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Украина теряет статус монополиста в области транзита газа
16.01.2017 16:22
В НАК
«Нафтогаз» Украины
очередной кризис, созданный «руками» самого доблестного
руководства компанией. Так,
Андрей Коболев, глава предприятия, завил о том, что для
сохранения статуса
транзитной страны нам необходимо привлечь к управлению
газотранспортной
системой нашей страны иностранную европейскую компанию. Только
это сможет
гарантировать сохранение транзита газа на территории по
Украине как минимум до
2019 года.
Как заявляют в
«Нафтогазе»,
главное условие сохранения прибыльности компании состоит в
прекращении
государственного регулирования цен на газ. При этом с 2014
года цена газа для
населения выросла более чем в 6 раз, а количество субсидиантов
выросло с 1 млн.
семей в 2014 году до 7 млн. семей в 2016 году (каждый второй
украинец). В 2015
году на субсидии из государственного бюджета было потрачено 18
млрд. грн., в
2016 году – около 35 млрд., в 2017 году сумму планируют
увеличить до более 47
млрд. грн. Выходит, что так называемая прибыльность
«Нафтогаза» по-прежнему
обеспечивается государством и обедневшим за последние годы
населением Украины.
Попутно, с другой стороны, набирает обороты газопровод «Северный поток». Несмотря на противодействие Польши недавнему решению Европейской комиссии о 90% загрузке газопровода OPAL, перспективы создания целой ветки в обход Украины вполне материальные. Пока в Европарламенте кипели страсти, все, чем занимались в «Нафтогазе», это повышением тарифов на транспортировку газа без особых перспектив на то, что этот газ через нас в результате вообще пойдет. Второй «перспективный шаг» руководства «Нафтогаза» - закупка российского газа через реверсные поставки по завышенным ценам. Ну тут, как, говорится, можно только развести руками и покрутить пальцем у виска. А вот, собственно, и последствия: перспектива утраты статуса не просто монополиста в области транзита российского газа, но перспектива полной потери статуса транзитера.
«Сохранение за Украиной транзитного статуса при сохранении политики изоляционизма от России маловероятно. На сегодняшний день заинтересованность в участии в украинском транзитном бизнесе выразили всего 3 европейских компании. В то же время с 22 декабря транспортировка по ГТС Украины в направлении Словакии сократилась на 19% – с 148,9 млн. куб. м до 120,8 млн. куб. м. Это связано с решением ЕК о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, согласно которому теперь Газпром в тендерном режиме может использовать газопровод на 90% мощности. С конца декабря использование маршрута «Северный поток»-OPAL возросло на 41% – с 57,1 млн. куб. м до 80,5 млн. куб. м в сутки». – пишут о наших «перспективах» ученые центра ИЭСКР в недавнем материале, который посвящен именно этой проблеме.
«Что Украина потеряет в случае остановки
транзита? Прямой
доход от транспортировки магистральными газопроводами
Укртрансгаза в
докризисные годы был на уровне $2 млрд. ежегодно, но и сейчас
компания
показывает около $1 млрд. В случае ненужности газопроводов
доходы превратятся в
расходы: основные фонды стоимостью более 300 млрд. грн. нужно
будет
обслуживать. Также Украина вынуждена будет закупать газ с учетом
транспортного
«плеча» и цена будет априори выше, чем в Европе.
Но главное – это возможная физическая нехватка газа в пиковые моменты. Развитые страны континента всегда будет в приоритете у Газпрома. Тем более, если Украина будет по ходу трубы не до Европы, а после нее». – считает глава ассоциации ИЭСКР.
Имеем довольно типичную для нынешнего правительства ситуацию: руководство довело проблему до критического состояния, когда ее нормальными мерами не решить, а в правительстве не пытаются предпринять никаких шагов, чтобы ее решить. Тем временем, нас ждет еще два месяца зимы и очень реальные перспективы получить физический «недобор» газа. И все – ради пиара руководителей «Нафтогаза» и из попыток шантажировать поставщиков.
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