Как “выключить” бизнес на неделю и более с помощью шифрующего вируса? Поделиться: Как “выключить” бизнес на неделю и более с помощью шифрующего вируса?



2016 год стал годом шифрующего вируса (ransomware), когда хакеры сосредоточили свое внимание на использовании интернет-пользователей и бизнеса во всем мире ради прибыли. По данным ФБР, потери в кибер-вымогательстве резко возросли, если в 2015 было 500 млн долларов, то потери в 2016 составили 1 миллиарда долларов. А потери из-за киберпреступников в 2016 составили примерно 1 триллион долларов!



И нет никаких признаков того, что тренд заражения шифрующим вирусом замедлится в 2017 году. Хакеры становятся все более продвинутыми, а вымогательство денег за расшифровку остается невероятно простым и прибыльным способом заработать деньги.



Что такое шифрующий вирус (ransomware)?

Ransomware (от англ. ransom — выкуп и software — программное обеспечение) — вредоносное программное обеспечение, предназначенное для вымогательства. После заражения компьютера жертвы, программа зашифровывает данные и все файлы пользователя оказываются недоступными. Киберпреступник требует деньги за расшифровку файлов.



У вас установлен антивирус? Круто!

Он обновлен? Мега круто!

Но не все так хорошо, у большинства нет защиты от шифрующего вируса, так как простого антивируса не достаточно.



В опросе «The Reality of Ransomware» (http://www.timico.com/reality-of-ransomware), было опрошено 1000 организаций, базирующихся в Великобритании, из 500 малых и средних предприятий и 500 крупных корпораций – 85% подверглась нападению. И целую неделю бизнес не мог возобновить работу!



В дополнение к выкупу, выплаченному киберпреступникам, более половины (53 %) респондентов оценили, что простой бизнесу стоит от 1000 до 2000 фунтов стерлингов в день в виде упущенной выгоды.



Однако, пожалуй, самая тревожная статистика связана с тем, что 63% британских компаний по-прежнему не имеют политики безопасности в отношении защиты шифрующего вируса. И в Украине та же ситуация, но только на пару десятков процентов хуже.



А как Ваш бизнес защищен от шифрующего вируса?



Кстати, существуют простые механизмы проверки и абсолютно безболезненные ;)

