О новых "трудовых проверках"

КМУ обнародовал проект постановления, утверждающего, в том числе порядок проведения контроля за соблюдением законодательства о труде.

Тезисно о самом важном, что нужно знать работодателю:

1. "Пришествие" контролеров к Вам предложено называть "инспекционным посещением".

2. Инспекционные посещения могут проводиться на основании:

- обращения работника, в отношении которого были допущены нарушения законодательства о труде;

- обращения физлица, трудовые отношения с котором не были надлежащим образом оформлены;

- по решению суда, "сообщениям" правоохранительных органов (читайте: рапорт, письмо, в любом случае далее порядок предусмотрит, что автор "анонимки" бережется и проверяемому никогда не сообщится);

- обращения иных органов (ГФС, ПФУ, Госстат).

3. Единственный документ, который Вам предъявит инспектор - удостоверение. То есть, направления, приказа о проведении инспектирования/проверки не будет .

В тоже время, единственным основанием для недопуска проверяющего будет отсутствие удостоверения (которое, конечно же, не будет забыто инспектором).

4. Инспектор имеет право приходить без предупреждения (что логично) в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК (что нелогично и даже жестче, чем следственные действия, которые согласно ч.4 ст.223 УПК в ночное время могут проводиться только в неотложных случаях). Соглашусь, что многие предприятия работают в многосменном режиме и ночное инспектирование может помочь установить число привлекаемых к работам лиц, НО - сможет ли в ночное время субъект хозяйствования обеспечить проверяющему доступ к документам (будет ли на месте руководитель, бухгалтер, а самое главное, должны ли они быть в этом время)?

5. Инспектор имеет право заходить в ЛЮБЫЕ помещения, знакомиться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде.

6. Наедине или при свидетелях задавать вопросы как руководителю, так и работникам объекта инспектирования.

7. Использовать аудио-, фото-, видеофиксацию.

8. Привлекать правоохранителей (наверное, с правоохранителями легче выполнить п.6: ответы на вопросы будут честнее и лаконичней).

9. Инспектору запрещается разглашать источник жалобы (о чем писалось выше). То есть, об основании и поводе проведении проверки/инспектировании Вы не узнаете .

10. По результатам инспектирования (при выявлении нарушений), по аналогии с налоговыми проверками составляется акт, а при отсутствии нарушений — справка. То есть, составляется акт (сложно представить, что нарушения не будут выявлены).

Акт составляется в последний день инспектирования и подписывается проверяющим и руководителем объекта контроля.

11. Возражения (замечания) на акт инспектирования можно предоставить в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта.

При этом, в проекте не уточняется, возражения подаются в указанный срок с момента подписания акта инспектором или инспектором и руководителем объекта проверки? Ведь не исключен вариант, что акт (в силу разных причин) будет составлен без участия объекта контроля (его руководителя) и будет прислан по почте, что де-факто лишит проверяемого возможности составить и направить возражения (замечания) в указанный срок.

12. По результатам рассмотрения возражений инспектор выносит предписание и/или принимает меры по привлечению к ответственности виновных в нарушении законодательства о труде.

13. Решения инспектора, вынесенные по результатам инспектирования, можно обжаловать в течение 10 дней с момента их получения руководству территориального органа Гоструда, руководству Гоструда или в суд.

Здесь следует остановиться. Посмею предположить, что действия/бездействия и решения инспекторов по труду, как субъектов властных полномочий, обжалуются в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины, ч.1 ст.99 которого предусматривает, что срок обращения в административный суд устанавливается либо этим кодексом, либо другими ЗАКОНАМИ (а не подзаконными актами, к коим относится постановление КМУ).

Часть 2 ст.99 КАС Украины устанавливает 6-месячный срок для обращения с иском, а ч.5 этой же статьи (речь идет об обжаловании решений, на основании которых может быть заявлено требование о взыскании денежных средств) — один месяц.

Таким образом, авторы проекта постановления установили срок судебного обжалования решений инспекторов труда, в разы меньший срока, установленного законом — КАС Украины.