьючерсы» на эти должности, а инициатором отставок выступает премьер-министр.

Логика очевидна: прежде всего, оба министра «чужие» для премьер-министра люди, навязанные коалицией, у них нет достижений на своих постах, но, зато, тянется шлейф публичных скандалов, что серьезно портит имидж правительства.

Отставка Омеляна – вполне логичный финал проигрыша им борьбы за финансовые потоки «Укрзализныци», которую переподчинили напрямую Кабмину; на последнем Кабмине глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Бальчун заявил (читай – на Омеляна), что компания за 2016 год потеряла более 1 млрд. грн. из-за коррупционных схем.

Что же касается Тараса Кутового, то его откровенная и, даже, открыто задекларированная в интервью «Европейской правде» неспособность пресечь производство контрафактного спирта на предприятиях подконтрольного ему ГосХолдинга «УкрСпирт», неизбежно вывела его в «топы» списка «потерь молодых реформаторов»», - прокомментировал происходящее вокруг МинАПК популярный украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Обратите внимание на последний абзац и на причину, которую, по словам Джангирова, назвал депутат: должностные преступления, провал работы предприятия, негативный имидж правительства. Безусловно, без общественного давления и широкой огласки происходящего беспредела со стороны ведомства Кутового в СМИ, отставки его добиваться пришлось бы еще долго. А здесь, судя по всему, интересы правительства и народа совпали, в связи с чем, собственно, Кутовому уже готовят увольнительные.

Что ж, в этом случае, как мне кажется, все вполне заслуженно.