Уменьшение давления на бизнес от трудовых проверок. Закон №6489

На прошлой неделе парламент в первом чтении принял небольшой по содержанию законопроект №6489 «...относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятиями государственного надзора за соблюдением законодательства о труде» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61864).

Тема чрезмерного давления всегда была острой для отечественного бизнеса, но после введения новых штрафов за нарушение законодательства о труде и наделения Гоструда и органов местного самоуправления сверхширокими полномочиями в данной сфере (как справедливо считают многие), эта тема стала еще более актуальной.

По моему мнению, предлагаемые авторами законопроекта изменения, очень неплохи. Но смогут ли они предотвратить то самое чрезмерное давление на бизнес при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства о труде? Попробуем разобраться, остановившись на нескольких наиболее важных пунктах проекта.

1. Статьей 265 КЗоТа предусмотрена ответственность работодателей, в том числе за недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде и создание препятствий в ее проведении.

То есть, законом предусмотрена ответственность за создание препятствий проверяющим, но нет определения таким действиям.

Законопроект предлагает дать определение этого термина в ст.1 ЗУ «Об основных началах гос.надзора в сфере хозяйственной деятельности». Так, созданием препятствий органам государственного надзора (контроля) или их должностным лицам при осуществлении мероприятий контроля считается невыполнение их законных требований или недопуск к проведению проверки .

Считаю, что не предоставление документов, пояснений на запрос (требование) должностных лиц органа контроля при проведении проверки можно отнести к созданию препятствий проверяющим (получается: к проверке допустили, но не дали документы, в итоге штраф в размере 320000 грн. получили).

Кроме того, согласно данного определения и не выполнение законных требований проверяющих, и их не допуск к проверке относятся к созданию препятствий органам гос.надзора. Получается, что авторы законопроекта отождествили недопуск проверяющих с созданием им препятствий . В тоже время, абзац 6 ч.2 ст.265 КЗоТа эти нарушения разделяет (работодатель по данной норме ст.265 КЗоТа может быть привлечен к ответственности либо за создание препятствий, либо за недопуск).

Резюме: определение термина «создание препятствий органам гос.надзора», считаю, позволит штрафовать работодателей за неисполнение любого (из очень многочисленных, предусмотренных законодательством) требований проверяющих, и кроме того, несколько не согласовывается со ст.265 КЗоТа, которая создание препятствий проверяющим и их не допуск не отождествляет.

2. Предлагается установить (путем дополнения ч.6 ст.7 Закона о госнадзоре), что в случае создания субъектом хозяйствования препятствий органу госнадзора при осуществлении надзорных (контрольных) мероприятий, в акте обязательно описываются действия или бездействия, которые привели к созданию таких препятствий, со ссылкой на соответствующие нормы закона.

С одной стороны, норма правильная: пытаешься оштрафовать за создание препятствий при проверке, будь добр — опиши в акте, в чем именно препятствование заключалось и сошлись на закон.

Но с другой стороны, опять возвращаемся к вопросу терминологии. Как уже говорилось выше, в соответствие с законопроектом созданием препятствий считается как неисполнение законных требований проверяющих, так и их недопуск к проверке. Следуя нововведению, проверяющий, в случае создания каких-либо препятствий должен об этом написать в акте. О каком акте говорится в ч.6 ст.7 Закона о госнадзоре (ведь именно в эту норму вносятся изменения)? Там говорится об акте, который составляется по результатам проведения мероприятия, т.е. об акте проверки. Но согласно п.16 Порядка осуществления гос.контроля за соблюдением законодательства о труде (Постановление КМУ №295 от 26.04.2017 года), в случае не допуска проверяющих к проведению проверки, они составляют акт о невозможности проведения инспектирования. То есть, сама проверка (инспектирование) не проводится, а акт проверки, о котором говорится в ч.6 ст.7 Закона о госнадзоре и пунктах 19.-21 Порядка осуществления госнадзора, не составляется.

Резюме: проверяющий в случае его не допуска, должен указать об этом как о форме препятствования в акте проверки, но с другой стороны, ему негде будет об этом указать, потому что акт о проведении инспектирования составляться в таком случае не будет. Отсюда следует, что проверяющий не выполнит предписания закона или выполнит его не верно (если распишет, в чем же заключаются препятствия, но только не в том акте, в котором требует закон). Посмотрим, как будут реагировать на такую аргументацию суды (в случае, если закон будет принят и вступит в силу, и кто-то решиться такую «защиту» взять на вооружение).

3. Часть 3 ст.265 КЗоТа предлагается изменить, указав, что штрафы, предусмотренные ч.2 этой статьи, могут быть наложены в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через год со дня его совершения.

На данный момент указанная норма предусматривает, что «трудовые» штрафы не являются административно-хозяйственными штрафами, что означает, что на них не распространяются пресекательные сроки наложения штрафов, предусмотренные ст.250 Хозяйственного кодекса Украины. В законопроекте же говорится, что «трудовые» штрафы продолжают быть «не административно-хозяйственными», но срок для привлечения к ответственности ограничивается.

Резюме: данная норма, безусловно, является позитивной для бизнеса, т.к. ограничивается срок привлечения к ответственности в виде штрафа. Хотя на этом можно и спекулировать: обжаловать наложение штрафа в суде с тем, чтобы истек срок для привлечения к ответственности.

4. Отличная новость в случае, если этот законопроект станет законом: штрафы, за нарушения, предусмотренные ст.265 КЗоТа (допуск к работе без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при фактическом выполнении работы в полное рабочее время, выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ, нарушение сроков выплаты ЗП, не допуск к проверки, создание препятствий при ее проведении и др.), совершенные впервые, применяться не будут. В таком случае инспектор выдает предписание об устранении нарушений в срок, который не может быть меньшим 15 рабочих дней. И только при невыполнении предписания штраф будет применен.

Аналогичные изменения предлагается внести в ст.53 ЗУ «О занятости населения» (использование труда иностранца без разрешения на их трудоустройство и др.).

Резюме: субъекту хозяйствования будет дано время на устранение нарушений, или, если работодатель не считает выявленные факты нарушениями — на подготовку к обжалованию результатов проверки.

5. Завершить обзор законопроекта хочу следующим. Предложено ввести административную ответственность за «безосновательное обращение к органам госнадзора о нарушении субъектом хозяйствования законодательства, также как и подача неправдивых сведений об их деятельности, которые стали основанием для инициирования мероприятий контроля».

По моему мнению, это новшество ни как не повлияет на уменьшение давления на бизнес со стороны проверяющих: во-первых, предпринимателю все равно, будет ли наказан жалобщик-клеветник (ведь проверяющие уже пришли, от работы отвлекли, головную боль создали); во-вторых, ревизоры не предоставят бизнесу сведения о лице, чье обращение послужило основанием для проверки. И в-третьих: в каком случае кляуза будет считаться безосновательной? Если по результатам проверки вообще не будет установлено нарушений (такое практически невозможно) или если не подтвердятся доводы заявителя, указанные в жалобе? Но повторюсь, бизнес может остановиться и «на во-первых».