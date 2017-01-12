Налоговые новшества для плательщиков из зоны АТО

21 декабря прошедшего года парламентом был принят ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797-VIII.

В связи с принятием этого закона Налоговый кодекс Украины (НКУ) был дополнен нормами, по моему мнению, важными и актуальными для налогоплательщиков из зоны проведения антитеррористической операции (АТО): в Подраздел 10 Переходных положений НКУ был добавлен достаточно объемный п.38.

В этом обзоре предлагаю рассмотреть наиболее значимые его положения.

Данный пункт устанавливает, что на время проведения АТО для налогоплательщиков, местом проживания/нахождения которых является оккупированная территория или населенные пункты на линии разграничения, и/или налогоплательщиков, имеющих объекты налогообложения, с которых уплачиваются местные налоги, уплата налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Сразу предлагаю остановиться на том, что является в понимании этого пункта оккупированной территорией/линией разграничения и периодом проведения АТО.

В соответствие с п.38.1 п.38, временно оккупированной территорией считается территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, определенная Постановлением ВРУ «О признании отдельных районов, городов и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» №254-VIII от 17.03.2015 года, на которой органы власти временно не осуществляют свои полномочия. Перечень населенных пунктов, на территории которых органы власти не осуществляют свои полномочия, определяется КМУ .

На данный момент действует утвержденный Распоряжением КМУ №1085-р от 07.11.2014 года перечень населенных пунктов, на территории которых органы власти не осуществляют полномочий, и населенных пунктов на линии разграничения .

Обращаю внимание, что наряду с ним действует утвержденный Распоряжением КМУ №1275-р перечень населенных пунктов, на территории которых проводится АТО .

Для понимания того, распространяются ли вновь принятые изменения на Вас (Ваши объекты налогообложения), следует ориентироваться на Распоряжение КМУ №1085-р от 07.11.2014 года, потому что эти перечни разнятся, а НКУ говорит именно о перечне населенных пунктов, на территории которых органы власти не осуществляют своих полномочий (ведь не во всех населенных пунктах, где проводится АТО, органы власти не осуществляют своих полномочий) .

Что касается периода проведения АТО, то в соответствие со ст.1 ЗУ «О временных мероприятиях на время проведения АТО », им считается время между датой вступления в силу Указа Президента Украины «О решении СНБО от 13.04.2014 года «О неотложных мероприятиях по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины» и датой вступления в силу Указа Президента Украина о прекращении АТО .

Упомянутый Указ главы государства вступил в силу 14 апреля 2014 года, т.е., именно с этой даты АТО считается начавшейся.

Касательно сути налоговых новшеств.

1. НЕНАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ .

Согласно пп.38.2 п.38, на период проведения АТО для налогоплательщиков, которые по состоянию на 14.04.2014 года проживали (были зарегистрированы) на временно оккупированной территории Донбасса, и которые до 01.01.2017 года не поменяли своего местонахождения (места проживания) на другую территорию Украины, приостанавливается начисление штрафных и финансовых санкций и/или пени за несвоевременное погашение денежных обязательств, определенных по состоянию на начало проведения АТО, по которым приостановлено взыскание.

2. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ .

В соответствие пп.38.6 п.38 недвижимость, находящаяся на временно оккупированной территории и линии разграничения, не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество , отличное от земельного уча стка, начиная с 14.04.2014 года по 31 декабря года, в котором будет завершена АТО . Уплаченные в период проведения АТО суммы налога на недвижимость, считаются чрезмерно уплаченными обязательствами и подлежат возврату.

3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ .

Аналогично налогу на недвижимость, не насчитывается и не подлежит уплате налог на землю и арендная плата за земли государственной и коммунальной собственности в пределах оккупированной территории и линии разграничения, в период с 14.04.2014 года по 31 декабря года, в котором будет завершена АТО, а уплаченные за этот период обязательства также считаются чрезмерно уплаченными и подлежат возврату.

Напомню, от уплаты арендной платы за пользование государственными и коммунальными землями пользователи были освобождены еще раньше, в связи с принятием ЗУ «О временных мероприятиях на период проведения АТО». Но тогда фискалы заняли позицию, согласно которой для внедрения этой льготы необходимо внести изменения непосредственно в Налоговый кодекс, чего тогда сделано не было.

Кроме этого, земли «единоналожников» 4 группы, расположенные на временно оккупированной территории и/или линии разграничения, в период с 14.04.2014 года по 31 декабря года, в котором будет завершена АТО, не являются объектом налогообложения единым налогом.

4 . УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ.

