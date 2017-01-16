Украина теряет статус монополиста в области транзита газа





В НАК «Нафтогаз» Украины очередной кризис, созданный «руками» самого доблестного руководства компанией. Так, Андрей Коболев, глава предприятия, завил о том, что для сохранения статуса транзитной страны нам необходимо привлечь к управлению газотранспортной системой нашей страны иностранную европейскую компанию. Только это сможет гарантировать сохранение транзита газа на территории по Украине как минимум до 2019 года.

Как заявляют в «Нафтогазе», главное условие сохранения прибыльности компании состоит в прекращении государственного регулирования цен на газ. При этом с 2014 года цена газа для населения выросла более чем в 6 раз, а количество субсидиантов выросло с 1 млн. семей в 2014 году до 7 млн. семей в 2016 году (каждый второй украинец). В 2015 году на субсидии из государственного бюджета было потрачено 18 млрд. грн., в 2016 году – около 35 млрд., в 2017 году сумму планируют увеличить до более 47 млрд. грн. Выходит, что так называемая прибыльность «Нафтогаза» по-прежнему обеспечивается государством и обедневшим за последние годы населением Украины.

Попутно, с другой стороны, набирает обороты газопровод «Северный поток». Несмотря на противодействие Польши недавнему решению Европейской комиссии о 90% загрузке газопровода OPAL, перспективы создания целой ветки в обход Украины вполне материальные. Пока в Европарламенте кипели страсти, все, чем занимались в «Нафтогазе», это повышением тарифов на транспортировку газа без особых перспектив на то, что этот газ через нас в результате вообще пойдет. Второй «перспективный шаг» руководства «Нафтогаза» - закупка российского газа через реверсные поставки по завышенным ценам. Ну тут, как, говорится, можно только развести руками и покрутить пальцем у виска. А вот, собственно, и последствия: перспектива утраты статуса не просто монополиста в области транзита российского газа, но перспектива полной потери статуса транзитера.

«Сохранение за Украиной транзитного статуса при сохранении политики изоляционизма от России маловероятно. На сегодняшний день заинтересованность в участии в украинском транзитном бизнесе выразили всего 3 европейских компании. В то же время с 22 декабря транспортировка по ГТС Украины в направлении Словакии сократилась на 19% – с 148,9 млн. куб. м до 120,8 млн. куб. м. Это связано с решением ЕК о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, согласно которому теперь Газпром в тендерном режиме может использовать газопровод на 90% мощности. С конца декабря использование маршрута «Северный поток»-OPAL возросло на 41% – с 57,1 млн. куб. м до 80,5 млн. куб. м в сутки». – пишут о наших «перспективах» ученые центра ИЭСКР в недавнем материале, который посвящен именно этой проблеме.

«Что Украина потеряет в случае остановки транзита? Прямой доход от транспортировки магистральными газопроводами Укртрансгаза в докризисные годы был на уровне $2 млрд. ежегодно, но и сейчас компания показывает около $1 млрд. В случае ненужности газопроводов доходы превратятся в расходы: основные фонды стоимостью более 300 млрд. грн. нужно будет обслуживать. Также Украина вынуждена будет закупать газ с учетом транспортного «плеча» и цена будет априори выше, чем в Европе.

Но главное – это возможная физическая нехватка газа в пиковые моменты. Развитые страны континента всегда будет в приоритете у Газпрома. Тем более, если Украина будет по ходу трубы не до Европы, а после нее». – считает глава ассоциации ИЭСКР.

Имеем довольно типичную для нынешнего правительства ситуацию: руководство довело проблему до критического состояния, когда ее нормальными мерами не решить, а в правительстве не пытаются предпринять никаких шагов, чтобы ее решить. Тем временем, нас ждет еще два месяца зимы и очень реальные перспективы получить физический «недобор» газа. И все – ради пиара руководителей «Нафтогаза» и из попыток шантажировать поставщиков.