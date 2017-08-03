Кесарю кесарево: чему учить бакалавров и магистров

Кесарю кесарево: технологический бизнес бакалаврам, инновационный инжиниринг – магистрам.

Не созидать, разрушать мастера.

Н.А.Некрасов “Железная дорога”

Свершилось! Реформаторы высшей школы торжествуют! Еще бы - не выпускают теперь украинские университеты инженеров для реальной экономики страны. А нет инженеров – нет и экономики. Реальной и нереальной тоже. Одних “инженеров человеческих душ” штампуют (выражение приписывается И. В. Сталину, но тот лишь повторил высказывание известного советского писателя Ю.К. Олеша). А готовят теперь взамен инженеров бакалавров и магистров. Все, как в “загнивающих” западных странах, ничуть не хуже, вроде бы. Но до боли привычное нам “мавпування” и здесь сыграло свою зловредную роль. Может быть, самую зловредную в сравнении с другими областями деятельности, где оно активно использовалось.

Есть в образовании сакраментальные вопросы, над которыми постоянно ломают голову “шкрабы” и преподаватели университетов – “чему учить”, и еще, “для чего учить”. Именно эти два вопроса определяют содержание учебных планов, т.е. набор предметов и объем всех стадий учебного процесса. Учебные планы для инженеров оттачивались в нашей высшей школе чуть ли не в течении века и были доведены до филигранности, учитывали наиболее успешный мировой опыт, содержали много оригинальных, эффективных решений. Они были настолько эффективными, что изучать и перенимать опыт советской, а, в самом начале независимости нашей страны, и украинской системы высшего образования к нам прибывали специалисты из многих стран мира. Именно наши инженеры создавали нашу реальную экономику, были одними из наиболее плодотворных изобретателей в мире, а потом успешно работали на предприятиях других стран после первой волны эмиграции. Сегодня все это в прошлом. Большинство наших предприятий остановлены или даже демонтированы, работать инженерам, а теперь и бакалаврам с магистрами, негде. На Западе давно предпочитают трудоустраивать не наших ребят, а специалистов из Индии и других успешно развивающихся, в основном, восточных стран.

А что же наши бакалавры и магистры ? И те, и другие сегодня непопулярны и на нашем рынке труда. К нам в университет часто приезжают работодатели и криком кричат – дайте нам обычных традиционных инженеров, а не “недоученных техников” (бакалавров) или “малограмотных ученых” (магистров).

Что же произошло при реформе высшей школы ? Свою роль сыграла не только злополучная Болонская система, разрушившая до основания саму методику нашего образования, заменив ее чисто бухгалтерскими методами контроля и учета знаний студентов и загрузив преподавателей тупым бумаготворчеством, но и сам процесс формирования учебных планов для двух новых категорий специалистов. Взамен вдумчивого отбора и наполнения учебных курсов с учетом требований к специалистам во многих университетах для бакалавров совершили безжалостное обрезание старых учебных планов, убрав все, что планировалось на 5 год обучения и на вторую половину 4 года, переместив туда преддипломную практику и дипломирование. А с учебными планами для магистров, чаще всего, обошлись, еще проще – не меняя учебный план инженера добавили, очень часто не очень продуманно, еще полгода обучения для освоения не всегда самых важных областей знаний. Кое-где даже додумались ввести для будущих магистров углубленное изучение той самой злополучной болонской системы образования, о которой речь шла выше.

Как-то исправить свершившееся можно, если обратиться к рекомендациям синергии и связать вопрос “чему учить” с вопросом “для чего учить”. Будем откровенны, нынешние украинские бакалавры неспособны не только совершить технологическое преобразование экономики страны, но и просто восстановить разрушенные предприятия. Они не получили для этого достаточной практической подготовки из-за полностью разрушенного института производственной практики (большинство заводов стоит, а работающие предприятия олигархов не станут терять время, деньги и усилия сотрудников на достаточно трудную, но неоплачиваемую, работу по повышению уровня практической подготовки студентов). Однако, бакалавров могут использовать предприятия реальной экономики, относящиеся к среднему и малому бизнесу, в частности, сфере технологического бизнеса, если этому самому бизнесу обучат их в университетах. Однако, по иронии судьбы именно курс технологического бизнеса или подобные курсы для обеспечения работы бакалавров в условиях реальной рыночной экономики читались инженерам на 5 курсе и были безжалостно “обрезаны” при создании учебных планов для бакалавров.