Во время начисления и выплаты дохода предпринимателям, местом проживания (нахождения) которых является оккупированная территория и/или линия разграничения ( независимо от системы налогообложения ), субъект хозяйствования и/или самозанятое лицо, выплачивающие такой доход, обязаны удержать НАЛОГ НА ДОХОДЫ у источника выплаты.

Думаю, что эта норма породит немало споров с фискальными органами. Ведь с одной стороны, пп.38.9 п.38 четко предусматривает, что тот, кто платит предпринимателю с временно оккупированной территории, обязан удержать налог на доходы , т.е., наверное, подразумевается только НДФЛ .

Как известно (п.297.1 ст.297 НК Украины), «упрощенцы» освобождены от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от хозяйственной деятельности и с которых уплачен единый налог. Но пп.38.9 п.38, говоря об удержании налога с дохода предпринимателя, содержит фразу « независимо от системы налогообложения ». Поэтому не исключаю, что у фискалов сложится мнение, согласно которому положения данного пункта распространяются как на удержание контрагентами «общесистемников» НДФЛ с выплачиваемых им доходов, так и на удержание контрагентами «единщиков» единого налога, с дохода, выплачиваемому «единщику».

5. УТРАТА ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Очень интересные нормы относительно утраты первичных документов в следствие проведения АТО закреплены в пп.38.11 п.38 Подраздела 10 Переходных положений НКУ.

Начну с того, что они распространяются на субъектов хозяйствования, которые осуществляли деятельность на временно оккупированных территориях и/или линии разграничения, но по состоянию на 1 декабря 2016 года изменили свой налоговый адрес с оккупированной на иную территорию Украины .

Также нужно отметить, что положения этого пункта распространяются только тогда, если первичные документы утрачены, уничтожены или повреждены в следствие проведения АТО, или если «первичка» хранится в пределах оккупированной территории/линии разграничения и вывезти ее оттуда невозможно, опасно для жизни и здоровья, либо органами власти установлены административные барьеры, препятствующие этому.

Подпункт 38.11 п.38 гласит, что в случае утраты или невозможности вывезти первичные документы, налогоплательщик подает в контролирующий орган по месту учета сообщение (уведомление) в свободной форме, в котором указываются обстоятельства, приведшие к потере/невозможности вывезти первичные документы, календарные периоды и общий перечень первичных документов (по возможности с указанием реквизитов).

Из указанного следует, что в таком уведомлении (подписанном руководителем и главным бухгалтером) указываются периоды деятельности, задокументированные утраченной «первичкой» и список такой «первички», без указания конкретных показателей налоговой отчетности .

Но содержание следующего абзаца опровергает мое мнение. В нем говорится, что « данные и показатели налоговой отчетности за периоды, указанные в уведомлении, не могут быть подвергнуты сомнению только на основании отсутствия первичных документо в». То есть, в уведомлении об утрате первичных документов все-таки нужно указывать конкретные показатели налоговой отчетности, которые могли бы быть подтверждены утраченной «первичкой».

Далее в пп.38.11 п.38 говорится, что поданное уведомление является основанием для сохранения расходов, отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль, налогового кредита по НДС, суммы отрицательного значения НДС прошлых периодов без наличия договорных, расчетных, платежных и иных первичных документов .

Важная деталь: если в уведомлении налогоплательщик указывает о невозможности вывезти первичные документы из зоны АТО, вводится мораторий на проведение любых налоговых проверок по указанным в уведомлении периодам. А если плательщик укажет об утрате/уничтожении первичных документов, вводится запрет на проведение налоговых проверок указанных в уведомлении периодов.

При этом, по таким периодам проверку нельзя будет провести и после окончания АТО.

В применении положений пп.38.11 п.38 фискалы могут отказать, при этом доказав обоснованность своего отказа. Решение об отказе в применении положений этого пункта может быть обжаловано как в административном, так и в судебном порядке.

Следует отметить, что в налоговых периодах, указанных в уведомлении, не могут быть пересмотрены в сторону увеличения как суммы обязательств по налогам и сборам, задекларированные за такие периоды, так и суммы отрицательного значения по налогу на прибыль, суммы бюджетного возмещения НДС, задекларированные и заявленные соответственно, за указанные в уведомлении периоды.

Таким образом, анализируемые нормы пп.38.11 п.38, конечно же, не станут для получения дополнительных налоговых выгод, но зато помогут сохранить и подтвердить ранее задекларированные показатели, которые в силу проведения АТО сейчас подтвердить документально невозможно.

Рад, если этот материал, стал полезным для Вас.

Адвокат Яков Гольдарб