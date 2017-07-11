Льготы по ЕСВ для бизнеса из АТО. Быть или не быть

Эта небольшая статья посвящена теме так называемого «моратория по ЕСВ» для субъектов хозяйствования, зарегистрированных в зоне проведения АТО.

Данной темы мы ранее касались в материале http://blog.liga.net/user/yagoldarb/article/19011.aspx, но тогда останавливались на вопросе необходимости получения сертификата ТПП для подтверждения права на «льготу».

История такова. Предпринимателю, ранее зарегистрированному в населенном пункте, где проводится АТО, налоговая прислала требование об уплате долга (недоимки) по ЕСВ. С требованием предприниматель не согласился и обжаловал в административном порядке в ГФС Украины.

Следует отметить, что предприниматель заранее позаботился и получил сертификат ТПП о наличии форс-мажорных обстоятельств за период с начала проведения АТО и до момента его перерегистрации. Естественно, сертификат был приобщен к жалобе.

ГФС жалобу не удовлетворило, а требование налоговиков оставило в силу, сославшись, что «моратория по ЕСВ» уже нет (говоря простым языком).

Совсем не согласен с позицией фискалов и кратко изложу свои доводы.

Напомню, что 02.09.2014 года был принят ЗУ «О временных мероприятиях на время проведения АТО» (Закон об АТО).

На основании ч.4 ст.11 Закона об АТО были внесены дополнения в ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (Закон о ЕСВ). Раздел VIII Закона о ЕСВ был дополнен пунктом 93 следующего содержания (привожу сокращенно): «Плательщики ЕСВ, состоящие на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась АТО, освобождаются от выполнения своих обязанностей, определенных частью второй статьи 6 Закона о ЕСВ, на период с 14 апреля 2014 до окончания АТО, военного или чрезвычайного положения .

Основанием для такого освобождения является заявление плательщика, которое подается им в орган доходов и сборов по основному месту учета или по месту его временного проживания в произвольной форме не позднее тридцати календарных дней, следующих за днем окончания АТО.

Ответственность, штрафные и финансовые санкции, предусмотренные настоящим Законом за неисполнение обязанностей плательщика единого взноса в период с 14 апреля 2014 до окончания АТО, не применяются .

Недоимка, возникшая у плательщиков, состоящих на учете в органах доходов и сборов, где проводилась АТО, признается безнадежной и подлежит списанию в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины для списания безнадежного налогового долга ».

Таким образом, вышеприведенная норма была как в Законе об АТО, так и в Законе о ЕСВ .

Говоря в своем решении по жалобе об «окончании моратория», фискалы сослались на следующее.

На основании ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» №911-VIII от 24.12.2015 года, указанная выше норма «о моратории» из Закона о АТО была исключена , поэтому никаких льгот и особенностей для плательщиков из зоны АТО с момента вступления в силу Законом 911-VIII (01.01.2016) уже нет.

Вот здесь и кроется наше несогласие с позицией налоговиков.

В самом Законе о внесении изменений (911-VIII) сказано так: « подпункт 8 п.4 ст.11 Закона об АТО исключить ».

То есть из Закона об АТО норму о «моратории по ЕСВ» исключили. Напомню, что этой уже исключенной нормой Закона об АТО был дополнен Закон о ЕСВ.

Но в Закон о ЕСВ никаких изменений касательно данного вопроса не вносили. Пункт 9 4 Переходных положений Закона о ЕСВ, содержание которого я приводил выше, остался в тексте Закона .

Таким образом, из Закона об АТО исключена норма, на основании которой был дополнен Закон о ЕСВ и введен так называемый «мораторий». Но из Закона о ЕСВ данная норма не исключена .

Обращаю внимание, что вопросы администрирования, взимания ЕСВ, ответственность плательщиков взноса урегулированы именно Законом о ЕСВ, что прямо предусмотрено им же (в частности, преамбулой закона).

А Законом об АТО данные вопросы не регулируются. Ведь пп.8 п.4 ст.11 Закона об АТО (ныне уже исключенный) прямо не вводил «мораторий», не освобождал плательщиков ЕСВ от ответственности за невыполнение обязанностей, предусмотренных законом, а лишь говорил о дополнении Закона о ЕСВ положениями о «моратории».

Конечно, это только моя позиция, которая сама по себе проблемы клиентов и любых иных плательщиков ЕСВ из зоны АТО не решает. Но радует то, что такой же позиции хотя бы в некоторых своих решениях придерживается Высший административный суд Украины.

Так, в Определении по делу №К/800/25079/16 от 14.04.2017 года ВАСУ отметил, что в соответствие с Законом № 911-VIII от 24.12.2015 года внесены изменения в Закон об АТО, из которого положения о «моратории по ЕСВ» исключены. Одновременно с этим, поскольку подпунктом 8 п.4 ст.11 Закона об АТО были внесены изменения в раздел VIII Закона о ЕСВ , а Законом Законом N911-VIII від 24.12. 2015 года изменения в Законе о ЕСВ не вносились , спорные правоотношения урегулированы п.9 4 Переходных положений Закона о ЕСВ .

Таким образом, ВАСУ подтвердил, что исключение соответствующей нормы о «моратории» из Закона об АТО и наличие ее же в Законе о ЕСВ говорит о том, что «мораторий» продолжает действовать .

При этом, в другом своем решении (Определение от 20.12.2016 года по делу К/800/16170/16) указал о действии «моратория» только до 01.01.2016 года, поскольку именно в этот день вступил в силу Закон №911- VIII, вносящий изменения в Закон об АТО (но не «трогающий» Закон о ЕСВ).

Следует отметить, что зачастую суды становятся на сторону налогового органа в том, что для освобождения плательщика ЕСВ от ответственности в период действия «моратория» плательщик должен получить и предоставить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах из ТПП.

Интересная позиция изложена в Определении от 21.06.2017 года по делу №К/800/22015/16. В нем ВАСУ отметил, что основанием для освобождения плательщика единого взноса от ответственности за невыполнение требований Закона о ЕСВ касательно его своевременной уплаты является факт нахождения такого плательщика на территории населенных пунктов, где проводилась АТО (а налоговый орган утверждал, что для этого обязательно необходим сертификат ТПП) . Суд указывает, что для освобождения плательщика от ответственности за неисполнение требований Закона об уплате ЕСВ достаточно факта нахождения предприятия на территории проведения АТО, для других обязательств — получение сертификата необходимо.