Предмет “технологический бизнес” (или подобный) оставили в учебных планах для магистров, видимо, из-за лени (ведь, он был у инженеров). Но, ведь, магистры по замыслу – наиболее грамотная часть специалисток, склонная к научной креативной работе, проектированию, администрированию, и на действующие предприятия их палкой не загонишь. Технологический бизнес им поэтому мало интересен. В то же время, в учебных планах для магистров чаще всего нет предметов, которые бы учитывали особенности и назначение этой группы специалистов. Нужен принципиально новый предмет. Этот предмет начинает завоевывать себе право на жизнь, в основном, за счет значительной активности научной школы академика О.Фиговского. Предмет называется красиво и, на мой взгляд, очень правильно “инновационный инжиниринг”.

Сначала придется договориться с читателем о терминологии. Согласно утверждениям Википедии и других уважаемых энциклопедий следует различать новацию (любое качественно новое дополнение или изменение) и “инновацию, нововведение — внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком, которая является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации”. Вроде бы, с инновацией все понятно и правильно, но смущает слово “внедренное”. Кто-то, видимо какой-то высший разум, взял и внедрил этот самый “результат интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса”. Что-то в это мало верится. Видимо, для этого нужна какая-то иная деятельность, к которой дынеголовые интеллектулы- инноваторы относятся зачастую без особого уважения и называют ее инжинирингом. По Википедии это “предоставление на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг, в том числе и по доведению научно-конструкторских разработок до стадии производства”. Тут уж совсем не до шуток – появился неведомо откуда непонятный термин ”научно – конструкторские разработки“, которые и является начальной стадией деятельности инженера. И слово “услуги” тоже не очень уместно, ибо инжиниринг ничуть не менее творческая деятельность, чем работа новатора и от профессионализма инженера позитивный результат зависит ничуть не меньше, чем от новации, под которой разумеют не внедренную еще инновацию. Кроме того, опыт подсказывает, что только синергетическое взаимодействие авторов новации и тех, кто доводит ее до реализации может привести к успешному решению задачи. Сколько великолепных научных решений не были реализованы из-за непрофессионального инжиниринга и, наоборот, сколько раз в процессе инжиниринга очень мало что оставалось от первоначальных новаций. Вот так, видимо, и появился некий комплексный термин “инновационный инжиниринг”, в котором, наконец, на мой взгляд, расставлены все точки над i и который совершенно справедливо подчеркивает неразрывную синергетическую связь между всеми стадиями творческого процесса превращения новаций в инновации.

Итак, инновационный инжиниринг - система предоставления комплекса научно – инженерных консультационных работ и коммерческих услуг по созданию, подготовке и обеспечению процессов производства и реализации, обслуживания и эксплуатации инновационной продукции. Из всех путей совершенствования научной и новационной деятельности можно выделить три основных - можно ничего не менять, полагаясь на эволюционные процессы, второй – можно бесконечно проводить косметические процедуры, ну а третий – можно все радикально изменить. Наиболее перспективным является именно третий путь. Попытки организовать интеграцию интеллектуальных сил, сверху вниз, как правило, часто заканчиваются созданием очередного комитета, союза и т.д. К сожалению, большинство авторов новационных предложений, как правило, не в состоянии не только разработать инновационное предложение, но точно и грамотно представить материал идеи или проектного предложения – никто их этому не научил. Непрофессиональный подход к оформлению этих материалов лишает многие инновационные предложения возможности дальнейшего продвижения.

