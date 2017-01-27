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Кутового уволят за торговлю контрафактным спиртом
27.01.2017 16:11
Полагаю, многие помнят недавний скандал, связанный с министерством АПК. В частности, речь идет о контрафактном спирте, заполонившем полки украинских магазинов. Точней, не спирт заполонил полки: речь о суррогатном алкоголе, созданном с использованием фальшивого спирта. От этого «алкоголя» люди слепнут и умирают. Сначала в СМИ робко пытались говорить о «борьбе с точками производства левого спирта», об успешных якобы арестах парочки подпольных цехов, но, когда люди стали умирать по 100-200 человек почти в каждом регионе страны, стало ясно, что речь идет о системной проблеме и что суррогат производится в промышленных масштабах.
Не могут «пара точек» работать на все магазины страны, заливая этил в водку
и коньяки разных марок. Впрочем, было у них и кое-что общее: вся продукция,
которой травились украинцы, употреблявшие суррогатный алкоголь, была
произведена государственными компаниями. А кто является поставщиком спирта для
государственных компаний? Вполне очевидно: это «Укрспирт».
Именно в связи с этим производство суррогатного алкоголя общественность
справедливо связала с «Укрспиртом» и, если говорить шире, с министром аграрной
политики Тарасом Кутовым, которому подотчетно это ведомство. Зачем это
Кутовому? Ну, если почитать его недавние интервью, относительно недавние –
23-24 ноября 2016 года – можно увидеть, что уже тогда шли разговоры о
приватизации «Укрспирта». А когда пошла первая волна отравлений? Октябрь
2016-го. Можете погуглить, в частности, начиная с отравлений в Харьковской, а
затем – в Днепропетровской областях. Зазор между волной отравлений и смертей и
разговором о приватизации «Укрспирта» составляет, таким образом, всего месяц.
Снижение рентабельности государственного предприятия автоматически
равняется его приватизации. Почти безотказная схема. По всей видимости, сам
Кутовой горячо заинтересован в этой приватизации, раз так активно педалирует
этот вопрос. Общественность же была заинтересована в увольнении Кутового и
привлечении к уголовной ответственности менеджеров, напрямую ответственных за
производство контрафактного спирта.
"Фактически, ситуация зашла в тупик и не может быть разрешена без
вмешательства высших должностных лиц государства и пристального контроля за
стороны общественности. В связи с этим инициативная группа граждан,
пострадавших в результате отравления некачественным алкоголем, обращается к
Президенту Украины, премьер-министру и депутатам с требованием:
- В кратчайшие сроки завершить расследование фактов отравления людей
контрафактом, выявить пути его попадания на рынок и наказать виновных;
- Уволить руководство концерна "Укрспирт" и провести
расследование фактов их причастности к нелегальному производству
некачественного алкоголя;
- Освободить от должностей руководство Министерства аграрной политики и
продовольствия и лично министра Кутового", - говорится в обращении
гражданских активистов, которое активно распространили в СМИ.
Есть у меня и другая версия. Его игнорирование негативных тенденций стало
результатом простой неспособности его, как главы ведомства, справиться с
проблемами, за которые ответственно само ведомство. Можно много и долго
рассказывать о том, что Кутовой – «не человек Гройсмана» и так далее, но его
грядущая отставка воспринимается скорее как несоответствие должности.
Неспособность справиться с отравлениями контрафактным спиртом – логичный
результат неправильных действий Тараса Кутового. До этого, если вы помните, за
ним не замечалось никаких серьезных скандалов. Безусловно, скандалов не было,
не было и повода. Сейчас же, после провала борьбы с контрафактным спиртом на
собственных предприятиях, Кутовому вспомнили и намерение снять мораторий на
продажу леса, и вопрос продажи земли.
«Сегодня приглашал на свою программу «Работа над ошибками» одного депутата
из правящей коалиции, точнее – из провластной депутатской группы. Сказал, что
программу смотрит, а потому:
Обратите внимание на последний абзац и на причину, которую, по словам
Джангирова, назвал депутат: должностные преступления, провал работы
предприятия, негативный имидж правительства. Безусловно, без общественного
давления и широкой огласки происходящего беспредела со стороны ведомства
Кутового в СМИ, отставки его добиваться пришлось бы еще долго. А здесь, судя по
всему, интересы правительства и народа совпали, в связи с чем, собственно,
Кутовому уже готовят увольнительные.
Что ж, в этом случае, как мне кажется, все вполне заслуженно.
теги: Кутовой, контрафактный спирт, укрспирт, Украина, МинАПК
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