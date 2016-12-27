Повышение минимальной зарплаты 2017: ложка меда в бочке дегтя

Верховная Рада выстрадала бюджет-2017, в котором все же приняла повышение минимальной зарплаты более чем в два раза. Правительство будет собирать звезды благодаря такому прекрасному шагу для граждан. Вот теперь заживем! Но все ли так сладко, как кажется на первый взгляд? Для того, чтоб понять, действительно ли это сделает жизнь людей лучше, стоит ответить на несколько вопросов.

Означает ли увеличение минимальной зарплаты рост зарплаты в два раза всех бюджетников?

Нет. Не означает. Ставки бюджетников "пляшут" не от минимальной зарплаты, а от минимального тарифного разряда. Последний в 2017 году также планируется повысить, но не столь значительно - с 1180 гривен до 1600. То есть, в 1,3 раза. И если повышение минималки до 3200 гривен действительно произойдет, то возникнет ситуация, при которой все бюджетники, которые должны были по своей тарифной сетке получать менее 3200 гривен, будут получать ровно по 3200 гривен, а те, кто получают выше, ощутят гораздо меньшую прибавку. Если, к примеру, санитар в больнице получает сейчас 1500 гривен, то с 1 января она будет получать 3200. А врач, который сейчас получает 3000 гривен, будет получать 3900.

Фактически повторится ситуация 2010 года, когда минимальную зарплату также повысили, а тарифный разряд оставили прежним. И, в итоге, зарплаты у бюджетников уравнялись. Увеличение доходов почувствовали лишь самые низкооплачиваемые сотрудники. Зато власть тогда (также как и сейчас) на этом повышении хорошо пропиарилась. Повышение минимального дохода, несомненно, прекрасный шаг. Но насколько бюджет-2017 справедлив по отношению к более квалифицированным сотрудникам?

Украинское правительство допустило максимальное падение зарплаты среди стран региона в 2014-2015 годах, что отмечено в докладе Международной организации труда «Заработная плата в мире в 2016-2017 годах». И повышение минимальной зарплаты значительно повлияет на сложившиеся пропорции неравенства в оплате труда во всех его проявлениях. Не в лучшую сторону.

Означает ли увеличение минимальной зарплаты в 2 раза аналогичный рост и по пенсиям?

Нет. Размер минимальной пенсии привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных, а не к минимальной зарплате. Пенсия и прожминимум увеличится на 10%, то есть немного выше инфляции. 1600 грн: очевидно, что за такие деньги человек прожить не может. Правительство решило оставить пенсионеров за чертой бедности. Пусть выживают как могут.

Что будет происходить с зарплатами в частном секторе?

Во внебюджетной сфере зарплаты всех сотрудников также должны быть подняты до 3200 гривен минимум. С точки зрения госбюджета в этом безусловный плюс, так как значительная часть работников, которые сегодня официально получают минимальную зарплату или около того - это люди, получающие деньги в конвертах. И, соответственно, им также должны будут вынуждены поднять зарплаты до 3200 гривен, что приведет к росту сборов подоходного налога и ЕСВ.

Но это в теории. А на практике, бизнес уводит зарплаты в тень не от хорошей жизни, а из-за того, что не может свести доходы с расходами (рентабельность в большинстве отраслей резко упала). Поэтому, если работодатели будут вынуждены больше заплатить налогов из-за повышения зарплаты до 3200 гривен, они попытаются сэкономить на чем-то другом. Например, уволив часть сотрудников или же, что более вероятно, переведя работников на полностью неофициальное трудоустройство. То есть, повышение "минималки" может обернуться ростом безработицы. И это главное опасение, которое выразил Международный валютный фонд. Смогут ли владельцы бизнеса позволить себе платить в 2 раза больше налогов? Очень маловероятно.

Как повышение минимальной зарплаты скажется на субсидиях?

А тут самое интересное! Одним из возможных мотивов увеличения минимальной зарплаты является стремление правительства сэкономить на субсидиях за счет сокращения числа людей, подпадающих под критерии для их получения. То есть, люди получат большую зарплату, но при этом больше заплатят и за коммунальные услуги. И, по итогу, реальный чистый доход семьи может остаться прежней, а то и вообще упадет.

Тут обратная зависимость: чем выше доход, тем меньше субсидия. Возможно, какая-то часть бюджетных расходов при повышении минимальной зарплаты компенсируют именно за счет того, что параллельно с увеличением расходов на зарплату будут уменьшаться затраты на субсидии. То есть огромный процент людей, получающих субсидии, больше не смогут на них претендовать. Доход-то увеличился. Очень умный шаг власти: с одной стороны поднять зарплаты, а с другой стороны получить их обратно в казну в форме налогов и коммуналки.

Безусловно, похвально, что правительство наконец-то решило вспомнить о том, что в последние почти три года зарплаты были фактически заморожены, чего не скажешь об инфляции. Причем рост цен был таким, что даже двухкратное повышение "минималки" является лишь сравнительно небольшой компенсацией за те же коммунальные тарифы, которые выросли с начала 2014 года в 6-7 раз. А учитывая сложившиеся ситуации с субсидиями, тарифными сетками и прочим, бочка меда, представленная правительством, становится бочкой дегтя. Вероятно, такие изменения повлияют на реальную жизнь украинцев далеко не в лучшую сторону.