Нужно научить современным средствам и методам создания новаций всех субъектов инновационного инжиниринга. Мы восхищаемся и не устаем удивляться в последние годы тем замечательным достижениям науки, которые очень быстро входят в нашу жизнь и так же быстро становятся обыденными. Ученые находят инновационные решения и очень быстро еще недавно передавали их инженерам, припевая “оденьте нашу гениальную инновационную разработку в металл”. Теперь передавать их бакалаврам и магистрам бесполезно в силу вышеизложенного. Кроме того, практическая реализация новых инновационных решений вызывает сегодня значительные трудности, ибо средства и методы инжиниринга, к сожалению, достаточно вяло развивались в последнее время в практической деятельности и, кроме того, очень часто являлись предметом коммерческой тайны. К примеру, во время одного из Европейских круглых столов по CleanerProductionя проехал через весь огромный европейский город, чтобы послушать лекцию одного маститого профессора, который грозился поведать слушателям о новых конкретных средствах и методах инжиниринга. Ничего не услышав о таковых в лекции, я спросил у профессора, почему он обманул слушателей. Ответ получил четкий – если я сообщу всем о моих профессиональных ноу – хау, я ничего на моем профессионализме не заработаю. Ведь секреты инжиниринга гораздо реже, чем новации подпадают под защиту интеллектуальной собственности, в частности, под патентную охрану.

Инновационный инжиниринг – это не только реализация принципиально новых научных новаций, но зачастую и ниспровержение давно известных. Примеров – не счесть. Вот один из них, касающийся создания новых технологических решений в инновационном инжиниринге. Еще в Академии наук бывшего СССР сумели обойти японский патент и создали новую технологию получения эффективного, очень нужного в медицине и технике, цианакрилатного клея. Внедрили ее на одном из украинских заводов реактивов. Но, вот беда, клей оказался многократно дороже японского. Руководители Минхимпрома поручили моей лаборатории разобраться и устранить причины этого. Причина оказалась простой - недопонимание терминологии между химиками и инженерами. Для улавливания токсичных цианистых соединений из сдувок химики – разработчики предложили установить ловушку путем их вымораживания в виде обычного барботера сдувок через слой жидкого азота. Инженеры это решение “доработали”, предложив поливать этим самым жидким азотом верхушку реактора. Жидкий азот недешев, его расход велик, вот и цена продукта взлетела.

Читателям, занимающимся наукой в химии и в других областях, где важно знать скорость протекания технологических процессов и уметь управлять ими (для ядерной энергетики, к примеру, от малой скорости распада в атомном реакторе до огромной - в атомной бомбе) может быть интересным случай со мной во время предзащиты докторской диссертации в ведущем тогда Московском институте тонкой химической технологии. Речь шла о создании новационных химических технологий при проведении реакций в жидкой фазе за счет управления кинетикой процессов. Одним из моих частных выводов был вывод о том, что перемешивание жидкой фазы в лабораторном реакторе барботированием инертного газа через слой жидкости (традиционный в те времена метод) является некорректным. Неожиданно бурной оказалась реакция на это утверждение одного из экспертов – авторитетнейшего в области органического синтеза ученого, доктора наук, профессора, академика. Назову его О.Т. Он заявил, что так работают не только его ученики, но и во всех других лабораториях мира. Мои попытки объяснить, что при подаче инертного газа в жидкую фазу (извините за использование некоторых специальных терминов) происходит превращение гомогенной жидкой системы в гетерогенную, газо- жидкостную, где есть огромная межфазная поверхность, в которой на поверхности раздела фаз свойства молекул жидкости совсем другие, чем в гомогенной среде (двойной электрический слой, ориентация молекул, колебательные процессы, повышение энергии и др. ). Кроме того, газовый поток непрерывно десорбирует исходную жидкость и ее продукты из аппарата, что изменяет ее концентрацию в объеме реакционной массы, а, значит, искажает кинетические данные. Академик призадумался и затем предложил прервать предзащиту на две недели, пока он проверит ниспровергателя. К чести академика, ровно через две недели он лично позвонил мне, извинился, сказал, что был неправ, и предзащита была продолжена. Ниспровержение традиций состоялась потому, что были учтены не только кинетические аспекты вопроса, но и гидродинамика, тепло- массообмен и другие аспекты при протекании процесса.

