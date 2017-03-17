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Раз, два и Вас прослушивают и читают мессенджеры
17.03.2017 12:34
Раз, два и Вас прослушивают и читают мессенджеры.
В данной статье кратко указаны основные способы перехвата голоса. А также показатели безопасности для мессенджеров.
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. В случае использования ее в незаконных целях автор ответственности не несет.
Основные способы прослушивания:
Пример работы с поддельными базовыми станциями Stingray
Примеры прослушивания.
Я специально даю старые ссылки, чтобы показать, что можно было делать, например, 7 лет назад. Думаю, Вы сами понимаете, какие возможности есть на сегодня благодаря новым технологиям.
http://venturebeat.com/2010/07/31/hacker-shows-how-he-can-intercept-cell-phone-calls-for-1500/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fake-mobile-phone-towers-found-to-be-actively-listening-in-on-calls-in-uk-10311525.html
Система оценки показателей EFF для безопасного обмена сообщениями и звонков
Организация Electronic Frontier Foundation является ведущей некоммерческой организацией, защищающей гражданскую свободу в цифровом мире.
Методология
1. Шифруются ли Ваши сообщения на всех этапах общения?
2. Зашифрованы ли Ваши сообщения ключом, к которому нет доступа у провайдера?
3. Можете ли Вы независимо идентифицировать собеседника?
4. Защищена ли вся предыдущая коммуникация в случае утери или кражи ключа?
5. Доступен ли код для независимого анализа?
6. Задокументирован ли способ шифрования данных?
7. Проводился ли независимый аудит систем безопасности?
Показатели EFF для некоторых программ
За определенную сумму долларов Вам перехватят СМС нужного человека и принесут на "блюдечке с голубой каемочкой". И здесь уже можно начать раскрывать новую тему про то, как воруются деньги со счетов, особенно юридических лиц – опишу позже ;)
И конечно же существуют надежные решения для защищенного общения.
Друзья, если вам будет интересно, то в будущих статьях покажу, как легко сохранить себе переписку человека.
Вывод
Очень важно понимать, что не стоит ожидать высокого уровня безопасности от бесплатных решений\мессенджеров.
Общайтесь безопасно!
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