Инновационный инжиниринг, несомненно, должен стать одним из основных курсов при подготовке современных магистров, по крайней мере, технического направления, если мы уж решились организовать их подготовку в нашей стране. Конечно, курс должен быть не просто обосновывающим концепцию и общие задачи инновационного инжиниринга, но, главное, конкретные методы и средства его использования как путь к технологическому преобразованию экономики реализацией оригинальных идей и прорывных технологий. Признаюсь, готовлюсь к чтению такого курса и даже пишу учебное пособие для студентов. Пока планирую включить в курс следующие разделы:

Концепция устойчивого развития (КУР) - императив инновационного инжиниринга. Системный анализ – начало начал. Инновация, инновационный процесс и инновационный инжиниринг. Общие сведения о синергии в креативности. Основы изобретательства при поиске инновационых решений в инжиниринге. Методы развития критического и креативного мышления в изобретательстве и технологическом бизнесе. Информационные технологии в ннновационном инжиниринге и бизнесе. Индустриально - аграрный симбиоз - основа инновационного технологического бизнеса в экономике. Совершенствование технологических процессов на молекулярном уровне и уровне надмолекулярных структур. Совершенствование техники для газожидкостных систем. Инновационные нанотехнологии. Развитие капиллярных технологий. Инновационные решения по обработке капиллярно-пористых тел. Инновационный менеджмент энергоресурсосбережением. Инновационный менеджмент и инновационный маркетинг.

Видимо, напрашивается вывод о том, что только неразрывная синергетическая связь между субъектами инновационного инжиниринга на всех его стадияхможет способствовать успеху реализации проекта.

Итак, я ратую за корректировку учебных планов для будущих бакалавров и магистров с тем, чтобы они соответствовали вопросу “для чего учить”. И дело не только в том, чтобы ввести в учебные планы записанную в заголовке данной публикации идею “ Кесарю кесарево: технологический бизнес бакалаврам, инновационный инжиниринг – магистрам“. Вопрос гораздо сложнее. Сегодня высшая школа, на мой взгляд, перегружает своих питомцев багажом давно устаревших предметов и знаний. Мы часто обсуждаем, встречаясь с выпускниками, работающими в самых различных должностях и направлениях, какие знания они используют в работе из тех, которые получили в университетах. Очень часто мы слышим в ответ - в основном, базовые, концептуального характера, узкопрофессиональные. Не в блоговской статье обсуждать эту важную проблему, но обсудим хотя бы вопрос о том, много ли раз каждый читатель использовал в своей деятельности знания тригонометрии, дифференцирование и интегрирование, логарифмирование… Ведь в мире наступила эра компьютерной техники и технологий, где консервативные знания математики прошлых веков просто не нужны. Был у меня школьный друг В. Талантливый парень, закончил институт по направлению “строительство мостов и тоннелей”. Видимо, гены сработали – отец у него был известным ученым именно в этом направлении. В. защитил диссертацию, по каким-то личным причинам переехал в Америку. Начал устраиваться на работу по специальности и был уверен в успехе. Но не получилось. На интервью его спрашивали, какие методы он знает по расчету мостов и даже предлагали решить какие-то задачи. Он все решал, но после этого работодатели включали компьютер и запускали стандартные для них программы, с помощью которых решали те же задачи в сотни раз быстрее, полнее, оригинальнее, нагляднее. Пришлось моему другу совсем даже не по специальности открыть небольшую компанию по монтажу сантехники. Впрочем, он и там не пропал.

Не знаю, нагляден ли приведенный пример, но проблема необходимости корректировки содержательной части учебных планов в связи с появлением новых областей знаний и техники, новых технологий назрела и перезрела и также требует своего решения. Нужно ли рассматривать подробно конструкции существующего не один век оборудования, архаичных технологий производства устаревших материалов (к примеру, кирпичей в строительстве), если пришедшие в мир новые технологии используют совсем другие материалы (в том же строительстве использование каркасов с различными заполнителями проемов, пенобетон, газобетон, композитные материалы, силикальцит, магнезитовые плиты и т.п.).

Однако, есть и вторая сторона вопроса. Изменения в мире очень часто не затрагивают почтенных работников высшей школы. Я знаю профессоров, которые слово “мама” на клавиатуре компьютера набрать не сумеют, мобильным телефоном пользуются с трудом, ничего о мультимедийной технике не знает и использует на лекциях плакаты вековой давности, не говоря уже о древних учебниках, рекомендуемых студентам.